Seid Ihr auf der Suche nach einem Tablet und besitzt zudem ein iPhone, führt kaum ein Weg an einem iPad herum. Mit dem iPad Air 5 war die erste Version mit Center Stage und kostet Euch bei Cyberport gerade nur 599 Euro. Zusätzlich spart Ihr hier die Versandkosten, müsst Euch allerdings beeilen, denn der Deal gilt nur für eine sehr kurze Zeit.

Affiliate Angebot Apple iPad Air 5 (2022) 256 GB interner Speicher | WiFi-Variante | Blau | 10,9-Zoll-Display | 12-MP-Frontkamera | Apple M1

So gut ist das Apple iPad Air von 2022 wirklich

Natürlich stellt sich die Frage, ob sich ein iPad (zum Vergleich) aus dem Jahre 2022 auch in diesem Jahr überhaupt noch rentiert. Dazu schauen wir uns am besten erst einmal das Datenblatt an. Der Apple-M1-Chipsatz sorgt für eine schnelle und gleichzeitig hohe Leistung im Alltag. Auch Games sind dank 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher kein Problem. Beim Display setzt Apple auf einen 10,9-Zoll-IPS-Panel mit einer Auflösung von 2.360 × 1.640 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60 Hz — für die abendliche Netflix-Session also mehr als ausreichend.

Das iPad Air ist in Blau, Grau, Roségold, Silber und Violett erhältlich — bei Cyberport gibt es allerdings nur die Blaue Version. / © nextpit

Die rückseitige Kamera nimmt Bilder mit 12 MP auf, allerdings ist hier vor allem die 12-MP-Frontkamera spannend. Denn das iPad Air 5 ist das erste seiner Gattung mit der Center Stage, einer Verfolgungsautomatik, die Euch bei Videogesprächen ständig im Fokus hält. Auch beim Akku konnte Apple punkten und gibt eine Leistung von bis zu 10 Stunden an. Geladen wird das iPad dann über den USB-C-Anschluss. Welche Schwächen das Tablet versteckt, lest Ihr übrigens in unserem Test zum iPad Air 5 (2022).

Lohnt sich das iPad-Angebot von Cyberport?

In den letzten drei Monaten waren Bestpreise von 650 Euro für die hier angebotene 256-GB-Variante keine Seltenheit. Für wenige Tage, nämlich noch bis einschließlich Donnerstag 08:59 Uhr, zahlt Ihr bei Cyberport allerdings nur 599 Euro und müsst zudem keine Versandkosten befürchten. Auch im vergangenen Jahr musstet Ihr häufig über 800 Euro für das iPad Air aus dem Jahre 2022 auf den Tisch legen. Einen günstigeren Preis gab es hier also noch nicht.

Für iPad-Fans: Einige iPads erhalten kein iPadOS 18

Allerdings solltet Ihr Euch überlegen, ob fast 600 Euro für ein Tablet wirklich notwendig sind. Befindet Ihr Euch ohnehin im Apple-Ökosystem, ist das Angebot definitiv spannend. Auch für iPad-Fans lohnt sich ein Blick. Allerdings gibt es zahlreiche Android-Tablets (zur Bestenliste) zu günstigeren Preisen, wenn Ihr die Geräte nur für die ein oder andere Serie und zum Social-Media-Feed nachsehen benötigt.

Affiliate Angebot Apple iPad Air 5 (2022) 256 GB interner Speicher | WiFi-Variante | Blau | 10,9-Zoll-Display | 12-MP-Frontkamera | Apple M1

Auch die Frage, ob sich ein Kauf im Jahre 2024 noch lohnt, lässt sich vor allem dann beantworten, wenn wir uns die aktuellste Variante des iPad Air genauer anschauen. Das iPad Air 6 (zum Kurz-Test) kostet Euch derzeit mindestens 881 Euro im Netz, bietet einige Upgrades, ist allerdings noch auf einem sehr hohen Preisniveau. Möchtet Ihr jedoch ein leichtes Tablet für die Arbeit, Schule oder die abendlichen Couch-Sessions, ist das iPad Air 5 mehr als ausreichend.