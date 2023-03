Meinung: Wagt Google mit Android 14 zu wenig? Das könnte gefährlich werden

Ein aktueller Bericht von Counterpoint Research hat einen beunruhigenden Trend für Android-Geräte aufgezeigt. Der Bericht, der die Top 10 der meistverkauften Smartphones für das Jahr 2022 auflistet, zeigt, dass Apple derzeit den Weltmarkt dominiert und acht Plätze auf der Liste belegt.

Samsung-Smartphones sind mit die beliebtesten in Deutschland und verkaufen sich hierzulande in der Regel besser als jeder andere Hersteller. Apple steigerte seinen Marktanteil im vierten Quartal 2021 im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen und übernahm 39 Prozent des Marktes, fiel aber im zweiten Quartal 2022 mit fast 36 Prozent Marktanteil wieder auf den zweiten Platz zurück. Das ist aber immer noch ausreichend, um Google unter Druck zu setzen. Das Unternehmen muss ein überzeugenderes Software-Erlebnis bieten, um neue Kundschaft zu gewinnen bzw. die alte zu halten.

Könnte Android 14 die Antwort sein? Das ist möglich. Ich werde zwar nicht auf jede neue Funktion eingehen, die bisher in der Developer Preview enthüllt wurde, aber einen umfassenden Leitfaden zur neuen Android-Version findet Ihr hier bei NextPit. Bedenkt, dass wir noch am Anfang des Entwicklungsprozesses von Android 14 stehen und sich bis zur endgültigen Veröffentlichung noch vieles ändern kann.

Nach allem, was ich über den Entwicklungsprozess von Android 12 und Android 13 weiß, traue ich mir jedoch zu, auf der Grundlage dessen, was wir bisher gesehen haben, einige kritische Anmerkungen zu machen. Als Google im Februar 2021 Android 12 DP1 veröffentlichte, wussten wir bereits, dass wir etwas Großes erwarten konnten – Stichwort: Material You – während Android 13 von Anfang an eher als nüchterneres, rudimentäreyx Update gedacht war. Leider sieht es so aus, als würde Android 14 einen ähnlichen Weg der inkrementellen Änderungen einschlagen.

Es würde mich nicht überraschen, wenn die Veröffentlichung von Android 14 enttäuschend ausfiele. Google und Android sind stark von Partnerschaften wie One UI mit Samsung und MIUI mit Xiaomi abhängig, um ein verfeinertes und zusammenhängendes Betriebssystem zu entwickeln. So wurde Android 12L ursprünglich eingeführt, um Geräte mit großen Bildschirmen und faltbare Smartphones zu unterstützen, aber ohne Samsungs Investition in exklusive Funktionen wie den Flex-Modus wäre das Schicksal dieses mobilen Zweigs ungewiss. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Damit Android im Jahr 2023 florieren kann, muss die neue Version mehr sein als nur ein inkrementelles Update. / © NextPit

Warum eine enttäuschende Veröffentlichung von Android 14 Ärger für Google bedeuten könnte

Wenn sich Android 14 als Enttäuschung entpuppt, riskiert Google, das Vertrauen seiner Partner in sein Betriebssystem zu verlieren. Vor allem, weil Samsung gegenüber Apple auf dem High-End- und Ultra-Premium-Markt verloren hat. Auf der anderen Seite könnte dies in Zukunft zu einem wettbewerbsintensiveren Markt führen.

Für die Nutzer:innen könnte eine glanzlose Android-14-Version bedeuten, dass sie in Bezug auf Innovation und innovative Funktionen ins Hintertreffen geraten – selbst wenn sich die Konsistenz und Stabilität der Software verbessert. Das könnte besonders für Power-User und Early Adopters frustrierend sein, die auf der Suche nach neuen und aufregenden Funktionen sind, um Ihre mobile Experience zu verbessern.

Darüber hinaus könnte eine glanzlose Veröffentlichung zu einer geringeren Nutzerbindung und -zufriedenheit führen und damit Googles Fähigkeit gefährden, langfristig Kunden zu binden und anzuziehen. Hinzu kommt, dass das iPhone in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland derzeit über Android-Geräte herrscht. Das könnte sich trotz der lukrativen Verträge zwischen Google und Apple negativ auf die Einnahmen und Marktanteile des Unternehmens auswirken.

Über den Tellerrand schauen: Kühne Ideen für den Erfolg von Android 14

Als begeisterter Android-Fan wäre ich begeistert, wenn Google innovative und fantasievolle Taktiken umsetzen könnte, um die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität von Android 14 zu steigern. Ich bin fest davon überzeugt, dass mutige und visionäre Konzepte den Erfolg des Unternehmens stark beeinflussen könnten. Lasst uns gemeinsam auf der Android-14-Achterbahn fahren!

