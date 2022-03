iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Welches Budget-iPhone kann mehr?

Das neue iPhone SE 2022 und das iPhone 11 aus 2019 kosten im Onlineshop bei Apple ungefähr gleich viel. Wer nach einem günstigen iPhone sucht, steht also vor einer schweren Entscheidung. In unserem ausführlichen Vergleich verraten wir Euch, bei welchem Modell Ihr im März 2022 mehr fürs Geld bekommt. Und welches Handy Euch länger treu bleibt!

"Budget"-iPhones im direkten Vergleich Produkt Apple iPhone SE (2022) Apple iPhone 11 Bild Anzeige 4,7-Zoll IPS-LCD

750 x 1334 Pixel (326 PPI)

6,1-Zoll-IPS-LCD

828 x 1792 Pixel (326 PPI)

Prozessor Apple A15 Apple A13 Arbeitsspeicher 4 GB Kamera(s) Weitwinkel: 12 MP | f/1.8 | PDAF | OIS Weitwinkel: 12 MP | f/1.8 | PDAF | OIS

Ultra-Weitwinkel: 12 MP | f/2.4 | 120˚

Selfie 7 MP | f/2.2 12 MP | f/2.2 Software iOS 15 Akku 2018 mAh

Bis zu 15 Stunden Videowiedergabe

Bis zu 50 % Aufladung in 30 Minuten mit einem 20-W-Adapter

Ladegerät nicht enthalten





3110 mAh

Bis zu 17 Stunden Videowiedergabe

Bis zu 50 % Aufladung in 30 Minuten mit einem 20-W-Adapter

Ladegerät nicht enthalten





Konnektivität 5G, 4G LTE, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC mit Apple Pay 4G LTE, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC mit Apple Pay Widerstandsfähigkeit IP67

Wasserdicht bis zu 1 m Tiefe für 30 Minuten

IP68

Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 2 m für 30 Minuten

Authentifizierung Touch ID Gesichtserkennung Abmessungen und Gewicht 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

144 Gramm

150,9 x 75,7 x 8,3

194 Gramm

Gut Wahnsinniges Leistungsniveau

Hochwertige Verarbeitung

Überraschend gut bei Foto und Video

Solide Akkulaufzeit bis zum Nachtsurfen Verarbeitungsqualität

Software-Updates

Leistung

Kamera

Akkulaufzeit Schlecht Display schlichtweg veraltet

Insgesamt zu wenig Kamerafunktionen

Geringer Speicher im Basis-Modell, dazu nicht erweiterbar

Teurer als Vorgänger zur Markteinführung Altmodisches Design

5-Watt-Ladegerät

Kein USB-C

Einstiegsmodell mit 64 GByte

Kein Ladegerät enthalten (ab 2020) Bewertung Noch nicht bewertet Zum Test gehen Zum Test gehen Speicheroptionen & MSRPs 64 GB: 519 €

128 GB: 569 €

256 GB: 689 € 64 GB: 579 €

128 GB: 629 € Angebote*

Das SE und das iPhone 11 sind im Jahr 2022 die günstigsten Smartphones, die es im iOS-Ökosystem zu kaufen gibt. Während das iPhone 11 das älteste Telefon in Apples aktuellem Katalog ist und im September 2019 auf den Markt kam, ist das SE (2022) das neueste. Apple stellte es erst im März 2022 vor. Aber auf den ersten Blick sieht es vielleicht nicht so aus, wie wir unten erklären:

Inhaltsverzeichnis

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Display und Design

Das iPhone SE 2022 bietet das gleiche Design wie das iPhone 8, das auf das iPhone 6 von 2014 zurückgeht / © NextPit

Für die meisten Käufer ist der größte Unterschied zwischen den beiden Modellen leicht zu erkennen. Das iPhone 11 ist nicht nur etwas größer, sondern verwendet auch das Notch-Design von Apple, das mit dem iPhone X eingeführt wurde und auch beim iPhone 13 noch verwendet wird. Das iPhone SE 2022 hingegen bietet das gleiche veraltete Design wie das iPhone 8, das dem iPhone 6/6S/7 sehr ähnlich ist.

Das führt zu großen Rändern um den Bildschirm des iPhone SE, der etwa 65 % der gesamten Frontfläche für sein IPS-Display nutzt. Das Display des iPhone 11 hingegen deckt die Vorderseite zu fast 80 Prozent ab. In der Praxis bedeutet das nicht nur mehr Bildschirmfläche zum Ansehen von Filmen, sondern auch zwei verschiedene Techniken für die biometrische Authentifizierung: Face ID beim iPhone 11 und Touch ID im Home-Button des iPhone SE.

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Leistung und Konnektivität

Neben dem Design liegt der größte Unterschied zwischen dem iPhone SE und dem iPhone 11 in den wichtigsten internen Komponenten und der Konnektivität. Während das iPhone 11 vom Apple A13 SoC angetrieben wird, das im September 2019 auf den Markt kam, verwendet das SE 2022 den neuesten Apple A15 Prozessor, der im September 2021 eingeführt wurde. Es ist das gleiche SoC, der im iPhone 13 verwendet wird.

Wie immer ist Apple sehr verschwiegen, was die Leistungsunterschiede angeht. Aber in der Praxis ist das Ergebnis ein schnelleres Telefon und eine effizientere Nutzung der Batterie – was allerdings durch die größere Batterie im iPhone 11 ausgeglichen wird, die wir später behandeln werden.

