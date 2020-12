Uiguren-Alarm: Huawei soll an Gesichtserkennung für Minderheiten gearbeitet haben

Ist Huawei an der Verfolgung der Uiguren in China beteiligt? Einem internen Dokument zufolge soll das Unternehmen zusammen mit einem Spezialisten für künstliche Intelligenz ein System getestet haben, mit dem sich Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit auf Videomaterial identifizieren ließen.

Schon seit langer Zeit steht die chinesische Regierung in der Kritik, aktiv gegen eine Minderheit im eigenen Land vorzugehen. So sollen seit 2017 mindestens eine Million Angehörige der Uiguren in ein Netzwerk aus Internierungs- und Umerziehungslagern untergebracht worden sein. Immer wieder dementiert China die Existenz derartiger Lager.

Wie die Washington Post nun in Zusammenarbeit mit der Forschungsorganisation IPVM mitteilte, haben sich Huawei und die Gesichtserkennungsspezialisten Megvii offenbar an der systematischen Überwachung in China lebender Uiguren beteiligt. Dies sei der erste Hinweis, dass Huawei aktiv an einer derartigen Entwicklung teilnehme.

Interne Dokumente erlaubten Einblick in die Details des Systems. IPVM hatte diese auf einem öffentlich erreichbaren Server von Huawei entdeckt. Nachdem die Washington Post und IPVM um Stellungnahmen gebeten hatten, verschwanden die Dokumente des Projekts von Huaweis Webseite.