Mini-Updates für Foldables: Gehen Samsung die Ideen aus?

Die faltbaren Smartphones von Samsung dominieren den Markt. Bisher ist es noch recht ruhig, was Informationen zum neuen Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 angeht. Allerdings häufen sich in letzter Zeit die Gerüchte. Diesen zufolge bringen die neuen Foldables keine großen Neuerungen.

Nach dem Start des Galaxy S22 und den Problemen zur Drosselung von Apps freuen sich Samsung-Fans sicher schon auf neue Hardware. Da steht bereits am 17. März die Präsentation der neuen Galaxy-A-Serie an. Deutlich spannender dürfte aber das ebenfalls für dieses Jahr noch anstehende Update bei den Foldables sein. Hier lassen uns erste Leaks jetzt ein wenig erahnen, womit wir es in der zweiten Jahreshälfte zu tun bekommen könnten.

Galaxy Z Flip 4 mit einigen Anpassungen

So soll das Galaxy Z Flip 4 nicht über eine Kamera unter dem Display verfügen, wie wir es vom Z Fold 3 kennen. Samsung möchte für das innere Display des Flip-Smartphones stattdessen weiterhin auf eine Punch-Hole-Notch setzen. Der ernüchternde Erfolg der 4-Megapixel-Selfie-Kamera im Brudermodell dürfte der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung gewesen sein. Dazu ist eine solche Designentscheidung auch weitaus kostengünstiger als das Verstecken der Kamera unterm Display.

Bisherige Gerüchte geben sonst kaum Auskunft über das neue Smartphone. So soll es lediglich zu leichten Verbesserungen der Panels und des Akku kommen. Einzig bei der Hauptkamera erwarten die Leaker ein deutliches Upgrade, ohne aber präzise zu werden. Möglich auch, dass das Galaxy Z Flip 4 darüber hinaus verhältnismäßig günstig angeboten wird.

Galaxy Z Fold 4 wird robuster

Ein vergangener Render-Leak zeigte bereits, dass das neue Galaxy Fold eine Aussparung für den S-Pen erhalten könnte. Damit möchte Samsung dem Trend folgen, den das Unternehmen mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra startete. Die Note-Serie ist tot, daher möchten die Südkoreaner den S-Pen anderweitig unterbringen.

Weiter gibt es Gerüchte, dass das Galaxy Z Fold 4 mit einem erneut verbesserten "Ultra thin glass"-Design kommt. Die Verbesserung sorgt für besseren Schutz vor Kratzern und eine Minimierung des Fallschadens. Dadurch soll das Foldable deutlich alltagstauglicher werden als noch der Vorgänger.

Alles in allem sind die Gerüchte recht ernüchternd. Es scheint, als ob sich Samsung bei der nächsten Foldable-Generation mit Innovationen ziemlich zurückhält. Warum auch nicht? Wie heißt es so schön: "Never change a running system".

Was haltet Ihr von den Gerüchten? Denkt Ihr, dass die Geräte genauso beliebt wie die Vorgänger sein könnten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!