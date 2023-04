Auch das Motorola Razr+ 2023 und Motorola Razr Lite wohl mit schneller Bildwiederholrate

Auch in diesem Jahr werden wieder eine Handvoll Hersteller faltbare Smartphones – allgemein auch als Foldables bekannt – auf den Markt bringen, darunter auch das ehemalige Google-Unternehmen Motorola. Die von Lenovo übernommene Marke hat sogar schon das kommende Razr 2023 angeteasert, das mit einem fortschrittlichen Display ausgestattet sein soll, was unter Umständen neue Maßstäbe auf dem Sektor der faltbaren Smartphones im Clamshell-Design, in Sachen Bildwiederholrate setzten könnte.

Motorola teasert das Razr 2023 mit einer schnellen Bildwiederholrate an.

Das könnte bedeuten, dass das faltbare Innendisplay eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz hat.

Motorola wird das Razr 2023 (Lite) im Juni zunächst in China vorstellen.