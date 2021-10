Kamera-Blindtest 2021: Pixel 6 Pro & iPhone 13 Pro gegen den Rest der Welt

Der Clou am Blindtest ist nämlich, dass wir Euch lediglich die Fotos der Smartphones zeigen, ohne allerdings zu verraten, welches Bild von welchem Gerät stammt. Ihr stimmt dann ab, welche Aufnahme Euch am besten gefällt – und wir vergeben Punkte anhand der Platzierungen. Und am Ende gibt es einen Gewinner.

So funktioniert der Blindtest

Wir haben elf verschiedene Motive mit allen fünf Smartphone fotografiert – und mit einer Canon EOS 6D. Pro Motiv haben wir dabei immer mit jedem Gerät drei Fotos geschossen und das jeweils beste ausgewählt. So wollen wir Ausreißer bei der Bildqualität durch versehentliches Verwackeln oder Fehlfokussieren vermeiden. Wichtig außerdem: Sofern nicht anders angegeben, haben wir immer mit den Standard-Einstellungen fotografiert.

Damit sich die Smartphones durch ihre minimal unterschiedlichen Brennweiten nicht verraten, haben wir die Aufnahmen leicht zugeschnitten. Und jetzt bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß beim Abstimmen und raten zu wünschen! Die Auflösung folgt kommende Woche am Mittwoch.

Mit einem Klick auf die Fotos gelangt Ihr jeweils zur vollen Auflösung.

Blindtest Motiv 1: Portrait (Weitwinkel)

Los geht's mit einer der wichtigsten Aufgaben von Smartphone-Kameras im Jahr 2021: Portraits! Bei diesem Motiv haben wir mit dem Weitwinkel-Objektiv im Portrait-Modus fotografiert. Achtet darauf, wie gut die Smartphones darin sind, Ben vom Hintergrund freizustellen.

Bild 1.1 Bild 1.2 Bild 1.3 Bild 1.4 Bild 1.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 1.1

Bild 1.2

Bild 1.3

Bild 1.4

Bild 1.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 2: Portrait (Tele 2x/3x)

Für die nächste Aufgabe haben wir im Portrait-Modus das Teleobjektiv aktiviert. Manche Smartphones setzen hier auf eine zweifache, andere auf eine dreifache Vergrößerung – und das lässt sich meistens nicht ändern. Das ist der Grund dafür, wieso der Hintergrund bei den Aufnahmen teilweise leicht anders komprimiert ist. Außerdem war es hier bereits etwas dunkler als bei Motiv 1 – einige Smartphones haben hier schon mit der Wiedergabe der Hauttöne zu kämpfen.

Bild 2.1 Bild 2.2 Bild 2.3 Bild 2.4 Bild 2.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 2.1

Bild 2.2

Bild 2.3

Bild 2.4

Bild 2.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 3: Selfie

Natürlich dürfen bei den Portraits auch die Selfie-Kameras nicht fehlen. Bei der DSLR ist das Foto mit unserem Ultra-Weitwinkel-Objektiv etwas zu weitwinkelig geraten und daher seltsam verzerrt – zugegebenermaßen war es auch nicht so einfach, mit der 6D und dem schweren 16-35 mm F2.8L III ein Selfie zu schießen. Wir haben es als Referenz für die Farbwiedergabe dennoch in diesem Vergleich gelassen.

Bild 3.1 Bild 3.2 Bild 3.3 Bild 3.4 Bild 3.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 3.1

Bild 3.2

Bild 3.3

Bild 3.4

Bild 3.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 4: Ultraweitwinkel (Tageslicht)

Als nächstes wagen wir uns bei Tageslicht an das Ultraweitwinkel-Objektiv, das alle Smartphones in diesem Test mitbringen. Interessant sind hier die Farbwiedergabe bei diesem sehr bunten Motiv sowie mögliche Verzerrungen, die die Kameras aufs Bild bringen.

Bild 4.1 Bild 4.2 Bild 4.3 Bild 4.4 Bild 4.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 4.1

Bild 4.2

Bild 4.3

Bild 4.4

Bild 4.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 5: Ultraweitwinkel (Innenaufnahme)

Bei Innenaufnahmen hat die Ultraweitwinkel-Kamera mehr zu kämpfen. Schließlich sind die Sensoren hier in der Regel kleiner als bei der Hauptkamera, und entsprechend müssen die Algorithmen mehr leisten um für akkurate Farben zu sorgen. In diesem Fall kommt hier noch das Mischlicht erschwerend hinzu.

