OnePlus 12R im Test: Das ist die echte Fan-Edition!

Mit einem mutigen Schritt hat OnePlus das OnePlus 12R weltweit veröffentlicht. Das Smartphone, das bisher nur in China und Indien erhältlich war, bietet eine solide Leistung in der 700-Euro-Preisklasse. Hierzulande ordnet es sich damit deutlich unter dem Google Pixel 8 (Test) ein, das selbst mit 8/128 GB noch 100 Euro teurer ist. Aber wie gut ist das OnePlus 12R im Alltag wirklich? Lest diesen Test, um es herauszufinden.

Bewertung

Pro Inkl. Alert-Slider

Schlanke Ästhetik

Zwei Tage Akkulaufzeit

Zuverlässige Leistungsstabilität

Heller und lebendiger Bildschirm Contra Sperriger Ladeadapter

Nur IP64-Zertifizierung OnePlus 12R: Alle Angebote

Design & Display Wenn wir uns das OnePlus 12R ansehen, wird deutlich, dass OnePlus die Ästhetik des Flaggschiffs erfolgreich in die erschwinglichere R-Serie importiert hat. Mit seinem gebogenen 6,78-Zoll-Display ist das 12R etwas kompakter geworden. Was die Qualität des Bildschirms angeht, so haben wir es hier mit demselben hellen und lebendigen Display zu tun, das auch die OnePlus-Flaggschiffe auszeichnet . Vorteile: Schlankes Design.

Optimale Verarbeitungsqualität.

Bietet eine Option für ein gebogenes Display

Enthält den Alert-Slider

Farbenfrohes und lebendiges Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits

Variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz. Nachteile: Nur in einer Größe erhältlich Unser Testgerät hat eine matte Oberfläche, die mit der Integration des Kameramoduls in den Rahmen aus Aluminiumlegierung gut aussieht. / © nextpit Das OnePlus R12 ist ein großes Smartphone, das in einem bemerkenswert kompakten Gehäuse steckt. Es liegt gut in der Hand, auch wenn die Lautstärketasten und der Schieberegler für die Benachrichtigung etwas zu hoch angebracht sind, um sie bequem mit einer Hand bedienen zu können. Zum Glück hat OnePlus den Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm verbessert, sodass er mit dem Daumen leicht erreichbar ist. Meiner Meinung nach sind die Lautstärke- und die Einschalttaste etwas zu hoch angebracht. / © nextpit OnePlus hat mitgeteilt, dass es das erste Modell der R-Serie ist, das zu mehr als 20 Prozent aus Aluminium besteht, angefangen beim Rahmen aus einer Aluminiumlegierung bis hin zu den Innenteilen aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung. Außerdem hat es die Schutzklasse IP64, was lobenswert ist, auch wenn es nicht ganz so widerstandsfähig ist, wie ich es von einem 2024-Smartphone erwarten würde. Für die Zwecke dieses Vergleichs bieten sowohl das Google Pixel 7a als auch das Samsung Galaxy A54 Wasser- und Staubschutz nach IP67. Dennoch weist das Unternehmen darauf hin, dass die Feuchtigkeit auf dem Bildschirm oder den Fingern hervorragend erkennt und schnelle und präzise Reaktionen ohne Verzögerungen gewährleistet. Mein Praxistest an einem regnerischen Tag in Berlin bestätigte die Reaktionsfähigkeit des Geräts unter nassen Bedingungen. Ich muss jedoch sagen, dass dies nur ein subjektiver Eindruck ist. Die Frontkamera ist geschickt in der Mitte des oberen Bildschirms positioniert, zusammen mit anderen Elementen in der Statusleiste. / © nextpit Das Display verwendet die gleiche Technologie wie das OnePlus 12. Es verfügt über ein 120-Hz-Display mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von LTPO 4.0, die sich zwischen 1 und 120 Hz bewegen kann. Die Auflösung liegt bei 2.780 x 1.264 px, die Helligkeit beträgt typischerweise 1.600 Nits und erreicht einen Spitzenwert von 4.500 Nits. Insgesamt reagiert dieser Bildschirm gut auf schnelle Scrollbewegungen, die von Apps verlangt werden, und schont gleichzeitig den Akku, wenn die Bildwiederholfrequenz niedriger ist. Außerdem ist das Gerät in den Farben "Cool Blue" und "Iron Gray" erhältlich. Ich habe Letzteres getestet und war besonders von der matten Oberfläche angetan. Wie beim OnePlus-12-Flaggschiff ist auch beim R12 das Kameramodul in den Rahmen aus einer Aluminiumlegierung integriert, allerdings ohne die Hasselblad-Partnerschaft – vor allem, weil es ein günstigeres Gerät ist. Das Display des OnePlus 12R ist ein beeindruckendes Stück Technik: Es ist hell und farbenfroh. / © nextpit

