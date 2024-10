Der Prime Day ist bereits in weniger als einer Woche und doch gibt Amazon bereits jetzt schon richtig satte Rabatte auf eine Vielzahl von Geräten. Mit dabei ist die neue Ring Video-Türklingel, verschiedene Echo Dots oder das Amazon-Tablet Fire HD 10. Die besten Deals haben wir in diesem Artikel für Euch herausgesucht.

Zusammen mit dem Black Friday zählt der Amazon Prime Day, oder wie er jetzt heißt "Prime Deal Day", zu den umsatzstärksten Tagen im Online-Shopping. Durch starke Rabatte lädt der Versandriese am 08. und 09. Oktober erneut zum Shopping-Event ein. Doch schon vor dem eigentlichen Spar-Fest könnt Ihr Euch schon jetzt die ersten Amazon-Geräte mit saftigem Rabatt sichern. So gibt es etwa die neue Ring Video-Türklingel mit integriertem Akku bereits zum Release 40 Prozent günstiger.

Da Ihr hier eine große Auswahl zur Verfügung habt, die auch den Echo Dot 5 (Test) oder die neue Amazon Fire TV Soundbar umfassen, haben wir Euch unsere drei Favoriten herausgesucht. Natürlich verraten wir Euch auch, warum sich die Angebote schon vor dem Prime Day lohnen.

Vergesst nicht: Ihr solltet daran denken, dass der Prime Day ausschließlich für Prime-Kunden verfügbar ist. Habt Ihr kein aktives Abonnement, müsst Ihr Euch allerdings keine Sorgen machen. Denn Ihr könnt den Premium-Service von Amazon 30 Tage lang kostenlos testen und somit auch von den fetten Rabatten profitieren.

Die besten Deals schon vor dem Amazon Prime Day

Ring Akku-Videotürklingel 40 Prozent günstiger

Die Video-Türklingel von Ring ermöglicht HD-Aufnahmen – sogar bei Nacht. / © Amazon

Den Anfang macht die neu erschienene Akku-Videotürklingel von Ring. Neben dem integrierten Akku, wie es der Name bereits vermuten lässt, verfügt die Video-Türklingel nun über ein höheres vertikales Sichtfeld von bis zu 150 Grad und eine höhere Auflösung von 1.440p statt der bisherigen 1.080p.

Ansonsten sind die Funktionen zu vergangenen Modellen identisch, die aber selbst bei Amazon nicht mehr erhältlich sind. Normalerweise müsst Ihr bei der Akku-Videotürklingel mit einer UVP von 99,99 Euro rechnen. Amazon reduziert den Preis jedoch auf 59,99 Euro. Es gibt allerdings auch verschiedene Bundles. In Verbindung mit einem Chime, also dem passenden Türgong, zahlt Ihr beispielsweise nur 69,99 Euro. Das Zusatzgerät würde Euch in der Regel rund 40 Euro zusätzlich kosten.

Tablet-Deals: Amazon Fire HD 10 unter 80 Euro!

Das Tablet Amazon Fire HD 10 von 2023 hat mehr Leistung unter der Haube als der Vorgänger. / © Amazon

Auch das Fire HD 10 aus dem Jahre 2023 ist derzeit stark reduziert. Das Android-Tablet (Bestenliste) ist gerade um 52 Prozent im Vergleich zur UVP reduziert und kostet Euch statt 164,99 Euro nur noch 79,99 Euro. Dadurch erreicht Amazon einen bisher nie dagewesenen Bestpreis. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 87,98 Euro allerdings nicht zu weit entfernt.

Ihr erhaltet hier zwar kein High-End-Tablet wie beim Samsung Galaxy Tab S9 (Test), mit seinen 3 GB RAM und 32 GB Flash-Speicher eignet sich das Gerät dennoch für abendliche Binge-Watching-Sessions oder als Smart-Home-Zentrale. Mit einem 10,1-Zoll-Full-HD-Display und einer maximalen Laufzeit von 13 Stunden ist das Tablet also durchaus interessant. Achtet allerdings darauf, dass es sich hierbei nicht um die werbefreie Variante handelt. Diese ist ebenfalls reduziert, kostet Euch allerdings 94,99 Euro.

Alexa mit Rabatt – Echo Dot der 5. Generation vor dem Prime Day stark reduziert

Der Amazon Echo Dot (2022) ist der perfekte Einstieg in die Alexa-Welt – aber auch, nur wenn er gerade reduziert angeboten wird. / © nextpit

Eines der wohl beliebtesten Produkte von Amazon darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen – der Echo Dot (Bestenliste). Hierbei handelt es sich um einen Smart Speaker, der mit dem Sprachassistenten Alexa ausgestattet ist. Die 5. Generation und somit aktuellste Variante des runden Bluetooth-Lautsprechers (Bestenliste) ist derzeit ebenfalls mit einem Rabatt von 65 Prozent erhältlich.

Normalerweise verlangt Amazon 42 Euro für die weiße Version, doch für kurze Zeit zahlt Ihr nur noch 22,99 Euro. Auch hier sind verschiedene Bundles erhältlich, wo uns vor allem das Paket mit dem Ring Intercom ins Auge gefallen ist. Die smarte Gegensprechanlage kostet Euch in der Regel mindestens 50 Euro. Doch zusammen mit dem Echo Dot zahlt Ihr nur noch 57,99 Euro für beide Geräte. Durch die beiden Geräte könnt Ihr somit problemlos von überall mit Euren Besuchern vor der Tür sprechen.

Lohnen sich die "Pre-Prime-Day-Deals"?

Alle Angebote, die Ihr gerade erhaltet, sind so günstig wie selten. Der Prime Day eignet sich hervorragend, das eigene Zuhause mit neuen Smart-Home-Geräten des Versandriesen aufzustocken und auch jetzt gibt es wieder richtig spannende Deals. Allerdings beziehen sich die Prozente, wie so oft, auf die unverbindliche Preisempfehlung. Die Preise werden also aufgebläht.

Das ist jedoch nicht weiter schlimm. Denn günstiger gibt es die hier angebotenen Geräte aktuell ohnehin bei keinem anderen Händler. Zusätzlich sind teilweise echte Bestpreise möglich und gerade in Verbindung mit anderen Amazon-Geräten spart Ihr richtig viel Geld. Nachfolgend haben wir für alle Fans des großen A noch einige weitere Deals herausgesucht.

Auch hier sind die Rabatte nicht ganz so riesig, wie uns Amazon glauben lässt. Dennoch handelt es sich um aktuelle Tiefstpreise, wodurch Ihr auch hier gerade echte Schnäppchen abgreifen könnt.

Was haltet ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits Smart-Home-Geräte von Amazon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!