Bild 5.1 Bild 5.2 Bild 5.3 Bild 5.4 Bild 5.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 5.1

Bild 5.2

Bild 5.3

Bild 5.4

Bild 5.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 6: Dreifach-Zoom (Tageslicht)

Jetzt geht's an den Zoom, in diesem Fall dreifach. Nachdem manche Smartphones nativ zweifach- und andere nativ dreifach zoomen, sind hier einige Modelle im Nachteil. Wir gleichen das aber weiter unten wieder aus, wenn wir bei einem anderen Motiv auf den zweifachen optischen Zoom setzen.

Bild 6.1 Bild 6.2 Bild 6.3 Bild 6.4 Bild 6.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 6.1

Bild 6.2

Bild 6.3

Bild 6.4

Bild 6.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 7: 15-fach-Zoom (Tageslicht)

Das Google Pixel 6 Pro und das Samsung Galaxy S21 Ultra sind die Zoom-Profis – zumindest dem Datenblatt zufolge. Aber wie groß ist der Unterschied in der Praxis? Das wollen wir bei diesem Motiv herausfinden, wo wir bei allen Smartphones den 15-fachen Zoom einstellen.

Bild 7.1 Bild 7.2 Bild 7.3 Bild 7.4 Bild 7.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 7.1

Bild 7.2

Bild 7.3

Bild 7.4

Bild 7.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 8: Zweifach-Zoom (Low-Light)

Dämmerung, Mischlicht und ein zweifacher Zoom: Das sind keine einfachen Voraussetzungen für eine Smartphone-Kamera. Bei diesem Motiv könnt Ihr abstimmen, welches Smartphone sich in dieser Situation am besten schlägt.

Bild 8.1 Bild 8.2 Bild 8.3 Bild 8.4 Bild 8.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 8.1

Bild 8.2

Bild 8.3

Bild 8.4

Bild 8.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 9: Weitwinkel (Nacht)

Jetzt wird's richtig finster. Bei diesem Motiv sorgen lediglich die Straßenlaternen, die beleuchteten Fenster und Geschäfte für Licht. Entsprechend haben es die Smartphones schwer, saubere Fotos zu liefern. Manche Smartphones haben hier automatisch den Nachtmodus zugeschaltet, andere nicht. Wir haben keine händischen Einstellungen getroffen und die Kontrolle bei den Kamera-Apps gelassen.

Bild 9.1 Bild 9.2 Bild 9.3 Bild 9.4 Bild 9.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 9.1

Bild 9.2

Bild 9.3

Bild 9.4

Bild 9.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 10: Zweifach-Zoom (Nacht)

Noch weniger Licht, hohe Kontraste und noch einmal der Zweifach-Zoom. Bei dieser Aufnahme müssen die Smartphones zeigen, wie gut sie mit wenig Licht und hohen Helligkeitsunterschieden umgehen können. Eine weitere Herausforderung sind die Menschen auf dem Platz – könnt Ihr Bewegungsartefakte entdecken?

Bild 10.1 Bild 10.2 Bild 10.3 Bild 10.4 Bild 10.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 10.1

Bild 10.2

Bild 10.3

Bild 10.4

Bild 10.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Blindtest Motiv 11: Weitwinkel (Nacht)

Zu guter Letzt geht's in die absolute Dunkelheit. Bei diesem Motiv war es so dunkel, dass ich durch den optischen Sucher der Spiegelreflexkamera kaum sehen konnte, wohin ich fotografiere. Die Szenerie wird lediglich durch zwei beleuchtete Hausnummern angestrahlt. Es ist beeindruckend, wie viel besser sich die Smartphones allesamt schlagen im Vergleich zu der Spiegelreflexkamera, auch wenn diese schon etwas betagter ist. Wir haben, soweit verfügbar, bei allen Geräten den Nachtmodus mit maximaler Belichtungszeit aktiviert.

Bild 11.1 Bild 11.2 Bild 11.3 Bild 11.4 Bild 11.5 DSLR

Welches Bild gefällt Euch hier am besten? Bild 11.1

Bild 11.2

Bild 11.3

Bild 11.4

Bild 11.5 (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wir freuen uns auf Eure Stimmen und bedanken uns schon einmal im Voraus fürs Mitmachen! Das Ergebnis unseres Kamera-Blindtests seht Ihr kommende Woche auf NextPit.de!