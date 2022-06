Nothing Phone (1): LEDs auf Rückseite überraschend nützlich

Nothing legt sich beim Marketing für sein kommendes Nothing Phone (1) mächtig ins Zeug. Vor der offiziellen Enthüllung gibt es ein exklusives Hands-On-Video von MKBHD, das die "Glyph"-Rückseite zeigt. Darüber hinaus gibt es eine Ankündigung einer auf 100 Stück limitierten Auflage in Zusammenarbeit mit StockX, die versteigert werden soll.

Limitierte Auflage von Nothing Phone (1) wird versteigert.

Die 100 Höchstbietenden erhalten eine Serienversion von Nothing Phone (1).

Die Beleuchtungsfunktion des Nothing Phone (1) wird Glyph genannt.

Eure Chance, ein spezielles Nothing Phone 1 zu besitzen

StockX hat bekannt gegeben, dass sie mit Nothing zusammenarbeiten, um die ersten 100 Nothing Phone (1) Geräte in limitierter Auflage anzubieten. Die ersten 100 Höchstbietenden der exklusiven DropX-Auktion werden die erste Charge des Nothing Phone mit einer entsprechenden Seriennummer von 1 bis 100 besitzen.

Die Auktion ist bereits live und endet heute, am 23. Juni, um 8:59 AM (ET). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt das höchste Gebot bereits bei 2.680 US-Dollar, das niedrigste bei 641 Dollar. Jeder kann mitbieten, solange sein Land für die Auktion zugelassen ist. Aus Deutschland könnt Ihr ein Gebot auf der verlinkten Seite abgeben.

Nothing Phone (1): Das bringt die Glyph-Beleuchtung

In einem exklusiven ersten Hands-On-Video hat MKBHD die raffinierten Funktionen der Leuchtstreifen auf der Rückseite des Nothing Phone (1) enthüllt. Die Schnittstelle wird Glyph genannt, auf der Benutzer verschiedene Effekte wie die Benachrichtigungen anpassen können.