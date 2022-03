o2 Homespot 2 (2021) im Test: die ideale DSL-Alternative?

Mobilfunk als Ersatz für DSL? Gerade in ländlichen Gebieten – oder wenn Ihr in Berlin lebt – ist das eine interessante Alternative, wenn der Breitbandausbau einfach nicht vorankommen möchte. Wir haben den o2 Homespot 2 (2021) für Euch als DSL-Alternative getestet.

Das Software-Interface ließ sich im Test sowohl per Smartphone als auch per Browser problemlos bedienen und ist ganz routertypisch strukturiert. Auch wenn der Homespot 2 ein Leichtgewicht ist – die Einstellungsmöglichkeiten sind recht umfassend und reichen nahezu an den Umfang der beliebten AVM-Fritzboxen heran.

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: SIM-Karte einlegen, Netzadapter verbinden, Power-Taste drücken. Anschließend verbindet Ihr Euch mit per Smartphone, Tablet oder Computer mit dem WLAN-Netzwerk des o2 Homespot 2. Die SSID sowie das Passwort findet Ihr auf einem Aufkleber auf der Gehäuserückseite. Hier sind auch die URL für das Webinterface sowie das dazugehörige Passwort abgedruckt. Loggt Euch ein, um die SIM-Karte zu entsperren und die Internet-Verbindung zu aktivieren. Auf Wunsch könnt Ihr hier die SIM-Sperre direkt deaktivieren – so müsst Ihr die PIN nicht jedes Mal nach dem (Neu-)Starten des Homespot eingeben und seid direkt startklar.

o2 Homespot 2 (2021): Performance

Der o2 Homespot 2 (2021) setzt auf einen Qualcomm MDM9230 aus der X7-Klasse. Das bedeutet Cat 6 LTE beziehungsweise LTE Advanced (4G+) mit maximal 300 Mbit/s im Downstram und 50 Mbit/s im Upstream. Nachdem im o2-Netz über LTE höchstens 100 Mbit/s möglich sind, werdet Ihr diesen Datendurchsatz in der Praxis nicht ausreizen können.

Ich habe den o2 Homespot 2 während des MWC 2022 im Homeoffice als "Daily Driver" genutzt, in Verbindung mit dem Tarif o2 Free Unlimited Max, der auch 5G unterstützt. Ihr werdet in der Regel den o2 Homespot in den My-Home-Tarifen einsetzen, was in der Praxis jedoch keinen Unterschied machen dürfte.

Empfang reicht nicht aus? Auf der Rückseite finden sich Anschlüsse für zwei SMA-Antennen. / © NextPit

Beim Surfen im Alltag ist kein Unterschied zu meinem DSL-Anschluss spürbar. Sobald mir Antoine, Ben oder Camila allerdings größere Videofiles ins Google Drive geschoben haben, wurde der Unterschied deutlich: Mein stinkiger DSL-Anschluss mit hier maximal verfügbaren 16 Mbit/s hätte deutlich länger als 14 Minuten gebraucht, um eine 3,91 GB große Datei herunterzuladen.

Im Speedtest von Ookla komme ich am Stadtrand von Berlin auf durchschnittlich 33,4 Mbit/s im Downstream und 15,4 Mbit/s im Upstream. Der durchschnittliche Ping betrug im Speedtest 23,7 ms. Eine kurze Runde im FPS meines Vertrauens bescheinigt: Es lässt sich auch über LTE lagfrei zocken. Die Status-LED auf der Front des Routers zeigte dabei stets vollen Empfang an. Ob das bei Euch ähnlich gut funktioniert, hängt natürlich vom Wohnort ab – daher solltet Ihr vor Vertragsabschluss auf jeden Fall einen Blick auf die Verfügbarkeitskarte von o2 werfen.

Bezüglich der Reichweite in den eigenen vier Wänden merke ich keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Homespot 2 LTE und meiner altgedienten Fritzbox 7490, die während des Tests im gleichen Zimmer aufgestellt waren. In Küche sowie Schlaf- und Wohnzimmer, lagen die Signalstärke-Messungen über Apples Airport-Dienstleistungsprogramm zwischen beiden Routern lediglich 0 bis 5 dBm auseinander, meist mit leichtem Vorteil für die Fritzbox. Wie erwähnt bietet aber der Homespot noch die Möglichkeit, den WLAN-Empfang über optional erhältliche Antennen zu verbessern.