Letztes Jahr schlug Apples CEO Tim Cook einem Journalisten vor, seiner Mutter ein iPhone zu kaufen, um das Problem der Messaging-Probleme zwischen mobilen Plattformen zu lösen (gemeinhin als "Green Bubbles-Problem" bezeichnet). Diese Aussage rückte das RCS Messaging System wieder ins Rampenlicht der Tech-Branche.

Die "Green Bubble"-Problematik ist in den USA zu einem so bedeutenden Problem geworden, dass man sie als gesellschaftliches Dilemma bezeichnen könnte. Eine Umfrage (Phone Arena berichtete) im Oktober 2022 ergab, dass 9 von 10 amerikanischen Teenagern ein iPhone besitzen, was die Beliebtheit des Apple-Ökosystems bei Jugendlichen unterstreicht. Der soziale Druck, ein iPhone einem neuen Android-Gerät vorzuziehen, zeigt sich auch in anderen Ländern wie Brasilien, wo meine jüngeren Neffen aufgrund des sozialen Stigmas, das mit den Green Bubbles verbunden ist, lieber ein veraltetes iPhone als ein neues Android-Handy benutzen.

Es stimmt zwar, dass Apple bei RCS Messaging nicht mit an Bord ist, aber Googles kontinuierliche Bemühungen, den Umfang und die Fähigkeiten von Android zu erweitern, könnten dennoch potenzielle Nutzer:innen ansprechen, vor allem unter Teenagern. Seit Jahren kämpft Google sowohl extern als auch intern mit Apple um die Lösung von Texting-Problemen und mit seinen eigenen Messaging-Apps um eine optimierte Lösung.

Auch wenn die Einführung von RCS Messaging als universelle Messaging-Plattform mit einigen Herausforderungen verbunden ist, ist diese Technologie bereits verfügbar und wird von einigen Anbietern und Messaging-Apps genutzt. Unabhängig davon, ob sich RCS durchsetzen wird oder nicht, ist klar, dass Android-Nutzer:innen von einem nahtloseren Messaging-Erlebnis profitieren könnten, das die Kommunikation über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg ermöglicht.

Google hat die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir mit seinem Sprachassistenten unter Android 14 interagieren, zu revolutionieren – indem es den Konversations-KI-Service Bard auf Software-Ebene integriert. / © Google; Edit by NextPit

Ein praktischerer Ansatz für Google, um Android 14 zu verbessern, könnte darin bestehen, die KI-Technologie zu nutzen. Indem der Suchgigant den Google Assistant mit dem konversationellen KI-Dienst Bard erweitert, könnte er sich von seinen Konkurrenten abheben. Das wäre besonders für jüngere Nutzer:innen interessant, die nach neuen und innovativen Funktionen suchen, die Ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Google KI einsetzt, wie eine kürzlich durchgeführte Veranstaltung zeigte. Dort wurde eine KI-gestützte Anwendung vorgestellt, die mit ChatGPT konkurrieren soll. Dienste wie Google Translator, Maps und Lens wurden bereits durch neue KI-Modelle erheblich verbessert, und die Bedeutung dieser Verbesserungen spricht für sich selbst. Außerdem könnten KI-gestützte Sicherheitsfunktionen implementiert werden, um die Daten und die Privatsphäre der Nutzer:innen:innen besser zu schützen.

Insgesamt könnte der Blick über den Tellerrand für Google ein äußerst effektiver Weg sein, um die Funktionalität und Wettbewerbsfähigkeit von Android 14 zu verbessern.

Wie das Nutzerverhalten die Zukunft der mobilen Betriebssysteme prägt

Jetzt muss ich Euch fragen: Was bewegt Euch bei der Wahl eines Smartphones? Ist es die Hardware, die Software, der Preis oder vielleicht die Marke?

Ein wichtiger Trend für die Kaufentscheidung der Verbraucher:innen ist die zunehmende Bedeutung von Softwarefunktionen und -diensten . Da die Hardware-Innovation ein Plateau erreicht, suchen Smartphone-Fans zunehmend nach neuen und innovativen Softwarefunktionen. Am Ende des Tages sind wir nicht nur hirnlose Drohnen, die unseren Lieblingsmarken ausgeliefert sind. Wir haben Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte, die über die Loyalität zu einem Unternehmen hinausgehen.

Das setzt Unternehmen wie Google unter Druck, überzeugende Software-Updates und Funktionen zu liefern, mit denen sie sich in einem überfüllten und umkämpften Markt von anderen abheben können.

