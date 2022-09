Jabra Elite 5 im Hands-on: Einfach geniales Hybrid-ANC

Während der IFA 2022 schaute ich am Stand von Jabra vorbei, um ihre neuen True-Wireless-Mittelklasse-Kopfhörer , die Jabra Elite 5 , in die Hand zu nehmen. Ich gebe Euch hier meine ersten Eindrücke, nachdem ich die 170 Euro teuren Buds kurz benutzt habe.

Jabra bietet ein Einführungsangebot mit 11 % Sofortrabatt bis zum 8. September 2022 an, wodurch der Preis der Jabra Elite 5 auf 149,99 Euro sinkt.

Die Jabra Elite 5 sind seit dem 1. September 2022 in Deutschland zum Preis von 169,99 Euro erhältlich. Diese True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer mit ANC positionieren sich im mittleren Segment des Jabra-Katalogs. Sie sind weniger hochwertig als die Jabra Elite 85t, das aktuelle Flaggschiffmodell, oder die Jabra Elite 7 Pro.

Das In-Ear-Format ist nicht jedermanns Sache, weil es den Gehörgang verschließt. Aber es ermöglicht auch eine sehr gute passive Schallisolierung. Die Kopfhörer sitzen übrigens ziemlich gut in den Ohren und ich habe sie nicht als unbequem empfunden. Sie sind nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt. Diese Schutzklasse reicht aus, um Sport zu treiben, ohne dass die Kopfhörer beim Schwitzen beschädigt werden.

Die Oberfläche, die mit dem Ohr in Berührung kommt, besteht aus glattem, glänzendem Kunststoff, im Gegensatz zur matten Beschichtung an der Außenseite der Ohrhörer. Die Kopfhörer haben keine berührungsempfindliche Oberfläche, sondern physische Tasten, die fast die gesamte Oberfläche einnehmen. Diese Designentscheidung macht sie einfach zu bedienen, da Ihr nicht nach den Touch-Kontakten tasten müsst.

Die Jabra Elite 5 sind angenehm kompakte In-Ear-Kopfhörer und in zwei Farben erhältlich: Goldbeige und Titanschwarz. Jeder Ohrhörer wiegt 5 Gramm und misst 20 x 20,54 x 27 mm.

Audio-Qualität

Die Jabra Elite 5 haben Sechs-Millimeter-Treiber, sind mit sechs Mikrofonen ausgestattet und bieten eine aktive Hybrid-Geräuschunterdrückung sowie einen Transparenzmodus.

Größere Treiber haben wir schon in anderen True-Wireless-Kopfhörern gesehen, z. B. in den Nothing Ear (1) mit ihren 11,6-Millimeter-Treibern oder die 11-Millimeter-Treiber der AirPods Pro. Die kleinen Lautsprecher der Jabra Elite 5 sind mit einem "Qualcomm QCC3050"-SoC verbunden, der Bluetooth-Empfänger, Umgebungsgeräuschreduzierung, Mikrofonfilterung, DSP zur Klangangleichung und Verstärkung vereint. Die Audio-Codecs SBC, AAC und aptX werden unterstützt.

Die Kopfhörer verfügen außerdem über Bluetooth 5.2, Multipoint und schnelles Pairing über Google Fast Pair. Sie sind mit allen Sprachassistenten kompatibel: Alexa, Siri und Google Assistant.

Die Jabra-Sound+-App ist meiner Meinung nach eine der umfangreichsten auf dem Markt / © NextPit

Der Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz ist sehr typisch, da er dem mittleren Frequenzbereich entspricht, den das menschliche Ohr theoretisch wahrnimmt. Aber wenn Ihr Jabra kennt, wisst Ihr bereits, dass es sich hier um ein Profil handelt, das sehr stark auf die mittleren Frequenzen ausgerichtet ist. Das ist eine bewusste Entscheidung des Herstellers und steht im Gegensatz zu anderen, die vor allem den Bässen schmeicheln.

Ich habe leider keine Frequenzgangkurve, um das zu überprüfen. Jedenfalls fand ich in meiner kurzen Testsitzung die Stimmen sehr präsent, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr auf Kosten des Rests. Für Podcasts und YouTube-Videos ist das in Ordnung. Wollt Ihr aber etwas mehr Bässe und Höhen für Eure Musik, kommt Ihr am Equalizer nicht vorbei.

Es kommt natürlich darauf an, welche Musikrichtung Ihr bevorzugt. Aber standardmäßig fehlt den Jabra Elite 5 ein wenig der Punch in den Bässen. Die Höhen sind zwar gut definiert, werden aber ein wenig von den Mitten übertönt. Es ist, als wärt Ihr auf einem Konzert und würdet die Stimme des Künstlers im Vergleich zur Musik viel zu laut hören.

Die Jabra Elite 5 bieten auch eine Funktion namens Spotify Tap. Das ist eine Abkürzung, um auf Eure Spotify-Playlists zugreifen zu können, indem Ihr zweimal auf die Taste am linken Ohrhörer tippt. Während des Hands-on war es mir allerdings nicht möglich, sie zum Laufen zu bringen.