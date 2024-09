In der ersten Hälfte des Jahres 2024 entfachte Qualcomm mit seinen Snapdragon-X-Chips einen reinen Notebook-Tsunami mit Hardware von Unternehmen wie Lenovo, HP, Dell, Samsung, Microsoft, Acer, Asus und vielen mehr. Haken an der Nummer: Sie kosten alle mehr als 1000 Dollar. Um einen niedrigeren Preis zu erreichen, kündigt das Unternehmen nun günstigere Prozessoren der "Snapdragon X Plus"-Reihe an. Alles Weitere erfahrt Ihr hier im Artikel.