Ebenfalls als Trend erkennbar: Die Verbraucher:innen sind zunehmend besorgt um den Schutz Ihrer persönlichen Daten und Online-Identitäten. Dies führte zu einer Reihe neuer Datenschutzfunktionen und -kontrollen in mobilen Betriebssystemen, einschließlich Android – und wird wahrscheinlich auch in Zukunft ein wichtiger Faktor für das Verbraucherverhalten sein.

Dazu passt: Wie das Privacy Dashboard unter Android funktioniert

Mit Android 12 wurde der Überblick über das Privacy Dashboard eingeführt und es scheint, dass Android 14 darauf aufbaut. Es stellt sich jedoch die Frage: Reichen diese Verbesserungen? / © NextPit

Darüber hinaus hat die anhaltende COVID-19-Pandemie die Verlagerung hin zu Fernarbeit und virtueller Kommunikation beschleunigt, da sich viele Verbraucher:innen bei der Arbeit und für soziale Kontakte auf Ihr Smartphone verlassen. Dies erhöhte die Nachfrage nach Funktionen, die eine einfache Zusammenarbeit und Kommunikation über verschiedene Plattformen und Geräte hinweg ermöglichen.

Insgesamt werden sich diese Trends und Treiber des Verbraucherverhaltens wahrscheinlich auf die Akzeptanz und den Einsatz von Android 14 auswirken. Um in diesem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein, muss sich Google weiterhin auf die Bereitstellung innovativer und benutzerfreundlicher Softwarefunktionen konzentrieren und gleichzeitig auf die wachsenden Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit eingehen. Um auf dem Markt für mobile Betriebssysteme wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich Google möglicherweise auch an das veränderte Verhalten der Nutzer:innen anpassen, z. B. an den Trend zur Telearbeit und zur virtuellen Kommunikation.

Ich will die Android-Fans nicht verärgern, aber mal ehrlich: Welches Unternehmen bietet außergewöhnliche Softwarefunktionen, legt Wert auf Datenschutz und Sicherheit und integriert nahtlos Geräte für Fernarbeit und virtuelle Kommunikation? Richtig, Apple! Und obwohl Huawei keine Produkte mehr in den USA verkauft, beweist das Unternehmen, dass es mit seiner eigenen Softwareentwicklung immer noch viele dieser Vorteile bieten kann.

Wie Google die Marktdynamik mit Android 14 zu seinem Vorteil nutzen kann

Ganz ehrlich: Ich bin kein Profi, was die Marktdynamik angeht. Aber ich weiß, dass sie den Erfolg von Googles neuester Software beeinflussen kann. Der Markt für mobile Betriebssysteme ist hart umkämpft und wird von einigen wenigen Akteuren beherrscht, vor allem eben Googles Android und Apples iOS. Dieser Markt bestimmt Erfolg oft durch eine Kombination von Faktoren, z. B. durch Hardwarefunktionen, Softwarefunktionen, den Ruf der Marke und die Integration in das Ökosystem.

Softwarefunktionen und -dienste werden immer wichtiger, um das Verbraucherverhalten zu beeinflussen. Die Hardware-Innovation ging zurück, so dass die Unternehmen versuchen, sich durch innovative Software von der Konkurrenz abzuheben. Und Google muss überzeugende Updates und Funktionen liefern, um sich in einem überfüllten Markt zu differenzieren.

Obwohl Google in letzter Zeit viel in den Datenschutz und die Sicherheitsfunktionen investiert hat und dies auch mit Android 14 fortsetzen will, braucht die neue Version seiner Software frischen Wind. Andernfalls befürchte ich, dass wir weiterhin Nachrichten über Apples anhaltende Vorherrschaft auf dem globalen Markt sehen werden. Könnte die Bard-Karte oder die Integration von RCS Messaging die Antwort sein? Es gibt keine Garantie, aber diese Ansätze sind jedenfalls vielversprechend.

Schließlich ist der Smartphone-Markt stark segmentiert, wobei die verschiedenen Nutzersegmente unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben haben. Während Apple zum Beispiel den Markt für Premium-Smartphones dominiert, haben Android-Geräte einen größeren Anteil im Mittelklasse- und Budget-Segment. Das bedeutet, dass Google seine Softwarefunktionen und Dienste an die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzersegmente anpassen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben und seinen Marktanteil zu halten.

Der Erfolg von Android 14 wird von einer komplexen Reihe von Marktdynamiken abhängen, z. B. eben von der zunehmenden Bedeutung von Softwarefunktionen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Google mit diesen Trends Schritt halten und kontinuierlich Innovationen einführen, um seine treue Android-Fangemeinde zufrieden zu stellen.

Nun, Google, ich warte sehnsüchtig auf Android 14, also überrasche mich mit deinen neuesten und besten Innovationen! Lass uns Android-Fans nicht im Stich!