Leistung und Software Unter der Haube arbeitet im OnePlus 12R ein Snapdragon 8 Gen 2, der durch die proprietäre "Trinity Engine"-Plattform optimiert wurde, die für eine verbesserte Leistung sorgen soll. In den USA gibt es Optionen für 8/16 GB RAM und 128/256 GB ROM. Hierzulande sind wir auf 16/256 GB beschränkt. Zum Vergleich: Samsung bietet diese Art der Anpassung für Qualcomm-CPUs auch in seinen Premium-Geräten mit der Bezeichnung "for Galaxy" an. Vorteile: Zuverlässiger und gleichmäßiger Betrieb

4 Jahre lang Android-Updates und 5 Jahre lang Sicherheitspatches

Wenig Bloatware Nachteile: Es fehlt an wichtigen Innovationen An der Unterseite des Geräts befinden sich der USB-C-Anschluss, das SIM-Kartenfach und einer der Lautsprecher. / © nextpit In diesem Test vergleiche ich das OnePlus 12R mit dem Google Pixel 7a (Test), dem Samsung Galaxy A54 (Test) und dem Nothing Phone (2) (Test), weil sie in der ähnlichen Preisklasse liegen. Diese Geräte verfügen jedoch über unterschiedliche Chipsätze. Wie wir in der Vergleichstabelle sehen können, ist das OnePlus 12R mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz ein Kraftpaket. Im "3D Mark Wild Life Extreme Stress Test" zeigt es bei dem besten Loop-Score 3.660 und im schlechtesten Loop-Score 2.462 Punkte. Das zeigt nicht nur die Spitzenleistung, sondern auch, wie gut es diese Leistung unter Stress aufrechterhalten kann, mit einer Stabilität von 67,3 Prozent. Im Geekbench-6-Benchmark bestätigt es mit Ergebnissen von 1.561 (Single-Core) und 5.142 (Multicore) seine führende Position und bietet eine schwer zu übertreffende Mischung aus Geschwindigkeit und Multitasking-Fähigkeiten. OnePlus 12R

(Snapdragon 8 Gen 2) Google Pixel 7a

(Tensor G2) Samsung Galaxy A54

(Exynos 1380) Nichts Telefon (2)

(Snapdragon 8+ Gen 1) 3D Mark Wild Life

Extremer Stresstest Bester Loop: 3.660

Schlechtester Loop: 2,462 Bester Loop: 1,875

Schlechtester Loop: 1,381 Bester Loop: 812

Schlechtester Loop: 807 Bester Loop: 2,793

Schlechtester Loop: 1,687 Geekbench 6 Single Core: 1.561

Multi Core: 5.142 Single Core: 1.417

Multi Core: 3.549 Single Coren: 1.022

Multi Core: 2.889 Single Core: 1.712

Multi Core: 4.521 Das OnePlus 12R ist der Spitzenreiter im Hinblick auf Geschwindigkeit, perfekt für Spiele, Videobearbeitung und Multitasking. Das Nothing Phone (2) ist ebenfalls stark und eignet sich für die meisten anspruchsvollen Nutzer:innen. Das Pixel 7a bietet eine gute, ausgewogene Leistung für alltägliche Aufgaben, die durch die Software von Google noch verbessert wird. Das Samsung Galaxy A54 bleibt jedoch hinter seinen Konkurrenten zurück. Insgesamt ist das OnePlus 12R für knapp 700 Euro dank seines leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 die beste Wahl für alle, die eine schnelle Leistung wünschen. Das OnePlus 12R bietet eine der besten Leistungen in der Preisklasse unter 700 Euro. / © nextpit Was die Software angeht, bietet das OnePlus 12R ein fast identisches Erlebnis wie die 12er-Variante. Es läuft auf OxygenOS 14.0, das auf Android 14 basiert, und ist mit dem neuesten Sicherheitspatch vom 5. Januar ausgestattet. Es folgt der erweiterten Update-Politik des Unternehmens, die vier Jahre lang wichtige Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches verspricht. Das Device verfügt über neue Funktionen wie die anpassbaren Optionen für den Sperrbildschirm und verbesserte Datenschutz- und Personalisierungseinstellungen für ein maßgeschneidertes Nutzererlebnis. OxygenOS zeichnet sich durch eine saubere Oberfläche, minimale Bloatware und Anpassungsmöglichkeiten aus, obwohl OnePlus bei den KI-Funktionen eher auf Google setzt. Jüngste Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass OnePlus an einem neuen KI-Ansatz für die OnePlus 12 Serie arbeitet. Der kultige OnePlus-Alert-Slider ist auf diesem Gerät wiederzusehen. / © nextpit

