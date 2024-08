Eine der beliebtesten Android-KI-Funktionen, die dieses Jahr eingeführt wurde, ist Circle to Search. Seitdem nahm Google einige Verbesserungen an der KI-Funktion vor. Jetzt kündigte der Internet-Suchriese ein weiteres Update an, das ein neues Tool integriert und den Nutzern einen Kontext zum Bild liefert.

Google bekämpft KI mit KI

Der Aufstieg der generativen KI ermöglichte es uns allen in den letzten Jahren auch, auf einfache Weise gefälschte Bilder zu erstellen, die dann zur Verbreitung von Fehlinformationen und Täuschungen genutzt werden. Aber Google erweitert Circle to Search und Google Lens um eine Funktion im Reiter "Informationen zu diesem Bild", die den Nutzer:innen helfen soll, mehr über das Bild zu erfahren und sogar die Echtheit zu überprüfen.

Wie Google beschreibt, könnt Ihr mit dieser eingebauten Funktion "Kontext zu den Bildern erhalten, die Ihr seht, wo immer Ihr ihnen begegnet". Ihr könnt dann das KI-gestützte Circle to Search nutzen, um das Bild im Internet zu suchen. Die Ergebnisse werden auf der Registerkarte "Über dieses Bild" zusammen mit den Orten angezeigt, an denen das Bild in Publikationen und auf Websites verwendet wird.

Das Tool "Informationen zu diesem Bild" ist als Registerkarte verfügbar, wenn IhrCircle to Search oder Google Lens nutzt. / © Google, Edit by nextpit

Darüber hinaus könnt Ihr auch andere Bildinformationen erhalten, z. B. in Form von Metadaten, die in der Regel den ursprünglichen Ersteller oder Fotografen enthalten. Da Metadaten leicht manipuliert oder entfernt werden können, hilft Google Euch auch dabei, zu erkennen, ob das Bild KI-generiert ist oder nicht, solange es digitale Wasserzeichen enthält.

Neben dem Circle to Search gibt es jetzt das Tool "Informationen zu diesem Bild" auch in Google Lens. Wenn Ihr Chrome oder einen anderen Browser benutzt, könnt Ihr lange auf den Tab drücken und eine Bildsuche durchführen, bevor Ihr Euch den Tab "Über dieses Bild" anseht. Alternativ könnt Ihr auch ein Foto machen oder einen Screenshot des Bildes speichern und es manuell in Google Lens suchen.

Google empfiehlt Euch außerdem, noch mehr Informationen aus den Quellen herauszuholen, wenn Ihr über Google sucht. Dazu müsst Ihr einfach auf die Schaltfläche "Weitere Einstellungen" auf jedem Suchergebnis tippen und "Mehr über diese Seite" auswählen.

Google rollt die Funktion bereits auf unterstützte Android-Geräte aus. Außerdem soll "Über dieses Bild" zum Start weltweit 40 Sprachen unterstützen, und es ist geplant, in Zukunft weitere Sprachen hinzuzufügen.

Affiliate Angebot Google Pixel 8

Wie nutzt Ihr Circle to Search auf Eurem Gerät? Habt Ihr Tipps, um gefälschte Bilder besser zu erkennen? Teilt uns Eure Tipps in den Kommentaren mit.