Das iPhone 11 ist immer noch ein sehr leistungsfähiges Smartphone, aber alles deutet darauf hin, dass es dieses Jahr eingestellt wird / © NextPit

Und während das iPhone SE das letzte Telefon in Apples Sortiment mit Touch ID ist, ist das iPhone 11 das letzte Modell, das nur 4G-Netze unterstützt. Das iPhone SE kann sich bereits mit den neuen 5G-Netzen verbinden, aber nicht mit den ultraschnellen mmWave-Netzen. Ein Nachteil, der in Deutschland kaum relevant ist

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Kamera(s)

Auf der Rückseite gibt es einen weiteren großen Generationswechsel. Das iPhone SE der 3. Generation verfügt noch über eine einzelne 12-Megapixel-Kamera, während das iPhone 11 dem aktuellen Trend mit mehreren Kameras folgt. Neben dem Weitwinkelobjektiv samt 12-Megapixel-Sensor des SE verfügt das iPhone 11 über einen weiteren 12-Megapixel-Sensor mit einem Ultra-Weitwinkelobjektiv, das ein Sichtfeld von 120 Grad einfängt.

Während das iPhone 11 vielseitiger ist und Animoji sowie Memoji über die Frontkamera unterstützt, nutzt das iPhone SE die Leistung des A15-Prozessors aus, um exklusive Funktionen wie Fotografische Stile und Deep Fusion zu bieten.

Beide sind sehr fähige Kamera-Handys, aber das iPhone 11 hat die Nase vorn, wenn es um Spezifikationen geht. Das SE schafft es nicht ganz, die technischen Nachteile mit computergestützten Fotografie auszugleichen.

2015 hat angerufen und will seine Kamera zurück! / © NextPit

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Software

Obwohl beide Telefone mit dem aktuellen Betriebssystem iOS 15 kompatibel sind und mehr als genug Leistung für Aufgaben und Apps bieten, bietet das iPhone 11 Stand 2022 einen kürzeren Update-Support. Wenn Apple seine Zeitpläne für die Markteinführung beibehält, sollte das iPhone 11 noch in diesem Jahr aus der Produktion genommen werden.

Das iPhone SE hingegen, das den gleichen SoC wie das iPhone 13 verwendet – das noch mindestens zwei Jahre auf dem Markt sein sollte –, sollte noch etwas länger aktualisiert werden. Das sind aber Schätzungen, denn Apple gibt die Produktionszeiträume offiziell nicht bekannt.

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Akku und Laden

In der Akku-Abteilung führen die etwas größeren Abmessungen des iPhone 11 zu einer um fast 50 Prozent höheren Akkukapazität. Auch das sind allerdings Schätzungen, zu denen Apple sich in der Regel nicht äußert. Trotz der technischen Nachteile führt das modernere SoC im iPhone SE mit seinem deutlich kleineren Bildschirm laut Apple zu einer ähnlichen Akkulaufzeit: Bis zu 17 bzw. 15 Stunden Videowiedergabe auf dem 11 und dem SE 2022.

Beide iPhones unterstützen das kabellose Aufladen – kompatibel mit dem Qi-Standard – und keines der beiden wird mit einem Ladegerät ausgeliefert.

Das Telefon auf der linken Seite ist das SE aus dem Jahr 2020, aber das Modell 2022 ist vom Design her identisch / © Apple

iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: Preis und Verfügbarkeit

Wie bei den meisten iPhones der alten Generation wird auch das iPhone 11 in recht kleinen Speicherkapazitäten angeboten, in diesem Fall 64 und 128 GB. Beim iPhone SE kommt eine 256-GB-Variante hinzu, die etwas mehr kostet als das Topmodell des iPhone 11. Denkt daran, dass Ihr den Speicher bei keinem der Modelle aufrüsten könnt werden kann, was in naher Zukunft möglicherweise zum Problem werden kann.

Preise für das iPhone der Einstiegsklasse im Jahr 2022 Produkt Apple iPhone SE (2022) Apple iPhone 11 64 GB 519 € 579 € 128 GB 569 € 629 € 256 GB 689 € k.A.

Affiliate Angebot Apple iPhone SE (2022) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Apple iPhone 11 Zur Geräte-Datenbank

Fazit

Mit dem iPhone SE 2022 und dem iPhone 11 zielt Apple auf zwei völlig unterschiedliche Kundengruppen ab. Dadurch ist es ziemlich einfach, Euch eine Kaufempfehlung auszusprechen:

Wer ein moderneres Design bevorzugt, sollte zum iPhone 11 greifen

Wer etwas mehr "Zukunftssicherheit" bevorzugt: das iPhone SE (aber nicht die 64-GB-Variante)

Wer eine Kombination aus beidem sucht, sollte sich das iPhone 12 ansehen. Aber dieses Modell ist mindestens 200 Dollar teurer als die beiden Smartphones, die wir in diesem Artikel verglichen haben.

Das war's mit diesem Vergleich! Seid Ihr mit den angesprochenen Punkten einverstanden? Haben wir ein bestimmtes Thema vergessen, das für Euch wichtig ist? Teilt's mir in den Kommentaren mit!