Gaming-Monitore im High-End-Bereich können Euch gut und gerne 1.000 Euro oder mehr kosten. Gerade Modelle, die ein natives 4K bieten leeren die Brieftasche schneller, als Ihr gucken könnt. Glücklicherweise gibt es auch Hersteller, die nicht so viel Geld verlangen. Auch MSI glänzt immer wieder mit richtig guten Angeboten. So bekommt Ihr den MSI MAG 322UPF bei Amazon gerade so günstig wie nie.

4K-Qualität und 160 Hz: So gut ist der MSI-Monitor

Bei einem Monitor in diesem Preisbereich dürfen Eure Erwartungen ruhig hoch sein. Doch der MSI versucht diese vollends zu erfüllen. Bei der Panel-Technologie setzt der Hersteller auf ein 32 Zoll großes IPS-Rapid-Panel. Der Unterschied zu einem normalen IPS-Bildschirm liegt hier in der geringeren Reaktionszeit von 1 ms, wodurch weniger Blur-Effekte entstehen. Die Bilder werden mit 3.840 x 2.160 Pixeln aufgelöst und der Gaming-Monitor bietet zudem eine solide Bildwiederholfrequenz von 160 Hz mit Adaptive Sync.

In der Spitze erreicht der MAG 322UPF eine Helligkeit von bis zu 400 Nits, was durchaus typisch für den gewählten Paneltypen ist. Ebenfalls typisch ist die hohe Blickwinkelabdeckung von 172 Grad. Mit einem Kontrast von 1.000:1, dem DisplayHDR 400-Zertifikat und einer Adobe RGB-Farbraumabdeckung von 93,6 Prozent erwartet Euch zudem eine schöne, lebendige Farbdarstellung. Die Farbgenauigkeit im sRGB-Raum wird zudem mit 127,8 Prozent angegeben.

AMD FreeSync Premium ist für Gamer ebenfalls an Board. Dank zwei HDMI-2.1-Ports ist der Bildschirm auch für die Playstation 5 geeignet, um Eure Games mit entsprechender Qualität zu zocken. Außerdem findet sich ein DisplayPort-1.4-Anschluss, ein USB-C-Port und drei USB-A-Anschlüsse beim Gaming-Monitor. Der 10 kg schwere Monitor lässt sich auf seinem Standfuß zudem in der Höhe, Drehung und Neigung justieren.

So gut ist das Angebot zum MSI MAG 322UPF

Dass Ihr für einen High-End-Monitor keine 200 Euro zahlt, sollte selbstverständlich sein. Tatsächlich verlangt Amazon derzeit 549,99 Euro für den MSI MAG 322UPF. Damit ist das Gerät so günstig wie nie erhältlich. Allerdings gibt es den Bildschirm in dieser Ausführung auch nur beim Versandriesen zu bestellen. Der bisherige Bestpreis von 589,99 Euro wird jedenfalls unterschritten.

Könnt Ihr auf eine hohe HDR-Darstellung verzichten, bekommt Ihr hier jedoch einen Monitor, der sich auch für schnelle Games wirklich eignet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des MSI-Monitors war bereits zum Release im vergangenen Jahr gut, doch nun ist das Angebot noch einmal deutlich besser. Beachtet allerdings, dass Ihr ausreichend Platz für den Bildschirm benötigt.

Was haltet Ihr von dem Monitor? Nutzt Ihr ein Multi-Monitor-Setup oder reicht Euch ein Bildschirm aus? Lasst es uns wissen!