OnePlus 12R: Kamera Das OnePlus 12R verfügt über eine leistungsstarke Hauptkamera und ein vielseitiges Kameraset. Das Kameramodul wird von einem IMX890-Sensor von Sony mit 50 MP, einer Brennweite von 24 mm und einer Blende von f/1,8 angeführt. Das Ultra-Weitwinkel-Objektiv bietet 8 MP und ein Sichtfeld von 112 Grad. Außerdem gibt es ein Makro-Objektiv mit 2 MP, das Aufnahmen aus einer Entfernung von 4 cm ermöglicht. Und schließlich gibt es noch eine 16-MP-Frontkamera . Vorteile: Zuverlässige Hauptkamera

Produziert Fotos mit lebensechter Genauigkeit

Der 5-fache Digitalzoom ist auch bei Tageslicht gut einsetzbar Nachteile: Keine Teleobjektiv-Kamera

Ich habe die Makro-Kamera nicht benutzt Auf dem Kameramodul fehlt das Hasselblad-Logo, dennoch ist die Leistung recht beeindruckend. / © nextpit Das OnePlus 12R macht mit seiner Hauptkamera bei guten Lichtverhältnissen scharfe, detailreiche Bilder mit einem hervorragenden Dynamikumfang. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann die Bildqualität jedoch abnehmen und hängt weitgehend von der Bildverarbeitungstechnologie ab und die macht einen guten Job. Die Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP und einer Blende von f/2.2 hat eine geringere Auflösung, was vor allem bei Nachtaufnahmen auffällt. Dafür ist sie aber vielseitiger, da sie ein größeres Sichtfeld erfasst. Dank des effektiven Weißabgleichs und der Farbverarbeitung gelingt es dem Handy außerdem, natürlich wirkende Hauttöne einzufangen. Das gilt für verschiedene Lichtsituationen. Tageslicht Die Hauptkamera mit einer 50-MP-Auflösung und einer Blende von f/1.8 kann hochauflösende Bilder mit guten Details aufnehmen. Die große Blende lässt mehr Licht eindringen, was für scharfe Bilder mit geringer Schärfentiefe von Vorteil ist, die das Motiv scharf abbilden, während der Hintergrund sanft verschwimmt. Bei Tageslicht zeigt die Kamera eine adäquate Leistung und liefert helle Bilder mit leuchtenden Farben. Hauptkamera 5x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 2x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera 0.6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 5x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 2x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera 0.6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 5x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 2x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Tageslicht © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera 0.6x | Tageslicht © nextpit Hauptkamera 1x | Indoor © nextpit Nachtaufnahmen Die Nachtaufnahmen hängen stark von der Sensorgröße und der Softwareverarbeitung wie Rauschunterdrückung und Stabilisierung ab. Die f/1.8-Blende lässt zwar mehr Licht durch, aber die Leistung hängt auch vom Nachtmodus oder den Einstellungen für Langzeitbelichtung ab. Hier profitiert Ihr von der Hauptkamera, da die Qualität des Ultraweitwinkel-Objektivs bei schlechten Lichtverhältnissen merklich nachlässt. Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 5x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 5x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera 0.6x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 1x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 5x | Nacht-Modus © nextpit Hauptkamera 2x | Nacht-Modus © nextpit Selfies Die Frontkamera des OnePlus 12R macht dank ihres 16-MP-Sensors und natürlicher Hauttöne klare, farbgetreue Selfies bei Tageslicht, wobei das 26-mm-Objektiv eine weite, unverzerrte Sicht bietet. Bei Nacht schafft sie es trotz der Herausforderungen durch künstliches Licht, relativ klare Fotos mit kontrolliertem Rauschen aufzunehmen, was eine effektive Softwareverarbeitung beweist. Insgesamt scheint die Frontkamera des OnePlus 12R bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut zu funktionieren. Die Details bleiben erhalten, und die Software der Kamera steuert Belichtung und Rauschen effektiv. Das Porträt bei Tageslicht hat einen natürlichen Look mit lebendigen Farben, während die Nachtaufnahme zeigt, dass die Kamera auch mit schlechten Lichtverhältnissen gut umgehen kann. Frontkamera | Portrait-Modus | Tageslicht © nextpit Frontkamera | Portrait-Modus | Tageslicht © nextpit Frontkamera | Indoor © nextpit Frontkamera | Indoor © nextpit Frontkamera | Portrait-Modus | Nacht-Modus © nextpit Frontkamera | Nacht-Modus © nextpit Frontkamera | Nacht-Modus © nextpit

