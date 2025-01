Das OnePlus 13R bleibt der Philosophie der "R"-Serie treu: Es bietet ein nahezu Flaggschiff-Erlebnis ohne das Flaggschiff-Preisschild. Für das Jahr 2025 hat OnePlus beschlossen, die Makrokamera wegzulassen (ehrlich gesagt wird sie niemand vermissen) und sie durch etwas viel Praktischeres zu ersetzen: ein Teleobjektiv. Dieser Schritt war längst überfällig und macht die Kamera vielseitiger. Allerdings gibt es einen kleinen Haken bei der Preisgestaltung. Anders als bei früheren Modellen der R-Serie gibt es keine Einstiegsversion. Stattdessen müsst ihr für die 256-GB-Variante 749 Euro hinblättern. Sicher, mehr Speicherplatz ist toll, aber das Fehlen einer preisgünstigen Option könnte es Nutzern, die den zusätzlichen Speicherplatz nicht unbedingt brauchen, schwerer machen, das Gerät zu kaufen. Ist dieser Preisanstieg gerechtfertigt? Schauen wir uns das genauer an.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus 13R Pro Elegantes, quadratisches Design

Großes, lebendiges Display

Zuverlässige Leistung

Vielseitige Kameras

Ganztägige Akkulaufzeit Contra Begrenzt auf eine Größe

Keine drahtlose Aufladung

Einfache IP65-Wasserbeständigkeit OnePlus 13R OnePlus 13R: Alle Angebote

Großes Display in stilvollem Design Nennt mich geizig, aber ich mag das Design des OnePlus 13R lieber als das OnePlus 13, das ich gerade getestet habe. Die Gorilla-Glas-Rückseite, die scharfen, eckigen Kanten und die hervorragende Griffigkeit geben dem Gerät einen robusten, unaufgeregten Eindruck. Ja, mit seinem 6,78-Zoll-Display ist es unbestreitbar ein großes Handy, und die Einheitsgröße ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Die Lautstärketaste mit einer Hand zu erreichen, ist auch etwas mühsam. Aber das Seitenverhältnis von 19,8:9 macht es zu einem absoluten Juwel für das Streamen von Filmen oder das Spielen von Spielen - es ist für Liebhaber von Inhalten gemacht. Das OnePlus 13R verfügt über ein schlankes, quadratisches Design, das eine raffinierte Ästhetik und einen sehr angenehmen Griff bietet. © nextpit Das Kameramodul verfügt über ein vielseitiges Trio: eine Weitwinkelkamera, ein Teleobjektiv und eine Ultraweitwinkelkamera. © nextpit Das SIM-Kartenfach befindet sich an der Unterkante des OnePlus 13R und ist somit leicht zugänglich. © nextpit Die Frontkamera verfügt über einen 16-Megapixel-Sensor und nimmt ordentliche Porträtbilder mit zufriedenstellendem Detailreichtum auf. © nextpit Das OnePlus 13R verfügt über den charakteristischen Alert Slider, der drei Positionen bietet: Klingeln, Vibrieren und Lautlos für einen bequemen Moduswechsel. © nextpit OnePlus 13R: Ein genauerer Blick auf Design und Display Abmessungen: 161,72 × 75,77 × 8,02 mm; Gewicht: 206 g

161,72 × 75,77 × 8,02 mm; Gewicht: 206 g Display: 6,78" QHD+ (2780 × 1264), 450 ppi, 1-120 Hz ProXDR mit LTPO 4.1

6,78" QHD+ (2780 × 1264), 450 ppi, 1-120 Hz ProXDR mit LTPO 4.1 Helligkeit: 1600 nits (HBM), 4500 nits (Spitze)

