Den meisten Musik-Fans dürfte Marshall durchaus ein Begriff sein. Die hochwertigen Kopfhörer des Herstellers liefern eine richtig gute Soundqualität und das Design ist einfach kultig. Normalerweise dürft Ihr für die Bluetooth-Kopfhörer richtig viel Geld hinblättern. Allerdings bietet MediaMarkt die Major V nun so günstig wie noch nie an. Wir haben alle Details zum Angebot für Euch.

Ob AC/DC, Red Hot Chilli Peppers oder Guns N'Roses – alle nutzen (oder nutzten) Verstärker oder E-Gitarren von Marshall. Auch die Bluetooth-Kopfhörer des Herstellers erfreuen sich großer Beliebtheit. In der Regel ist die Marke nur selten günstiger erhältlich. Allerdings sieht das während der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion anders aus. Denn jetzt senkt MediaMarkt den Preis für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder* auf einen nie dagewesenen Bestpreis.

Affiliate Angebot Marshall Major V On-Ear-Kopfhörer | Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit | USB-C | AUX | Bluetooth 5.3

Qualität trifft Rabatt – So gut sind die Marshall Major V wirklich

Optisch soll die Major-Reihe an die Gitarrenverstärker des Herstellers erinnern. Sie besitzen recht kleine Ohrmuscheln, die sich problemlos auf Euer Ohr legen. Dabei handelt es sich bewusst um ein On-Ear-Design, nicht um eine Over-Ear-Variante. Passend dazu richtet sich der Bluetooth-Kopfhörer auch eher an Rock-Fans. Denn hier steht vor allem die Bass-Last im Vordergrund. Marshall spricht von donnernden Bässen. Als ich mir die Kopfhörer einmal aufsetzte, wirkten diese auch sehr kräftig, was vor allem bei Songs wie "Psychosocial" von Slipknot richtig Spaß macht.

Der Marshall Major V verfügt über einen goldenen Joystick, durch den Ihr die Wiedergabe bestimmt. / © Marshall

Ob sich das für wirklich audiophile Menschen eignet, bleibt jedoch zu bezweifeln. Für den alltäglichen Gebrauch und Bass-Fans aber richtig gut. Hinzu kommt eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden laut Hersteller, ein USB-C- und AUX-Anschluss, sowie Bluetooth 5.3 und unterstützt somit auch LC3 als Bluetooth-Codec. Außerdem gibt's eine Multifunktionstaste direkt an der Ohrmuschel, die Ihr etwa mit Spotify belegen könnt. Zudem ist, anders als beim Vorgänger, auch ein Equalizer über die App einstellbar.

Bluetooth-Kopfhörer unter 100 Euro: Lohnt sich der Marshall-Deal?

Schauen wir uns den Preisverlauf der Marshall Major V genauer an, fällt auf, dass es die Kopfhörer bisher noch nie unter 95 Euro gab. In der Regel müsst Ihr hier mit Preisen jenseits der 100 Euro rechnen. Doch MediaMarkt rabattiert die Bluetooth-Kopfhörer (Bestenliste) jetzt auf gerade einmal 84,03 Euro. Das nächstbeste Angebot verlangt noch immer 99,90 Euro, wodurch Ihr die Marshall Major V zum absoluten Bestpreis erhaltet.

Spannende Over-Ear-Alternative: Die Sennheiser Accentum Wireless im Test

Selbst an Deal-Events wie dem Black Friday sind Marshall-Angebote eher selten. Möchtet Ihr Euch die kultigen Kopfhörer also sichern, ist das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn der perfekte Zeitpunkt. Wer weiß, wann wir wieder einen solchen Deal erhalten. Bedenkt allerdings, dass Ihr den vollen Rabatt nur erhaltet, wenn Ihr Mitglied beim kostenlosen MediaMarkt-Treueprogramm* "MyMediaMarkt" seid.

Affiliate Angebot Marshall Major V On-Ear-Kopfhörer | Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit | USB-C | AUX | Bluetooth 5.3

Was denkt Ihr über diesen Deal? Ist der Marshall Major V interessant für Euch? Oder muss es zwingend Apple bzw. Sony sein? Lasst es uns wissen!