OnePlus 12R: Akku Das OnePlus 12R verfügt über einen 5.500-mAh-Akku, der in Verbindung mit der Qualcomm-CPU eine beeindruckende Akkulaufzeit von zwei Tagen bietet. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, sorgt die kabelgebundene 100-W-Ladefunktion dafür, dass das OnePlus 12R in nur 26 Minuten vollständig aufgeladen ist – ein unglaublich schneller Prozess. Was jedoch nicht beeindruckt, ist das Fehlen einer kabellosen Ladefunktion . Vorteile: Zwei Tage Akkulaufzeit

Vollständige Aufladung in weniger als 30 Minuten Nachteile: Keine kabellose Ladefunktion Das OnePlus 12R wird Euch nicht im Stich lassen. Wie üblich haben wir einen Akku-Benchmark durchgeführt, um die Akkulaufzeit des OnePlus 12R mit allen Geräten zu vergleichen, die wir in den letzten Jahren getestet haben. Wir haben den "PC Mark"-Akkutest verwendet, der eine Reihe von Aktivitäten auf dem Telefon simuliert und so lange läuft, bis der Akku auf 19 Prozent seiner vollen Kapazität sinkt. Zuvor habe ich das OnePlus 12R vollständig aufgeladen und die Displayhelligkeit auf etwa 237 Nits eingestellt. Der erste Test dauerte 19 Stunden und 12 Minuten, aber es trat ein Fehler auf, bevor er beendet wurde. Beim zweiten Versuch verlief der Benchmark reibungslos und lieferte eines der beeindruckendsten Ergebnisse in unserer Datenbank: 22 Stunden und 24 Minuten. Das Gerät wurde nur noch vom Asus ROG Phone 7 Ultimate (Test) übertroffen, das 22 Stunden und 31 Minuten erreichte. Das OnePlus 12R erreichte im Akku-Benchmark eine beeindruckende Akkulaufzeit von 22 Stunden und 24 Minuten. / © nextpit In meiner täglichen Erfahrung hat das Gerät seine Ladung einen ganzen Tag lang beibehalten und bietet tatsächlich eine Akkulaufzeit von zwei Tagen. Es gibt jedoch ein paar Nachteile zu beachten. Das OnePlus 12R unterstützt kein kabelloses Laden und bleibt damit hinter einigen seiner Konkurrenten wie dem Pixel 7a und dem Nothing Phone (2) zurück. Der mitgelieferte Ladeadapter bietet zwar schnelle Ladegeschwindigkeiten, aber seine Sperrigkeit ist ein Nachteil. Wie ich bereits in früheren OnePlus-Bewertungen festgestellt habe, ist das Ladegerät aufgrund seiner Größe nicht so bequem zu transportieren, vor allem nicht in einer Gürteltasche. In einem Rucksack sieht das schon anders aus. Wenn Ihr also den 5.500-mAh-Akku ohne den sperrigen Adapter aufladen müsst, dann mit längeren Ladezeiten. Schnell, aber sperrig: Der Ladeadapter des OnePlus 12R passt vielleicht nicht in jede Tasche. / © nextpit

OnePlus 12R: Technische Daten OnePlus 12 Serie Produkt OnePlus 12R Bild Anzeige 6,78-Zoll | 120HZ ProXDR-Display mit LTPO

2.780 x 1.264 px

1-120 Hz Bildwiederholrate

1.600 Nits (typisch); 4.500 Nits (Spitzenwert) SoC Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB LPDDR5X Speicher 256 GB UFS 4.0 OS OxygenOS basierend auf Android 14 Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | 24 mm

Ultra-Weitwinkel: 8 MP | f/2.2 | 16 mm

Makro: 2 MP | f/2.4 Front-Kamera 16 MP

f/2.4 Blende

26 mm äquivalente Brennweite Akku 5.500 mAh

100 W kabelgebundenes Laden (SuperVOOC) Konnektivität Dualer Nano-SIM-Slot, eSIM-Unterstützung

LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC Abmessungen und Gewicht 163,3 x 75,3 x 8,8 mm, 207 g