So kommt Ihr nach einer Entlassung zurück und werdet wieder eingestellt

Entlassungen sind seit einem Jahr an der Tagesordnung, und egal, ob Ihr in der Tech-Branche arbeitet oder nicht, für viele Arbeitnehmer/innen ist das eine beunruhigende Zeit. Die Zahl von 160.000 Entlassungen im Jahr 2022 wird in diesem Jahr voraussichtlich noch übertroffen werden. Bislang wurden weltweit mehr als 108.000 Beschäftigte entlassen.

Laut Layoffs.fyi haben deutsche Startups in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 2.300 Beschäftigte entlassen. Weitere Entlassungen gab es bei Volkswagen, Siemens und Lufthansa, und AOL hat seine deutschen Niederlassungen geschlossen.

Es gibt viele Gründe für Entlassungen – einige Unternehmen haben während der Pandemie zu viele Mitarbeiter/innen eingestellt, um die Nachfrage zu befriedigen, und jetzt, da sich die Welt wieder normalisiert hat, ist die Nachfrage zurückgegangen, insbesondere bei E-Commerce-Unternehmen.

Steigende Zinsen, Druck auf die Lieferkette, steigende Lebenshaltungskosten und die Angst vor einer bevorstehenden Rezession sind weitere Gründe, die zu Sparmaßnahmen und Entlassungen führen. Kein Wunder, dass fast die Hälfte der EU-Beschäftigten, die an einer Online-Umfrage in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Polen teilnahmen, angaben, dass sie sich stressempfindlicher fühlen als vor der Pandemie.

Nächste Schritte

Wenn Ihr kürzlich entlassen wurdet – oder Ihr glaubt, dass das bevorsteht – seid Ihr wahrscheinlich gestresst und aufgebracht. Versucht Euch vor Augen zu halten, dass eine Entlassung nichts über Euren Wert oder Eure Persönlichkeit aussagt. Es ist ein vorübergehender Rückschlag, den Ihr mit Zeit und Mühe überwinden könnt.

Rainer Zugehoer, Personalchef bei Cariad, der Software-Tochter von Volkswagen, bestätigt das: "Sie feuern, wir stellen ein".

Um wieder ins Spiel zu kommen, solltet Ihr Euren Lebenslauf und Eure Profile bei LinkedIn & Co. aktualisieren, bevor Ihr Euch auf neue Stellen bewerbt. Ihr könntet diese Zeit auch nutzen, um Eure Fähigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen – nehmt an einem Online-Kurs oder einer Zertifizierung teil, um Euch für künftige Arbeitgeber interessanter zu machen.

Vernetzt Euch, indem Ihr Euch an Euer berufliches Netzwerk wendet und Ihnen mitteilt, dass Ihr auf Jobsuche seid. Nehmt an Jobmessen und Branchenveranstaltungen teil und knüpft Kontakte zu Personalvermittlern, um Eure Jobsuche zu erweitern. Eine neue Stelle zu finden, kann ein Vollzeitjob sein, deshalb ist es wichtig, dass Ihr Euch auf kleine Ziele konzentriert und Euch auch selbst belohnt.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, zu sehen, welche Stellenangebote es gibt: Die NextPit-Jobbörse kann hier eine erste Anlaufstelle sein. Hier findet Ihr beispielsweise diese drei tollen offenen Stellen.

Senior Software Developer (m/w/d) Java, T-Systems on-site services GmbH, Wolfsburg

Als Senior Software Developer ( m/w/d) Java seid Ihr für die Konzeption und Spezifikation von Systemarchitekturen und deren Umsetzung beim Kunden verantwortlich. Mit Hilfe neuester Softwaretechnologien entwickelt Ihr komplexe Java-EE-Anwendungen in einer agilen Umgebung und plant die Entwicklung und Einführung großer IT-Systeme. Für die Bewerbung braucht Ihr ein abgeschlossenes Studium der Informatik, eine abgeschlossene technische Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation. Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in agilen Softwareentwicklungsprojekten und Vertrautheit mit Java JEE7/JEE8 oder Microservice-Technologien wie EJB, CDI, JPA, JTA, REST und SOAP sind ebenfalls Voraussetzung. Die vollständige Stellenbeschreibung findet Ihr hier.

Softwareentwickler/Entwickler Frontend (F/M/D), Europ Assistance Services GmbH, München

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und bietet innovative Versicherungs- und Dienstleistungsprodukte an. Wenn Softwareentwicklung Eure Leidenschaft ist und Ihr gerne in einem kleinen, agilen internationalen Team arbeitet, könnte die Stelle als Softwareentwickler Frontend (w/m/d) genau das Richtige sein. Ihr werdet zukünftige Webanwendungen und die dazugehörigen Microservices auf Basis von JavaScript, Vue.js und Node.js in der Cloud (Azure und AWS) entwerfen und entwickeln sowie bestehende Webportale auf Basis von PHP und Laravel pflegen und migrieren. Die Unterstützung bei der Frontend-Entwicklung interner Anwendungen ist ebenfalls erforderlich. Um Euch zu bewerben, braucht Ihr mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Entwickler von Webanwendungen in agilen Softwareentwicklungsprojekten, Kompetenz in der Anwendung von Webprogrammiersprachen und Frameworks wie PHP, JavaScript, Laravel, Node.js und Vue.js sowie Erfahrung mit gängigen Cloud-Umgebungen (Azure und/oder AWS). Interessiert? Dann könnt Ihr Euch hier für die Stelle bewerben.

Product Marketing Manager (alle Geschlechter), TeamViewer, Frankfurt am Main

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine hochmoderne Plattform für den Fernzugriff, die Steuerung und den Support von Geräten aller Art anbietet. Das Unternehmen sucht einen Product Marketing Manager (m/w), der sich für Marketing und Technik begeistert, den Kunden in den Mittelpunkt stellt und TeamViewer als Vordenker für sein Remote-Produkt positioniert. Ihr werdet alle End-to-End-Produktmarketing-Initiativen entwickeln und leiten, die Details und Feinheiten des Produktmarktes genau kennen, einschließlich der Kundenbedürfnisse, Buyer Personas und der allgemeinen Finanzen und KPIs. Ihr solltet mehr als fünf Jahre Berufserfahrung im Produktmarketing eines internationalen SaaS-Unternehmens mit Schwerpunkt auf KMU und MSP haben und ein meisterhafter Geschichtenerzähler sein, der nachweislich erstklassige, zielgruppenorientierte und wertorientierte Inhalte entwickelt. Wenn du dich angesprochen fühlst, findet Ihr hier weitere Informationen.

Durchstöbert das NextPit-Jobboard, um Euren nächsten großen Karriereschritt zu finden. Dieser Artikel wurde von Kirstie McDermott geschrieben.