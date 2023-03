Die NextPit Deals der Woche: Amazon, Apple, Sony und mehr

Ihr habt die Frühlingsangebote von Amazon verpasst? Kein Problem, denn wie in jeder Woche präsentieren wir Euch spannende Deals. Die besten Angebote, die Ihr weiterhin kaufen könnt, haben wir in diesem Artikel für Euch noch einmal zusammengefasst, damit Ihr auf einen Blick die wichtigsten Infos erhaltet.

Aktionstage wie der vergangene "Prime Day Light" können bei der schieren Informationsflut im Internet schon einmal untergehen. In unserer Deal-Rubrik präsentieren wir Euch die besten Tech-Deals, die es im Netz zu finden gibt. Doch auch bei NextPit kann so etwas durchaus in Vergessenheit geraten, weshalb Ihr in diesem Artikel noch einmal die Top-Angebote findet. Diese Woche gibt es beispielsweise das Apple iPhone 14 Pro mit unendlichem Datenvolumen im o2-Frühlings-Deal.

Affiliate Angebot iPhone 14 Pro Mit o2 Free Unlimited Max | Unbegrenztes Datenvolumen | Max. 500 MBit/s | 5G-Netz

In unserem wöchentlichen "Best-of" findet Ihr zusätzlich einen echten Deal-Kracher. Denn bei o2 gibt es zudem noch die Playstation 5 im "Free M Boost"-Tarif und Ihr zahlt gerade einmal 37 Euro für die Konsole. Wie das geht, verraten wir Euch etwas später im Artikel. Doch nicht nur Tarif-Angebote haben diese Woche einiges hervorgebracht. So könnt Ihr auch nach Ablauf der Frühlingsangebote von Amazon noch echte Schnäppchen beim größten Online-Versandhaus erhaschen, wenn Ihr gerade auf der Suche nach Amazon-Geräten seid.

Die besten Deals der Woche

Zendure Solarflow mit 150 Euro Rabatt

Auch in dieser Woche könnt Ihr weiterhin von der Gutschein-Aktion bei Zendure profitieren. Möchtet Ihr Euer Balkonkraftwerk nachrüsten, solltet Ihr mal einen Blick auf Zendure Solarflow werfen. In seinem Artikel zum Solarflow stellt Euch mein Kollege Stefan die Vorteile des Speichers vor und auch, wie Ihr Euch den Gutschein sichern könnt.

Affiliate Angebot Zendure Solarflow Wer jetzt für 50 Euro einen Gutschein kauft, bekommt 200 Euro Rabatt auf Zendure Solarflow – das bedeutet: 150 Euro Ersparnis.

Apple iPhone 14 Pro mit unendlichem Datenvolumen

Habt Ihr Interesse am iPhone 14 Pro, solltet Ihr mal bei o2 vorbeischauen. Denn hier könnt Ihr Euch das kostspielige Flaggschiff gerade mit einem passenden Handytarif sichern. Ihr erhaltet hier unendliches Datenvolumen und zahlt 65,99 Euro pro Monat. Dafür kostet Euch das Smartphone nur einen Euro. Warum sich das Ganze lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Artikel zum o2-Angebot.

Affiliate Angebot iPhone 14 Pro Mit o2 Free Unlimited Max | Unbegrenztes Datenvolumen | Max. 500 MBit/s | 5G-Netz

Playstation 5 (fast) kostenlos mit o2 Top-Tarif

Doch nicht nur das iPhone 14 Pro ist gerade zu guten Konditionen bei o2 zu haben. So könnt Ihr Euch auch die Playstation 5 als Zugabe zum "o2 Free M Boost"-Mobilfunktarif sichern und zahlt für die Konsole nur 37 Euro. Hier kommen noch Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro obendrauf und schon gehört die PS5 Euch. Wie lange Ihr Euch dafür an den Anbieter binden müsst und warum Ihr effektiv keine Mehrkosten habt, lest Ihr am besten selbst im Artikel zum Playstation-Deal nach.

Affiliate Angebot Playstation 5 Disc-Edition Mit o2 Free M Boost | 40 GB Datenvolumen | 5G | Max. 300 MBit/s | Connect-Option

Amazon-Geräte massenhaft reduziert

Auch wenn die Frühlingsangebote von Amazon bereits endeten, könnt Ihr weiterhin ordentlich Rabatte bei verschiedenen Amazon-Geräten ergattern. So gibt es beispielsweise den Amazon Echo Dot der 5. Generation mit integrierter Uhr für gerade einmal 44,99 Euro. Doch auch Bücherfreunde kommen hier voll auf Ihre Kosten. Denn der Kindle Scribe erhält einen ordentlichen Rabatt auf die UVP von 70 Euro. Welche Geräte noch im Angebot sind und auch, ob Ihr hier wirklich sparen könnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Artikel zu den Amazon-Deals.

Affiliate Angebot Amazon-Geräte Verschiedene Deals zu Echo-Geräten, Kindle-Tablets, FireTV-Sticks und Smart-Home-Produkten

Unser Deals-Newsletter

Wollt Ihr wirklich nichts mehr verpassen, könnt Ihr Euch auch bei unserem Deals-Newsletter anmelden. Hier fassen wir alle Deals noch einmal in einer sehr kompakten Version für Euch zusammen und Ihr könnt entspannt das anklicken, was Euch interessiert. Über den folgenden Link könnt Ihr Euch ganz einfach bei unserem Deals-Newsletter anmelden.

Was haltet Ihr von unserer Übersicht. Empfindet Ihr es als hilfreich, wenn wir unsere Top-Deals noch einmal zusammenfassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!