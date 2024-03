Exklusiv bei nextpit: Monatlich kündbaren o2-Tarif mit 25 GB und Gutschein

Ihr bevorzugt Flexibilität bei Eurem Handyvertrag und möchtet Euch nicht für zwei Jahre an einen Anbieter binden? Dann sind Flex-Tarife die perfekte Wahl für Euch. Bei o2 habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit Euch solche Laufzeit-Varianten zu sichern und bekommt hier nicht nur den beliebten o2 Mobile M mit 25-GB-Datenvolumen für gerade einmal 19,99 Euro, sondern exklusiv bei nextpit einen BestChoice-Gutschein im Wert von 40 Euro dazu.

Mit Flex-Tarifen habt Ihr die Möglichkeit, lange Vertragsbindungen zu umgehen und monatlich kündbare Handytarife zu günstigen Konditionen abzuschließen. Immer mehr Provider bieten diese Option an und so könnt Ihr Euch bei o2 gerade den Mobile M Flex mit 25 GB Datenvolumen für dauerhaft 19,99 Euro monatlich sichern. Zusätzlich erwartet Euch hier noch ein BestChoice-Gutschein im Wert von 40 Euro, den Ihr exklusiv bei nextpit bekommt.

Affiliate Angebot o2 Mobile M Flex Inkl. BestChoice-Gutschein | 25 GB Datenvolumen | 5 GB gratis Datenvolumen jährlich | 5G | Monatliche Kündigungsfrist | max. 300 MBit/s

Der o2 Mobile M Flex bietet Euch nicht nur massig Inklusiv-Volumen, sondern zusätzlich 5 GB Datenvolumen jährlich, ohne dass Ihr einen Cent zusätzlich zahlen müsst. Außerdem erhaltet Ihr Zugang zum 5G-Netz der Telefónica und könnt mit einer maximalen Download-Bandbreite von 300 MBit/s im Internet surfen. Ihr erhaltet also alle Vorteile, die Euch der o2 Mobile M mit einer festen Vertragslaufzeit ebenfalls bietet.

Das o2-Angebot mit Gutschein im Tarif-Check

In der Regel müsst Ihr für Flex-Tarife eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro zahlen. Diese entfällt hier allerdings. Zusätzlich kostet Euch der Handyvertrag monatlich nur 19,99 Euro, statt der üblichen 32,99 Euro – und das dauerhaft. Ihr müsst also nicht fürchten, dass Ihr nach Ablauf einer bestimmten Zeit mehr zahlen müsst. Ihr könnt selbst entscheiden, wie lange Ihr den Tarif laufen lasst, da Ihr hier eine monatliche Kündigungsfrist erhaltet.

Tarif-Check Tarif o2 Mobile M Flex Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit Monatlich kündbar Monatliche Gebühr 19,99 € Einmalige Kosten Entfallen Besonderheit BestChoice-Gutschein im Wert von 40 Euro Effektive Kosten pro verbrauchtem GB (24 Monate) ~ 0,67 € Zum Angebot*

Um Euch den Vergleich zu anderen Tarifen etwas zu erleichtern, haben wir in unserer Tarif-Check-Tabelle die effektiven Kosten pro verbrauchtem GB nach 24 Monaten berechnet. Hier zahlt Ihr monatlich circa 67 Cent pro GB, falls Ihr das gesamte Datenvolumen aufbraucht. Bedenkt bei der Rechnung, dass Euer verfügbares Datenvolumen nach einem Jahr bereits auf 30 GB ansteigt. Diese Effektivkosten sinken natürlich, je länger der Handyvertrag läuft.

Passend dazu: Weitere Deals gibt es in unserer o2-Tarifübersicht

Gerade für Kurzentschlossene, die Wert auf einen guten Tarif in einem der größten Netze Deutschlands legen und zudem langen Laufzeiten den Kampf angesagt haben, ist dieser Deal wirklich spannend. Durch die Zugabe des Gutscheins erhaltet Ihr die ersten beiden Monate effektiv umsonst. Egal, wie Ihr es rechnet, das Tarif-Angebot von o2 lohnt sich. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, da die Aktion nur bis zum 27. März läuft.

Was haltet Ihr von dem Tarif? Könnt Ihr die Tarife von o2 in Eurer Umgebung problemlos nutzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!