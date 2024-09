In der Welt der Balkonkraftwerke tut sich einiges! Nun sind neue Solarpanles auf dem Markt erschienen, die nicht nur federleicht sind, sondern auch kinderleicht installiert werden können. Alle, die in höher gelegenen Wohnungen leben und ein eigenes Balkonkraftwerk bauen möchten, sollten diese Solarpaneele genauer unter die Lupe nehmen. Was die PV-Module besonders macht, verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.

Die Herausforderung der Installation

Balkonkraftwerke sind mittlerweile in vielen Haushalten eine populäre Lösung, um Strom zu erzeugen. Doch für Hochhausbewohner kann die Montage ein echtes Abenteuer bedeuten. Das Gewicht der herkömmlichen Solarmodule – oft zwischen 15 und 20 Kilogramm – erfordert eine robuste Installation, die nicht nur technisches Geschick, sondern auch ein gewisses Risiko in großen Höhen mit sich bringt. Hier kommen die ultraleichten PV-Module ins Spiel, die die gesamte Montagesituation revolutionieren.

Leistungsstark und Leichtgewicht: Die Solarmodule Pie Air Superlight

Die neuen Pie Air Superlight Module von PluginEnergy überzeugen mit nur 3,4 kg pro Modul. Ein kompaktes Set besteht aus vier Modulen und dem leistungsstarken Wechselrichter Tsun TSOL-MS800-D, der eine Ausgangsleistung von 800 Watt bietet – ideal für Balkonkraftwerke. Ein weiteres Plus: Die integrierte WIFI-Monitoring-Funktion erlaubt es Euch, über die Tsun Smart App die Performance Eures Systems in Echtzeit zu verfolgen. Mit einem cleveren Befestigungssystem, das auf Klett-Befestigungsbändern basiert, könnt Ihr die Module problemlos ohne Beschädigungen am Balkongeländer anbringen.

Optimale Leistung bei minimalem Aufwand

Jedes der Solarmodule hat eine Leistung von 195 Watt, sodass Ihr mit einem gesamten Output von 780 Watt rechnen könnt. Im Set sind 64 Befestigungsbänder verschiedener Längen enthalten, die eine flexible und sichere Montage ermöglichen. Trotz des hohen Preises von 879 Euro für dieses Set bietet es eine überlegene Benutzerfreundlichkeit und minimiert das Risiko von Beschädigungen, das bei schweren Modulen bestehen könnte.

Wirtschaftliche Effizienz und schnelle Amortisation

Für die, die noch einen Schritt weitergehen möchten: Die ultraleichten Module können auch zusammen mit einem Balkonkraftwerk-Speicher, wie dem Anker Solarbank 2 Plus mit 1.600 Wattstunden, bestellt werden. So beläuft sich der Preis auf etwa 1.529 Euro. Laut Hersteller sind Ersparnisse von bis zu 230 Euro pro Jahr möglich, was eine Amortisation der Investition in nur drei bis sieben Jahren erlaubt. Und vergesst nicht die attraktiven Förderprogramme in vielen Bundesländern, die Euch beim Kauf unterstützen können!