Mittelklasse zum kleinen Preis: Motorola Edge 30 Neo im Tarif-Check!

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen und gleichzeitig 5G-fähigen Smartphone? Dann schaut doch mal bei Media Markt vorbei, denn hier gibt es das Motorola Edge 30 Neo gerade mit passendem Mobilfunktarif von Super Select für gerade einmal 12,99 Euro im Monat. Ob sich das Mittelklasse-Smartphone für Euch lohnt und wie gut das Angebot wirklich ist, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Falls Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, Euch aber die Preise von Samsung und Co. abschrecken, lohnt sich ein Midranger sicherlich eher für Euch. Vor allem dann, wenn dieser in einem Angebot bei Media Markt erhältlich ist. Die Rede ist vom Motorola Edge 30 Neo, das Ihr gerade zusammen mit dem "Super Select M"-Tarif beim Elektronikfachmarkt bekommt.

Motorola Edge 30 Neo Inkl. Super Select M | 13 GB Datenvolumen | Max. 50 MBit/s | 4G-Netz | 30-Euro-Wechselbonus

In unserem Test zum Motorola Edge 30 Neo konnte die kompakte Mittelklasse ebenfalls überzeugen. Das 6,28 Zoll große AMOLED-Display verfügt über 120-Hz-Bildwiederholrate, was Ihr in dieser Preisklasse kaum findet. Zusätzlich findet sich auf der Rückseite eine Weitwinkelkamera, die mit ordentlichen 64 Megapixeln knippst. Ergänzt wird diese durch eine 13 Megapixel starke Ultraweitwinkelkamera. Als Prozessor dient hier ein Snapdragon 695 ausgestattet und verfügt über eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher.

Lohnt sich das Motorola-Angebot von Media Markt?

Ihr erhaltet hier nicht nur das Mittelklasse-Smartphone, sondern schließt zusätzlich einen Mobilfunktarif von Media Markt (zur Tarifübersicht) ab. Dabei handelt es sich um den "Super Select M", mit dem Ihr 13 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit bis zu 50 MBit/s im 4G-Netz der Telefónica, Hierfür zahlt Ihr monatlich 12,99 Euro. Außerdem kommt eine Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro und eine einmalige Zahlung für den Midranger in Höhe von 69 Euro hinzu. Bringt Ihr Eure Rufnummer vom alten Anbieter mit, gibt es einen Wechselbonus von 30 Euro für Euch.

Motorola-Deal-Übersicht Eigenschaft Motorola-Deal Tarif Super Select M Datenvolumen 13 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 12,99 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Einmalige Gerätekosten 69,00 Euro Wechselbonus - 30,00 Euro Gesamtkosten 385,70 Euro Reguläre Gerätekosten 284,90 Euro Effektive Tarifkosten ~ 4,20 Euro Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr monatlich bei diesem Tarif gerade einmal 4,20 Euro zusätzlich. Das Smartphone kostet Euch derzeit mindestens 284,90 Euro im Netz. Auch wenn Ihr hier höhere Gesamtkosten habt, lohnt sich das Angebot definitiv, wenn Ihr derzeit nach einem ordentlichen Midranger für kleines Geld sucht.

Der Tarif selbst weist allerdings zwei Punkte auf, die es zu erwähnen gilt. Auch wenn das Motorola ein 5G-Modul nutzt, hat der Tarif keine Option für den Mobilfunkstandard. Außerdem sind 50 MBit/s nicht gerade berauschend und vor allem längere Streaming-Sessions können sich dadurch als recht umständlich herausstellen. Dennoch ist das Angebot sehr spannend.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Motorola interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Branchen-Primus Samsung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.