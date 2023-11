Lefant T1 im Kurz-Test: Wischroboter mit Laser-Navigation

Erstes Fazit zum Lefant T1

Der Lefant T1 ist ein wartungsarmer Wischroboter zu einem ziemlich hohen Preis von satten 599 Euro. Zum Vergleich: der Dreame L10 Prime (zum Test), ein toller Saugroboter mit überzeugender Wischfunktion kostet Euch aktuell 449 Euro. Im Hinblick auf die Wischleistung hat der T1 die Nase vorne, macht aber bei der Navigation Abstriche.

Der Lefant T1 wischt im Test gründlich – aber auch gründlicher als Saugroboter mit Wischfunktion? / © nextpit

Praktisch ist das hohe Fassungsvermögen der Wassertanks in der Reinigungsstation. Die Lefant-App bietet die nötigsten Funktionen, die Ihr für den Roboter benötigt. Jedoch hat Lefant die Chance ausgelassen, die Steuerung der Basisstation via App zu ermöglichen. Am Ende nochmal der Hinweis für Euch, dass Ihr den Lefant T1 am Black Friday für 599 Euro kaufen könnt und somit 100 Euro spart.