Für Android und iOS: Diese Apps sind heute kostenlos

Eine neue Runde App-Store-Recherche hat einige Apps zutage gefördert, für die Ihr normalerweise etwas bezahlen müsstet. In dieser Woche ist der Ertrag eher klein, dafür sind ein paar Perlen dabei. Hier kommen die kostenlosen Apps für Android und iOS der Woche.

Kostenlose Apps für Android

Spiele

Bouncy Zoo Escape ( 0,59 Euro ): Ein paar Knuddel-Tiere versuchen aus einem Zoo zu flüchten. Ein Schelm, wer nun an einen Animationsfilm aus dem Jahr 2005 denkt. Bei diesem Spiel begleitet Ihr die Zoo-Tiere in 20 Leveln auf der Flucht und müsst dabei ein paar Hindernisse überwinden.

Classic Sudoku PRO ( 2,09 Euro ): Was soll ich dazu noch sagen ...? Keine Woche ohne Sudoku-Spaß!

Terra Fighter 2 Pro ( 0,89 Euro ): Sieht ganz nach Tekken 3 für die erste PlayStation aus. Das waren Zeiten! Dieses Kampfspiel bietet mindestens genauso viele unterschiedliche Charaktere, mit denen Ihr Euch zum Champ kämpft.