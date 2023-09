Jackerys Pläne für 2024: Heimspeicher, Balkonkraftwerke und mehr

Jackery hat zur IFA 2023 zwei neue Powerstations vorgestellt, die Explorer 300 Plus (zum Test) und die Explorer 1000 Plus. In Verbindung mit einem Solarpanel gibt es beide Modelle auch als Solargenerator – für die kleine Explorer 300 Plus hat Jackery auch noch das faltbare PV-Modul SolarSaga 40 vorgestellt. Daneben hat der Hersteller im Interview mit nextpit auch noch ein paar interessante Neuheiten für kommendes Jahr angekündigt.