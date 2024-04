Mehr Farben fürs iPhone 16: Noch bunter als das iPhone 15

Das nächste iPhone erscheint zwar erst in einem halben Jahr, die Leaks zum iPhone 16 häufen sich aber jetzt schon. Nach der geleakten Liste der Farbvarianten für das iPhone 16 Pro geht es nun um die möglichen Farben der kommenden Standard-iPhone-Modelle. Es sieht so aus, als würden die neuen Modelle genauso schick wie das iPhone 15 (Test) , aber kommen zusätzlich auch in Weiß und Lila.

In welchen Farben wird das Apple iPhone 16 (Plus) erhältlich sein?

Einem häufigen Leaker von Fixed Focus Digital auf Weibo zufolge soll das iPhone 16 Plus, wahrscheinlich aber auch das kleinere Modell, in diesem Jahr in sieben Farben erhältlich sein. Die Quelle sagt, dass die fünf Farben des iPhone 15 und des iPhone 15 Plus (Test) beibehalten werden, während die Farben Weiß und Lila neu hinzukommen.

Das iPhone 15 gibt es in Schwarz, Pink, Blau, Gelb und Grün. Die meisten dieser Farben ähneln denen des iPhone 14 (Test), aber Apple hat sie durch unterschiedliche Schattierungen verändert, z. B. erscheint das blaue iPhone 15 so hell, dass es kaum als Blau zu erkennen ist. Daher ist es unklar, ob diese älteren Farben beim iPhone 16 möglicherweise ebenfalls andere Farbtöne erhalten.

Apple iPhone 15 Plus in gelber Farbvariante / © nextpit

Abgesehen von den möglichen neuen Farben sollen das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus auch eine überarbeitete Kamerainsel auf der Rückseite erhalten. Dabei wird die diagonale Anordnung aufgegeben und es werden vertikal angeordnete Module verwendet, die ähnlich wie beim iPhone 15 Pro räumliche Videoaufnahmen unterstützen.

Und was ist mit den neuen Farben des Apple iPhone 16 Pro?

Über das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max spekuliert ein anderer Leaker auf Weibo. Dort heißt es, dass die Pro-Reihe in den Farben Rosa und Space Black erhältlich sein wird. Die erste Farbe soll einen goldenen Farbton haben und nicht wirklich rosa oder rot sein, während das Space Black eine dunklere Oberfläche als das aktuelle Schwarz oder Graphit haben könnte. Diese neuen Farbvarianten werden zusammen mit Weiß und Grau angeboten, die dem iPhone 15 Pro (Test) ähneln.

Beide iPhone-16-Pro-Modelle werden weiterhin mit einem Titanrahmen und einer Rückseite aus mattem Glas ausgestattet sein. Das Standard-iPhone 16 (Plus) hingegen soll auf dem gleichen Aluminiumrahmen wie sein Vorgänger basieren.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15

Die meisten Nutzer:innen kaufen sich eh Hüllen für ihre iPhones, oder? Daher die Frage in die Runde: Catchen Euch neu angekündigte Farben überhaupt?