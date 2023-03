iPhone 14 Pro Max: neuer Tiefstpreis - Amazon 265 € günstiger als Apple

Beim aktuellen Topmodell der Apple-Smartphones haben wir einen neuen Tiefstpreis entdeckt. Dank einer Preissenkung bei Amazon gibt es das Apple iPhone 14 Pro Max derzeit so günstig wie noch nie seit der Veröffentlichung. Gegenüber dem Apple-Shop liegt die Ersparnis bei 265 Euro. Wir haben für Euch die Details zu dem neuen Deal und auch einige andere iPhone-Sparangebote zusammengetragen.

Das Apple iPhone 14 Pro Max überzeugte uns im Test vor wenigen Monaten als "Premium-Premium-Modell". Uns beeindruckte zum Beispiel die Leistung des Apple-SoCs und auch das neue 48-MP-Weitwinkelobjektiv gefiel uns mit seinem zweifachen Zoom für schöne Porträtfotos sehr gut. Mit dem Preis waren wir allerdings nicht glücklich, weshalb Preissenkungen wie jetzt bei Amazon eine willkommene Entwicklung sind.

Bei dem Versandhändler gibt es nun das Apple iPhone 14 Pro Max mit 512 GB in Schwarz* für 1.574 Euro, was Amazon zum mit Abstand günstigsten Anbieter für dieses Modell macht. Bei anderen Shops kostet das Gerät über 80 Euro mehr, im offiziellen Apple-Shop zahlt ihr sogar 1.839 Euro, also 265 Euro zusätzlich.

Apple iPhone 14 Pro Max: Topmodell zum Tiefstpreis

Im Apple-Flaggschiff steckt ein Apple A16 Bionic mit zwei 3,46 GHz schnellen Everest-Kernen und vier Sawtooth-Kernen mit 2,02 GHz. Dazu kommen 6 GB und wahlweise 128, 256, 512 GB oder 1 TB Speicherplatz. Die 1.574 Euro, die Amazon für die 512-GB-Version verlangt, liegen sogar noch unterhalb des Preises der 256-GB-Variante in Apples eigenem Shop!

Falls Euch trotz der Preissenkung das iPhone 14 Pro Max immer noch zu viel kostet, dann interessiert Euch womöglich, dass Amazon auch beim iPhone 14 (Plus) bessere Konditionen bietet als Apple selbst, bei den großen Speichervarianten teilweise über 200 Euro Ersparnis. Hier die Amazon-Preise im Vergleich zum Apple-Shop: