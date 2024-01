Offiziell bestätigt: One UI 6.1 kommt für diese Samsung-Galaxy-Smartphones

Samsungs Samsungs Galaxy-S24-Serie kommt nicht nur mit einer aktualisierten Hardware auf den Markt, sondern auch mit der neuesten One UI in der Version 6.1, die auf Android 14 basiert und eine Reihe von neuen Funktionen bietet. Samsung hat bisher nicht bestätigt, welche anderen Galaxy-Handy- und Galaxy-Tablet-Modelle auf die neue Firmware aktualisiert werden. Eine erste Liste ist jedoch bereits durchgesickert.

Samsungs One UI 6.1 ist unterwegs

Laut dem Informanten Tarun Vats testet Samsung bereits das One-UI-Build in der Version 6.1 für einige ältere Galaxy-Geräte. Auf der Liste stehen die neuesten faltbaren Smartphones wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) und das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Test). Auch die Galaxy-S23-Flaggschiffe aus dem letzten Jahr sind mit von der Partie. Samsungs Foldable, das Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 aus dem Jahr 2022, sowie die Galaxy-S22-Serie sollen ebenfalls berücksichtigt werden.

Was die Mittelklasse- und Budget-Handys von Samsung anbelangt, so sind das Samsung Galaxy A54 (Test) und das Samsung Galaxy A34 (Test) zusammen mit dem Galaxy S21 FE aufgeführt. Es ist auch davon auszugehen, dass die Galaxy-Geräte, die mit dem One-UI-6-Update kompatibel sind, auf die kommende Firmware aktualisiert werden. Gegenwärtig sind dies die bestätigten Galaxy-Modelle:

Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 / Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Die obige Liste birgt keine großen Überraschungen, sondern gibt eher einen Ausblick darauf, dass das Update auf die One UI 6.1, diese Modelle wahrscheinlich zuerst erreichen wird.

Leider gibt es keinen genauen Zeitplan, wann das Software-Update für diese Geräte verfügbar sein wird oder wann Nutzer:innen mit dem Download der neuen Version beginnen können. Es wird jedoch erwartet, dass Samsung weitere Details bekannt geben wird, sobald das Galaxy S24 offiziell vorgestellt werden.

Was ist neu an der One UI 6.1?

Was die neuen Funktionen und Änderungen in One UI 6.1 angeht, so wurde bereits bekannt, dass es neue Lademodi gibt, die den Akku von Samsungs Handys und Tablets schonen und somit schützen. Der Leaker Ice Universe behauptete weiterhin, dass die Software das Android-Erlebnis stark optimiert, indem sie Verzögerungen bei Animationen reduziert und die Leistung insgesamt flüssiger macht.

Die gleiche Quelle behauptet auch, dass die One UI 6.1 mit einer verbesserten Anpassung des Sperrbildschirms eingeführt wird, die es den Nutzern ermöglicht, neue Uhrenstile und Schriftarten aus dem Galaxy Store herunterzuladen. Was die neuen Galaxy-AI-Funktionen des S24-Smartphones angeht, ist unklar, ob der Wallpaper-Generator und andere AI-Tools auch für ältere Galaxy-Geräte verfügbar sein werden.

Was würdet Ihr Euch noch vom Update auf die One UI 6.1 wünschen? Wir freuen uns auf Eure Vorschläge unten in den Kommentaren.