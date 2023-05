LogiTel Mega-Deal: Google Pixel 7 mit Top-Tarif so günstig wie selten

Bereits am 10. Mai erwartet uns mit der Google I/O eines der größten Events des Nordamerikanischen Herstellers, auf der wir neben dem Pixel 7a auch das Pixel Fold bestaunen dürfen. Seid Ihr ebenfalls Google-Smartphone-Fans, dann hat LogiTel aktuell einen spannenden Deal für Euch auf Lager. Denn hier gibt es das (noch) aktuelle Pixel 7 mit passendem Mobilfunkvertrag gerade richtig günstig. Wir haben alle Infos für Euch in unseren Tarif-Check.

Ich selbst bin glücklicher Besitzer eines Google Pixel 6 und habe schon einige in meinem Bekanntenkreis bekehren können. Dementsprechend schiele ich gerade mit großen Augen auf das Angebot bei LogiTel, bei dem ihr das Google Pixel 7 zusammen mit passender Congstar Allnet Flat erhaltet. Der Handytarif verfügt über 16 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Deutschen Telekom. Hierbei zahlt Ihr gerade einmal 22 Euro im Monat.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Inkl. Congstar Allnet Flat | 16 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G | 10 Euro Wechselbonus

Das Google Pixel 7 besticht unter anderem durch sein hochwertiges Design und den gut kalibrierten 6,3 Zoll großen "Full HD+ 90 Hz OLED"-Bildschirm, der mit bis zu 1.400 Nits richtig hell aufleuchtet. Google nutzt in den Pixel-Geräten den hauseigenen "Google Tensor G2"-Prozessor mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher.

Das Dual-Kamera-Modul des Google Pixel 7 mit dem Hauptobjektiv kann einen 2-fachen optischen Zoom "simulieren" und bis zu 8-fach digital zoomen / © NextPit

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem auffälligen Dual-Kamera-Modul, dessen Hauptkamera mit 50 Megapixeln arbeitet und durch eine 12 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. In unserem Test zum Google Pixel 7 konnte uns die Kamera auch in diesem Jahr wieder voll überzeugen und im Blindtest der besten Kamera-Smartphones findet Ihr sogar die Pro-Variante mit einer guten Platzierung.

Darum lohnt sich das Pixel-Angebot von LogiTel

Passend zum Google-Flaggschiff erhaltet Ihr eine Congstar Allnet Flat. Hierbei bewegt Ihr Euch im 4G-Netz der Deutschen Telekom (zur Tarifübersicht) und surft mit maximal 50 MBit/s und 16 GB Datenvolumen. LogiTel verlangt monatlich 22 Euro für das Gesamtpaket und noch einmal 79 Euro für das Google Pixel 7. Zusätzlich wird eine Anschlussgebühr in Höhe von 15 Euro fällig, allerdings erhaltet Ihr einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Wie üblich bindet Ihr Euch hier 24 Monate an den Anbieter.

Pixel-Deal-Übersicht Eigenschaft Google Pixel 7 Deal Tarif Congstar Allnet Flat Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 16 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 22,00 Euro Einmalige Gerätekosten 79,00 Euro Anschlussgebühr 15,00 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 626,99 Euro Wechselbonus 10,00 Euro Reguläre Gerätekosten 544,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,04 Euro Direkt bestellen*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kostet Euch dieses Angebot 626,99 Euro. Dank des Wechselbonus reduziert sich dieser um 10 Euro. Derzeit zahlt Ihr für die kleine Variante des Pixel 7 mindestens 544 Euro im Netz, wodurch Ihr effektiv nur 3,04 Euro für den Congstar-Tarif zahlen müsst. Das Angebot ist also durchaus spannend, wenn Ihr das Pixel 7 mit effektiv günstigem Tarif möchtet.

Noch mehr Deals: Weitere Angebote gibt es in unserer großen Congstar-Tarifübersicht

Achtet allerdings darauf, dass Ihr hier keinen Zugang zu 5G habt. Ist Euch das jedoch egal, da der Mobilfunkstandard immer noch im Ausbau ist, dann ist der Deal definitiv einen Blick wert.

Was haltet Ihr von diesem Deal? Ist das Google Pixel 7 spannend für Euch oder wartet Ihr schon auf das Pixel 8? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!