Mit einem Mini-PC könnt Ihr bereits für wenig Geld ziemlich leistungsfähige Rechner erhalten. Das gilt auch für den Blackview MP80 mit Intel-Prozessor und Windows 11 Pro. Der reguläre Preis von 179 Euro wirkt bereits verlockend, doch eine Aktion reduziert den Mini-Computer jetzt auf weniger als 150 Euro. Was Ihr für Euer Geld bekommt und warum sich das überhaupt lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seid Ihr häufig unterwegs oder arbeitet gerne mobil, ist ein Desktop-PC doch etwas umständlich. Einfacher wird es da schon mit einem Laptop. Allerdings kosten Euch leistungsfähige Notebooks häufig 1.000 Euro oder sogar deutlich mehr. Anders sieht das bei Mini-PCs aus. Denn diese kosten Euch häufig nur einen Bruchteil dessen und bieten zudem eine richtig ordentliche Leistung. Das gilt auch für den Blackview M80, den der Hersteller auf eBay für weniger als 150 Euro schnappen verkauft. Möglich wird die Aktion durch einen Rabattcode.

Perfekt für das mobile Home-Office: Das bietet der Blackview M80

Blackview bietet den M80 mit verschiedenen Speicherkonfigurationen und Chipsätzen direkt auf eBay an. Da das Online-Auktionshaus hier lediglich als Marktplatz, ähnlich wie Amazon, fungiert, müsst Ihr Euch keine Sorgen um die Gewährleistung machen. Denn die gesamte Verkaufsabwicklung übernimmt der Hersteller selbst.

Bekannt ist Blackview vor allem für seine robusten Smartphones und Tablets. Auf der eBay-Shopseite des Herstellers* findet Ihr eine große Auswahl eben dieser "Outdoor"-Geräte. Doch auch Mini-PCs kann das Unternehmen, wie sie mit dem hier angebotenen M80 unter Beweis stellen. Der Computer ist in den Farben Grau und Blau erhältlich und bietet das bekannte quadratische Design eines solchen Zwergen-Computers. An den Seiten befinden sich Anschlüsse, die wie folgt aufgebaut sind:

Vorderseite 1x Ein-/Aus-Taste

Rückseite 2x RJ45 LAN 1x 3,5 mm HP/MIC TRRS 1x 5,5 mm DC-Anschluss

Rechte Seite 3x USB 3.0

Linke Seite 3x HDMI 2.0



An der Unterseite befinden sich die Lüfterausgänge, damit das kleine Arbeitstier nicht überhitzt. Aufgrund der "Ultra Slim"-Bauweise passt der Mini-PC zudem auf die meisten Arbeitsflächen und findet selbst unter etwas höheren Monitoren einen Platz. Durch die drei HDMI-Ports könnt Ihr hier zudem bis zu drei Bildschirme anhängen, um Euer Multi-Monitor-Setup zu nutzen. Eine VESA-Halterung an der Unterseite ermöglicht es zudem, dass Ihr den 214 Gramm leichten Rechner an einen Fernseher oder anderen Display montiert.

Der Blackview M80 bietet unter anderem drei USB-3.0-Ports an der Seite. / © Blackview

Das wirklich spannende steckt allerdings im Blackview M80. Denn der Hersteller setzt hier auf einen Intel N97-Prozessor aus der "Alder Lake N"-Serie. Hierbei handelt es sich um eine CPU der Einsteigerklasse, der mit vier Effizienzkernen arbeitet. Regulär taktet dieser auf 2,0 GHz. Allerdings lässt sich die Taktrate auf bis zu 3,6 GHz steigern. HyperThreading wird hier allerdings nicht unterstützt. Die nötige Grafikleistung bringt zudem eine On-Board-GPU. Genauer gesagt handelt es sich um die "4K Intel UHD-Grafik"-Einheit.

Zocker dürften damit ihre Schwierigkeiten haben, allerdings laufen ältere Games durchaus – wenn auch etwas ruckelig. Doch der Blackview M80* richtet sich auch nicht an Gamer, sondern ist vor allem für Home-Office und mobiles Arbeiten ausgelegt. Die Speicherkonfiguration bei diesem Deal kann sich ebenfalls sehen lassen: 16 GB LPDDR5 RAM und eine 512 GB große M.2-SSD dürften den meisten alltäglichen Aufgaben gewachsen sein. Auch als Multimedia-Station eignet sich der Blackview M80 Mini-PC durchaus.

Denn Ihr könnt ihn einfach mit dem Smart-TV (Bestenliste) verbinden und so Eure Lieblingsserien und -Filme genießen. In puncto kabellose Konnektivität ist das Gerät mit Bluetooth 4.2 allerdings in die Jahre gekommen. Das reicht für viele kabellose Geräte dennoch aus. Immerhin steht Euch auch Dual-Band WLAN und eine LAN-Unterstützung von bis zu 1.000 MBit/s zur Verfügung. Ebenfalls spannend ist, dass Windows 11 Pro bereits ab Werk vorinstalliert ist.

Für wen lohnt sich der Mini-PC mit Windows 11 Pro und Intel-Prozessor?

Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr hier keinen High-End-Gaming-PC mit dem Ihr die nächste LAN-Party erobert. Allerdings bietet der Blackview M80 mehr als ausreichend Leistung, damit Ihr im Arbeitsalltag keine Probleme habt. Selbst aufwändigere Vorgänge, wie das Rendern von Videos, sollten problemlos funktionieren – zumindest in einem gewissen Maß.

Entscheidend ist allerdings der äußerst geringe Preis. Denn bei eBay zahlt Ihr generell nur 179 Euro für den Mini-PC. Durch den Rabattcode "POWER" spart Ihr allerdings zusätzlich 20 Prozent. Dadurch kostet Euch der Blackview M80 gerade nur 143,20 Euro*. Interessiert Ihr Euch für das Angebot, solltet Ihr Euch jedoch beeilen, denn die ganze Aktion endet bereits am 26. März.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Mini-PC spannend für Euch oder greift Ihr doch lieber zum Laptop? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!