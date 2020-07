iPad Pro 12.9 (2020) im Test: Turbo-Tablet für Kreative

Wer ein Tablet sucht, kommt am iPad kaum vorbei. Schon gar nicht, wenn eine möglichst große Auswahl an Apps und Zubehör gefragt ist. Soll Euch auch die Rechenleistung keine Grenzen setzen, schickt Apple das iPad Pro ins Rennen. Nach der großen Generalüberholung in 2018 ist die vierte Generation vor allem Modellpflege. Ich habe bei der 12,9-Zoll-Version getestet, was die neuen Funktionen zu bieten haben, und ob die uneingeschränkte Kaufempfehlung für Kreative immer noch gilt.

Das gefällt mir am iPad Pro (2020)

Tempo und Display

Das iPad Pro 12.9 (2020) weist die gleichen Stärken wie das Vorgängermodell von 2018 auf. Das Arbeitstempo ist so hoch, dass Ihr es in nächster Zeit kaum ausreizen dürftet. Indem Apple den Prozessor vom Typ A12X Bionic aus den 2018er-Modellen leicht aufbohrt und nun A12Z Bionic nennt, macht das Unternehmen das Gerät einfach noch eine Weile länger zukunftssicher. In der Praxis konnte ich die Power der unverändert acht CPU-Rechenkerne und acht statt sieben Grafik-Rechenkerne nicht an ihre Grenzen bringen. Das war aber auch 2018 schon so. In Lightroom, Premiere Rush und PUBG Mobile bietet mir das neuere Gerät jedenfalls keine deutlich erkennbaren Tempo-Vorteile.

Am schon 2018 brillanten LED-Display hält Apple weiterhin fest. Mit 2.388 x 1.668 Pixeln bei 264 ppi gehört es nicht zu den am höchsten aufgelösten Mobil-Glotzen, ist aber für alle typischen Einsatzzwecke knackscharf genug. Angesichts einer maximalen Helligkeit von 600 Nits finde ich sogar einen Außeneinsatz erträglich. Kreative freuen sich, dass sie wegen des P3-Standards sehr farbtreu arbeiten können. Games und Netflix sind mir nicht nur wegen des Displays, sondern auch wegen der vier erstklassigen Lautsprecher eine Freude. Für Tablet-Boxen weisen sie einen sehr räumlichen und bassstarken Klang auf.

Das iPad Pro 12.9 ist ein wahrer Brecher. / © NextPit

Produktivität

Verwendet Ihr ein Tablet nicht nur als Medienmaschine, sondern auch als Produktivwerkzeug, dürften Euch die Neuerungen von iPadOS genauso wie mir zusagen. Das iPad Pro 12.9 (2020), dank der Sidecar-Funktion als Zweit-Display für einen Mac zu verwenden, vereinfacht das Arbeiten mit vielen Fenstern erheblich.

Seid Ihr mit dem iPad solo unterwegs, ist seit iPadOS 13.4 die Trackpad-Unterstützung eine Erleichterung. Endlich kann ich auf einem Apple-Tablet auch mit dem Mauszeiger navigieren. Als perfekte Kombination erweist sich das iPad Pro 12.9 (2020) im Zusammenspiel mit dem neuen Magic Keyboard, das neben einem Trackpad auch eine "schwebende" Tablet-Aufhängung mitbringt. Einen ausführlichen Eindruck davon schildere ich in einem separaten Test.

Wollt Ihr präziser als mit dem Finger zeichnen oder Bilder bearbeiten, kommt wie bei der vorherigen iPad-Pro-Generation nur der Apple Pencil 2 infrage. Das Digitalstift-Original scheidet als Partner aus. Die Doppeltipp-Funktion des Pencil-Sequels ist ein großer Vorteil. Damit zwischen Bearbeitungspinsel und Radiergummi zu wechseln, erleichtert mir den Feinschliff in Lightroom sehr.

Das iPad Pro aus 2018 kam noch mit einer Kamera aus. / © NextPit

Apropos: Eine Kamera ans iPad Pro 12.9 (2020) anzuschließen und Bilder direkt in Lightroom zu importieren, ist dank USB-C und Direktimport-Funktion von iPadOS endlich möglich. Weil Apple bei dieser Modellreihe schon zum zweiten Mal auf den weitverbreiteten Anschluss statt auf das proprietäre Lightning-Kabel setzt, könnt Ihr das Tablet alternativ auch mit einem Monitor, einem USB-Hub und weiterem Produktivzubehör verbinden.

LiDAR und zweite Kamera

Gibt es eine nebensächlichere Tablet-Komponente als die rückseitige Kamera? Das ausgerechnet in dieser Abteilung die größten News zu berichten sind, zeigt: Die Rechenbretter sind echt ausentwickelt.

Es ist aber immerhin ein netter Bonus, dass Ihr mit der Kamera jetzt besser Entfernungen messen könnt. Möglich macht es die LiDAR-Technik, die dem Radar ähnelt. Sie scannt mithilfe von Laserlicht den näheren Raum und erleichtert es Apps für Augmented Reality virtuelle Objekte etwa in eurem echten Wohnzimmer zu platzieren.

Die Kamera des neuen iPad Pros kommt mit LiDAR-Sensor. / © NextPit

Im Praxistest konnte ich dadurch auf dem iPad Pro 12.9 (2020) mit Apples Maßband-App leichter Gegenstände vermessen. Die App braucht keine Kalibrierung mehr und blendet Hilfslinien und ein Lineal ein. Die Dekorations-Anwendung Ikea Place platziert digitale Möbel auf dem 2020er Modell etwas schneller als auf dem Vorgänger-Tablet. Außerdem bestimmt sie durch LiDAR zuverlässiger die Größenverhältnisse und stellt einen Symfonisk-Lautsprecher nicht kleiner dar als er ist. Im Spiel namens Meine kleine Raupe AR schweben virtuelle Äpfel nicht in der Luft, sondern liegen plan auf der Projektionsoberfläche auf.

Ich komme mir blöd vor, mit einem Tablet zu fotografieren oder zu filmen, insbesondere mit einem Kaventsmann wie dem iPad Pro 12.9. Seid Ihr diesbezüglich entspannter, könnt Ihr vielleicht der verdoppelten Brennweiten-Auswahl etwas abgewinnen. Neben einer 12-Megapixel-Kamera mit Standardweitwinkel (Blende f/1.8) gibt Euch Apple eine zweite Einheit mit einem Ultraweitwinkel (Blende f/2.4) an die Hand. Das entspricht im Wesentlichen der Hardware im iPhone 11. Software-Tricks wie Porträts mit simulierter Hintergrundunschärfe bleiben dem Tablet aber vorenthalten.