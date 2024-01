Ob das mal gutgeht: Volkswagen will Software mit ChatGPT aufmotzen

VW-Software als bekannte Schwachstelle

Wenn man sich bei Besitzern eines VWs umhört, was sich diese wünschen, dann hört man vermutlich Begriffe wie stabilere und schnellere Software, eine intuitivere Benutzeroberfläche und Ähnliches. In Wolfsburg sowie bei der Software-Tochter Cariad reagiert man nun und sagt: Ok, wir haben verstanden! Hier, bitte sehr, ChatGPT!

Das ist natürlich ironisch gemeint, denn als leidgeplagter VW-Besitzer kann und möchte man sich gar nicht vorstellen, wie die Ehe ChatGPT und Volkswagen funktioniert, wenn der Wolfsburger Konzern nicht einmal die normale Software ordentlich hinbekommt. Auf der CES hat Volkswagen jedenfalls nun bekannt gegeben, dass der VW-eigene Sprachassistent Ida künftig mithilfe ChatGPT operieren wird.

Konkret schreibt Volkswagen, dass damit nahtloser Zugriff auf die "ständig wachsende Datenbank der Künstlichen Intelligenz" möglich sein wird und Kunden "sich während der Fahrt die recherchierten Inhalte vorlesen lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren können". Laut dem Konzern wird es diese Unterstützung in allen ID-Modellen sowie den neuen Versionen von Tiguan, Passat und Golf geben.

Ida soll künftig unter anderem Infotainment, die Navigation und die Klimatisierung steuern, aber eben auch allgemeine Wissensfragen beantworten. Dank ChatGPT soll es auch verbesserte Hilfe zu bestimmten Funktionen oder Einstellungen geben.

Ein eigenes Konto ist für Ida sowie die ChatGPT-Unterstützung nicht erforderlich. Der KI-Assistent wird auch nur dann aktiviert, wenn Ida selbst nicht weiterweiß - normale Fahrzeugfunktionen werden also nicht über die ChatGPT-Server verarbeitet. "ChatGPT erhält keinerlei Zugriff auf die Fahrzeugdaten, Fragen und Antworten werden im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes umgehend gelöscht", so Volkswagen.

Zusammenfassung