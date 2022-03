Honor Magic 4 Pro im Hands-On: Mit dem "Eye of Muse" gegen Samsung

Mit dem "Eye of Muse" hat Honor es auf den Thron Samsungs abgesehen! Wir hatten auf dem MWC 2022 die Möglichkeit, das neue Flaggschiff der ehemaligen Huawei-Tochter auszuprobieren und ich fasse Euch im Hands-On meinen Ersteindruck zusammen.

"Eye of Muse" auf der Rückseite sehr groß

Design & Display: "Eye of Muse" das sein?

Honor will mit einer "Eye of Muse" genannten Kamera-Anordnung auf der Rückseite für Aufsehen sorgen. Die Kamerainsel ist dabei massiv, kreisrund und platziert die 64-Megapixel-Periskopkamera genau in der Mitte. Das Smartphone misst 163,6 x 74,7 x 9,15 Millimeter und wiegt laut Datenblatt genau 215 Gramm. Bestimmt wird das Design von einem 6,81 Zoll großen AMOLED-Display, das mit 120 Hertz bildwiederholt.

Das Design wird von einer riesigen Scheibe auf der Rückseite bestimmt. / © NextPit

Gefällt:

Robust zusammengeschraubt

"Eye of Muse" unabhängig vom Geschmack ein Alleinstellungsmerkmal

IP68-Zertifizierung

Gefällt nicht:

Rückseiten sehr fingerabdruckanfällig

Wirkt insgesamt sehr "chinaesque"

Finger verdecken Kameras sehr schnell

Mit einem Preis von 1.100 Euro greift Honor nun endgültig Hersteller wie Samsung und Apple an. Im Vergleich wirkt Honors neues Premium-Smartphone aber nicht ganz so hochwertig und wie aus einem Guss. Auch wenn die Verarbeitungsqualität sehr hoch ist und das Handy sogar eine IP68-Zertifizierung schafft, klingt ein Klopfen auf den Smartphone-Rücken recht dumpf.

Honors Designsprache im Jahr 2022 setzt voll und ganz auf Rundungen – das "Eye of Muse" genannte Kameramodul auf der Rückseite zum Beispiel mutet ein wenig wie ein Kornkreis an und sogar die Ecken des Gehäuses sind abgerundet. Auch das Display geht ein wenig in die Seiten des Gehäuses über.

So weist das 6,81 Zoll große OLED-Display ein echt gutes Display-zu-Gehäuse-Verhältnis auf. Ohnehin ist die Anzeige eine Augenweide – Ihr bekommt ein LTPO-Display, das die Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz anpasst, dabei dank 10-Bit-Unterstützung über eine Milliarde Farben anzeigt und mit einer Helligkeit von 1.000 Nits im Peak für HDR10+ zertifiziert ist. Die Auflösung ist mit 1.312 x 2.848 Pixeln und einer Pixeldichte von 460 ppi ebenfalls superhoch.

Standardmäßig schraubt das Honor Magic 4 Pro die Auflösung aber ein wenig zu weit runter – denn beim ersten Blick auf das Smartphone war ich verwundert, warum alles so verschwommen aussah. Das beunruhigt mich mit Blick auf die Akkulaufzeit ein wenig.