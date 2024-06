Hoymiles, bekannt für seine Wechselrichter, hat auf der Intersolar in München seinen ersten Speicher für Balkonkraftwerke vorgestellt: den MS-A2. Das Gerät ist die erste wechselstromseitige Akkulösung für Balkonkraftwerke und damit ausnahmslos mit allen Mikro-Wechselrichtern kompatibel. nextpit fasst für Euch alles Wichtige in diesem Beitrag zusammen.

Hoymiles MS-A2: Balkonkraftwerk-Speicher mit Off-Grid-Betrieb

Hoymiles neuer Balkonkraftwerk-Speicher MS-A2 (MS steht für Micro Storage) hat eine Kapazität von 2.240 Wh. Im Speicher verbaut Hoymiles LFP-Zellen, die für 6.000 Zyklen ausgelegt sind. Der Vorteil: Verglichen mit Lithium-Ionen-Akkus sind LFP-Zellen sicherer und widerstandsfähiger.

Besonders das Nachrüsten des Speichers ist denkbar einfach: Ihr zieht einfach den Schukostecker Eures bestehenden Wechselrichters aus der Steckdose und stöpselt diesen in den Speicher ein. Anschließend steckt Ihr den Speicher per Schukostecker in die nun freie Steckdose ein. Hoymiles verspricht eine Installation innerhalb von sieben Sekunden. Wenn man das Herauswuchten des Speichers aus dem Karton nicht einberechnet, dann kommt das wirklich hin.

Per Solarleistung könnt Ihr den MS-A2 mit bis zu 1.800 W laden, wenn das Euer Wechselrichter kann. Ins Hausnetz einspeisen könnt Ihr maximal 800 W. Wenn Ihr noch keinen Wechselrichter habt, empfehlen wir Euch einen Blick in unsere Kaufberatung, wie Ihr den besten Mikro-Wechselrichter für Euer Balkonkraftwerk findet.

Hier seht Ihr den Hoymiles MS-A2. Der Batteriespeicher hat ein schickes Design und ist die erste AC-gekoppelte Lösung. / © Hoymiles

Und klar, dann gibt's natürlich auch eine App, in der Ihr den gesamten Energiefluss im Auge behaltet und festlegt, wie viel Energie der Speicher wann ins Hausnetz einspeisen soll. Tagsüber landet alle oberhalb dieser Schwelle produzierte Energie im 2,24 kWh starken Akku. Sobald die PV-Module dann unter die Schwelle fallen, füllt der Akku den Fehlbetrag aus dem Akku auf – solange, bis der Speicher leer ist oder eben wieder mehr PV-Energie zur Verfügung steht.

Besonders praktisch: Wenn Ihr einen Stromausfall habt, könnt Ihr via App in den “netzunabhängigen Modus” wechseln. Dann wird die Schuko-Steckdose, in der normalerweise Euer Wechselrichter eingesteckt ist, zum Ausgang. Hier könnt Ihr dann beispielsweise Euren Gefrierschrank einstecken und mit Energie versorgen, bis das Netz wieder läuft. Und klar, natürlich könnt Ihr den MS-A2 so auch als Powerstation beim Zelten nutzen. Die maximale durchgängige Ausgangsleistung des Geräts liegt bei 800 W, kurzzeitig sind sogar Spitzenlasten von 1.200 W möglich.

Hoymiles bietet zehn Jahre Garantie auf das Modell. Der Speicher misst 45,5 x 22 x 45,7 cm und wiegt 32 kg. Der Hoymiles MS-A2 ist IP65-zertifiziert und kann somit bedenkenlos im Freien aufgestellt werden. Falls Ihr interessiert seid am Gerät haben wir gute Neuigkeiten, denn den ausführlichen Test des Hoymiles MS-A2 lest Ihr zeitnah auf nextpit.de.

Was haltet Ihr vom Hoymiles MS-A2? Habt Ihr bereits einen Balkonkraftwerk-Speicher? Teilt es uns in den Kommentaren mit.