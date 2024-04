Nothing Phone (3): Das soll es kosten und das steckt drin

Der Chipsatz des Nothing Phone (3)

Nach Informationen von 91Mobiles erscheint das Nothing Phone (3) mit dem kürzlich vorgestellten Snapdragon 8s Gen 3, einer abgespeckten Version des Snapdragon 8 Gen 3, welcher wiederum im Samsung Galaxy S24 (Test) und OnePlus 12 (Test) zum Einsatz kommt. Sollte dies der Fall sein, wäre das Flaggschiff-SoC von Qualcomm ein bemerkenswertes Upgrade zum Snapdragon 8+ Gen 1 im Phone (2).

Der Snapdragon 8s Gen 3 wurde entwickelt, um eine Flaggschiff-Experience zu bieten, zielt aber auf Geräte unter 800 US-Dollar ab, was gut zur Smartphone-Reihe von Nothing passt, die in den Bereich von 600 bis 700 US-Dollar fällt.

Die wichtigsten Merkmale des Snapdragon 8s Gen 3 von Qualcomm / © Qualcomm

Der Snapdragon 8s Gen 3 verfügt über einen Octa-Core-Prozessor mit einem untertakteten Cortex-X4-Primärkern und einer im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 3 weniger leistungsfähigen Adreno-GPU, außerdem befindet sich eine "generative KI"-fähige NPU auf dem Gerät, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Unterstützung für UFS-4.0-Speicher und vieles mehr.

Bessere Spezifikationen zum höheren Preis

Während das in Bezug auf das interne Upgrade vielversprechend klingt, plant Nothing, das Phone (3) zumindest in Indien zu einem höheren Preis als den Vorgänger auf den Markt zu bringen. Das Phone (3) soll 45.000 Rupien (etwa 503 Euro) kosten, was einer Erhöhung von etwas mehr als 50 Euro entspricht. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Preiserhöhung auch für andere Märkte wie die USA und Europa gilt.

Abgesehen von dem Chip gibt es nur wenige Details zum Nothing Phone (3). Wir können davon ausgehen, dass Nothing das kommende Handy mit verbesserter Kamerahardware ausstattet, denn einer der Mängel des Phone (2) war der Dual-Kamera-Shooter. Auch der neue ISP im Chipsatz dürfte die Bildbearbeitungsfähigkeiten des Geräts verbessern.

Bislang hat sich das Unternehmen selbst nicht zum Phone (3) geäußert, aber vielleicht sehen wir in den nächsten Wochen erste Teaser, nachdem das Phone (2) im Mai letzten Jahres erstmals angeteasert wurde.

Was wünscht Ihr Euch für das Nothing Phone (3)? Erwartet Ihr ein aufgefrischtes transparentes Design, ähnlich wie beim Phone (2a), das wir ebenfalls getestet haben? Lasst uns Eure Vorschläge und Wünsche hören.