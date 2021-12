Login-Probleme bei iOS 15: Apps fordern ständig neue Anmeldung

Seit Ende September ist das neue Betriebssystem iOS 15 für iPhones erhältlich. Eine Neuerung dieser Aktualisierung beinhaltet das Vorbereiten von Apps, damit der Startprozess schneller stattfinden kann. Doch genau das führt offenbar zu Problemen bei Anwendungen, in denen Ihr Euch einloggen müsst.

Eine neue Funktion in iOS 15 führt dazu, dass User: innen ständig ungewollt aus bestimmten Apps ausgeloggt werden.. Dadurch wird eine erneute Anmeldung bei jedem Start der Programme erforderlich. Mittlerweile haben erste App-Anbieter darauf reagiert und Updates veröffentlicht, um dem Problem entgegenzuwirken.

Unter anderem aktualisierten der Kurznachrichtendienst Twitter und der Routenplaner Komoot ihre Apps bisher, so dass die Nutzer: innen nicht mehr vom Bug betroffen sind. Andere Anbieter wie die Telekom mit der MeinMagenta-App, konnten das Problem noch nicht gänzlich beseitigen. Die Ursache des Problems ist zwar bisher bekannt, allerdings steht eine flächendeckende Lösung des Problems noch aus.

iOS 15 bereitet Apps im Hintergrund vor

Das neue Feature in iOS 15 sorgt dafür, dass das iPhone bestimmte Apps, die häufig genutzt werden, vorsorglich "aufwärmt". Bedeutet, dass einige Prozesse, die zum Starten der App notwendig sind, im Hintergrund vorbereitet werden. Hierdurch soll sich der Startvorgang beschleunigen und User:innen können schneller auf die gewünschte App zugreifen. Was in der Theorie gut klingt, führt bei den betroffenen Apps aber eben zu Problemen. Denn das Aufwärmen führt dazu, dass einige relevante Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind und die App somit beim Starten erneut nach den Login-Daten fragen muss.

Laut einem Entwickler von Apple bereitet die künstliche Intelligenz präferiert Programme vor, die häufig genutzt werden. Diese verharren dann in einer Art Stand-by und werden aktiviert, sobald sie tatsächlich gestartet werden. Die KI ermittelt hierdurch also, welche Apps genutzt werden, um sie vorzuwärmen. Startet Ihr die Programme am Ende doch nicht, werden sie automatisch aus dem Zwischenspeicher entfernt.

Der Fehler ist schwer zu beheben

Apple hat bereits einen Workaround veröffentlicht. Allerdings stellt dieser nicht sicher, dass der Bug nicht mehr auftritt. Da die KI auf die individuelle App-Nutzung der Nutzer: innen reagiert, ändert sich auch der Login-Bug ständig. Hierdurch lässt sich die Problematik kaum reproduzieren, wodurch Apple nur schwer an einer flächendeckenden Lösung arbeiten kann.

