iOS 17 Beta 2 aktiviert "NameDrop" und andere Funktionen auf Eurem Apple iPhone

Nach der Veröffentlichung von iOS 17 Beta 1 auf der WWDC 2023 Entwicklerkonferenz hat Apple damit begonnen, die Beta 2 des Betriebssystems an Entwickler:innen und Tester:innen auszurollen. Zahlreiche Funktionen, die für iOS 17 geplant waren, wurden damit aktiviert. Darunter "NameDrop" und die Möglichkeit, Benachrichtigungen für den Standby-Modus des iPhones aus- oder einzuschalten.

Wie die erste Beta ist auch die zweite Version von iOS 17 für Nutzer:innen und Entwickler:innen verfügbar, die sich für das Beta-Software-Programm des Unternehmens angemeldet haben. Wenn Ihr bereits mit dem vorherigen Build arbeitet, solltet Ihr eine Benachrichtigung erhalten haben, um das Update per OTA (Over the Air) zu installieren.

NameDrop ist jetzt in der iOS 17 Beta aktiviert

Anfang des Monats hat Apple "NameDrop" angekündigt, eine verbesserte Version von "AirDrop". Mit dieser Funktion könnt Ihr nicht nur die üblichen Multimediainhalte, Internetseiten und Standorte teilen, sondern auch Kontaktinformationen an ein iPhone oder eine Apple Watch in der Nähe übertragen, ohne diese Geräte entsperren zu müssen.

Die neue "NameDrop"-Funktion in iOS 17 zeigt beim Teilen das Kontakt-Poster an. / © Apple

Der Unterschied zwischen "NameDrop" und "AirDrop" liegt in den zusätzlichen Effekten und den sichtbaren Kontaktpostern für beide Seiten. So wird z. B. empfohlen, das iPhone mit der Oberseite an ein anderes iPhone zu halten, damit während der Übertragung eine kinetische beziehungsweise fließende Animation anzeigt wird.

Standby-Modus umschalten, um Benachrichtigungen ein- oder auszublenden

Der Standby-Modus, der das iPhone während einer Aufladung in ein Smart Display verwandelt, ist bereits in der ersten iOS 17 Beta verfügbar. Aber mit der neuesten Firmware hat Apple eine Option hinzugefügt, mit der Ihr Benachrichtigungen auf dem Standby-Bildschirm ein- oder ausblenden könnt. Der Schalter für die Anzeige von Benachrichtigungen befindet sich in den Standby-Einstellungen.

Der Standby-Modus für das iPhone kann jetzt Benachrichtigungen auf dem Bildschirm ein- oder ausblenden. Ein Feature, das in iOS 17 Beta 2 hinzugefügt wurde. / © nextpit

Fehlerbehebungen: Apple Music, Shortcuts und mehr

Neben den neuen Funktionen in iOS 17 Beta 2 hat Apple auch einige Bugs und Probleme in der vorherigen Beta behoben. Dazu gehört der Absturz von Apple Music beim Zugriff auf die Einstellungen der Überblendungen. Der iPhone-Hersteller hat auch dieses Problem behoben, die Podcasts-App optimiert und neue Varianten von Musik-Widgets für den Startbildschirm hinzugefügt.

Eine weitere Widget-bezogene Korrektur ist das Shortcuts-Widget auf dem Sperrbildschirm. Wenn Ihr bisher auf das Symbol getippt habt, wurde nur die Shortcuts-Seite angezeigt. Das wurde nun mit dem Update behoben.

Nutzer:innen von iOS 17 bemerkten bisher, dass Sticker in Nachrichten nicht sichtbar sind, wenn sie von einem Gerät mit iOS 16 und neueren Versionen stammen. In der Beta 2 werden diese jetzt korrekt im Nachrichtendienst angezeigt.

Weitere Optimierungen zwischen iOS und visionOS

Neben den spürbaren Neuerungen in iOS 17 gibt es auch Verbesserungen unter der Haube. Eine davon betrifft den Beschleunigungsbereich von iOS 17 und iPadOS 17, der die räumlichen Systeme für die Zusammenarbeit mit dem kommenden "Apple Vision Pro"-Headset optimiert.

Noch wichtiger ist, dass Apple das SDK (Software Development Kit) seines VisionOS für mehr Entwickler:innen ausweitet und damit den Weg für mehr Apps und Dienste ebnet, die mit der Apple Standalone-MR/VR-Brille funktionieren.

Was haltet Ihr von den neuen Funktionen von iOS 17? Wäre das "NameDrop" in eurem Fall nützlich? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.