1600 nits (HBM), 4500 nits (Spitze) Eigenschaften: 19,8:9 Seitenverhältnis, 10-Bit Farbe, Corning Gorilla Glass GG7i Insgesamt sind hier viele typische OnePlus-Funktionen vorhanden. Der Benachrichtigungsslider bietet drei praktische Modi - Klingeln, Vibrieren und Stummschalten - zwischen denen Ihr mühelos wechseln könnt. Das Kamerasystem spiegelt das Layout der Premium-Variante wider, verzichtet aber auf das Hasselblad-Branding, was einige Puristen enttäuschen mag, der Benutzerfreundlichkeit aber keinen Abbruch tut. Der Kamerabuckel des 13R ist dezent und kontrolliert und trägt zu seinem schlanken und eleganten Design bei. Das Display hat nur minimale sichtbare Ränder, was den Platz auf dem Bildschirm maximiert, und es ist beeindruckend reaktionsschnell. Mir gefällt auch, dass der Fingerabdruckleser am unteren Rand des Telefons platziert ist - er ist leicht zu erreichen und schnell zu entsperren. Diese kleinen Details mögen unbedeutend erscheinen, aber in ihrer Gesamtheit verbessern sie das Nutzererlebnis auf sinnvolle Weise. Das 6,78-Zoll-Display ist groß und bietet eine QHD+-Auflösung, wodurch es für den Medienkonsum geeignet ist. © nextpit Obwohl die Wasserfestigkeit im Vergleich zum letzten Jahr verbessert wurde, ist sie immer noch nur IP65-zertifiziert - ausreichend für Spritzer, aber nicht für vollständiges Untertauchen. Für ein Gerät, das eine hervorragende Leistung bietet und eine erweiterte Softwareunterstützung verspricht, wäre eine höhere Wasserfestigkeit eine willkommene Ergänzung gewesen. Seien wir ehrlich: Dieses Handy ist auf Langlebigkeit ausgelegt, und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit hätte diesen Anspruch nur noch verstärkt.

Software und KI-Funktionen Wenn es eine Sache gibt, die die OnePlus 13-Serie zusammenhält, dann ist es die Software. Das OnePlus 13R ist mit Android 15 ausgestattet, das mit dem firmeneigenen OxygenOS 15 gekrönt wird. Diese Version enthält die neuesten KI-Fortschritte von Google und führt exklusive KI-Funktionen ein, die gemeinsam mit Oppo, dem Schwesterunternehmen von OnePlus, entwickelt wurden. OnePlus verspricht 4 Jahre lang Updates für das Android-Betriebssystem und 6 Jahre lang Sicherheitspatches, was es zu einer soliden Wahl für alle macht, die Wert auf langfristigen Support legen. Das ist ein beruhigendes Versprechen in einem Markt, in dem die Langlebigkeit der Software oft in den Hintergrund tritt. OnePlus 13R: Ein kurzer Blick auf die Software OS: OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15)

Update-Politik: 4 Jahre lang Android OS-Updates 6 Jahre Sicherheitsupdates

OxygenOS 15 erscheint erneut auf dem OnePlus 13R und baut auf seinen leichten und schnellen Ruf. Das Entwicklerteam hat das System verfeinert, um internen Speicherplatz freizugeben und die Animationen zu verbessern, was insgesamt zu einem flüssigeren, ausgefeilteren Erlebnis führt. Aktualisierungen der Benutzeroberfläche, wie ein neu organisiertes Einstellungsmenü und getrennte Benachrichtigungs- und Schnelleinstellungsfelder, fühlen sich intuitiv an und tragen zur Benutzerfreundlichkeit des Telefons bei. Auf der KI-Seite stechen Tools wie die erweiterte Text- und Bildbearbeitung, die On-Device-Suche und der Gemini Live Agent sind vielversprechend. Allerdings basieren viele Funktionen immer noch auf der Cloud, was bei datenschutzbewussten Nutzern zu Bedenken führen könnte - ein branchenweiter Kompromiss. Genau wie beim OnePlus 13 ist der AI Reflection Eraser ein persönlicher Favorit. Er ist bemerkenswert effektiv bei der Entfernung von versehentlichen Reflexionen auf Fotos. Er ist zwar nicht fehlerfrei, aber er beseitigt zuverlässig die kleinen Ablenkungen, die wir oft übersehen. Es ist eine subtile, aber sinnvolle Funktion, die das Nutzererlebnis aufpoliert. Wir hatten letztes Jahr die Gelegenheit, OxygenOS 15 zu testen, und ich empfehle Euch, Euch die wichtigsten Funktionen dieses optimierten Betriebssystems anzusehen.

Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz Der beste Weg, die Leistung des OnePlus 13R zu beschreiben, ist ein Vergleich mit den Flaggschiffen des letzten Jahres. Das stimmt - in diesem Gerät steckt der Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm, derselbe Chip, der auch in High-End-Modellen wie dem Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) und sogar dem OnePlus 12 (Test) zu finden ist. Der Clou? Ihr erhaltet diese Leistung für einen Bruchteil des Preises. OnePlus 13R: Leistungsübersicht Prozessor: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750

Adreno 750 ARBEITSSPEICHER: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Speicher: 256 GB UFS 4.0 Das 120-Hz-Display des OnePlus 13R sorgt für eine flüssige Darstellung und eignet sich damit hervorragend für ein intensives Spielerlebnis. © nextpit Im Alltag lässt das OnePlus 13R wenig Raum für Beschwerden. Es gleitet reibungslos durch die Aufgaben - egal, ob Ihr auf dem Bildschirm navigiert, im Internet surft oder mit 120 Hz spielt. Das Gerät hat ein gutes Wärmemanagement: Unter Last erwärmt es sich zwar, aber die Leistung bleibt davon unbeeinflusst. Dank OnePlus' Partnerschaft mit PUBG war dies mein Lieblingsspiel, um das 13R zu testen, und es bot ein fantastisches Erlebnis. Aber ganz ehrlich, mit diesem Prozessor kann man kaum etwas falsch machen. Auf dem US-amerikanischen Markt übertrifft das OnePlus 13R in seiner Preisklasse Konkurrenten wie das Google Pixel 8a, das Galaxy S24 FE und das in der Beta getestete Nothing Phone (2a) Plus. Sogar gegen das teurere Nothing Phone (2) (Test) kann das 13R mit seiner Leistung mithalten, was keine kleine Leistung ist. In Europa ist die Konkurrenz mit den Alternativen von Xiaomi, Oppo und Honor noch stärker. Trotzdem ist das OnePlus 13R ein preisgünstiges Kraftpaket, das sich gegen Konkurrenten wie das Xiaomi 14T und das Oppo Find X8 behaupten kann. OnePlus 13R

(Snapdragon 8 Gen 3) Google Pixel 8a

(Tensor G3) Samsung Galaxy S24 FE

(Exynos 2400e) Nothing Phone (2a) Plus

(Dimensity 7200) AnTuTu 1,919,579 1,153,512 1,620,641 771,436 3DMark Wild Life

Extremer Stresstest Beste Schleife: 4.533

Schlechteste Schleife: 3,475

Stabilität: 76,6% Beste Schleife: 2437

Schlechteste Schleife: 1667

Stabilität: 68,5% Beste Schleife: 800

Schlechteste Schleife: 763

Stabilität: 95,4% Beste Schleife: 1379

Schlechteste Schleife: 1368

Stabilität: 99,2% Geekbench 6 Einzel: 2.232

Mehrfach: 6.621 Einzel: 1688

Multi: 4362 Einzel: 889

Mehrfach: 2523 Einzel: 1.218

Multi: 2.625

Vielseitiges und zuverlässiges Kamerasystem OnePlus hat endlich auf das Feedback gehört und die Kameraeinstellungen der R-Serie sinnvoll verbessert. Das meist vergessene Makroobjektiv ist verschwunden, stattdessen gibt es jetzt ein viel praktischeres Teleobjektiv. Diese Änderung erhöht die Vielseitigkeit der Kamera erheblich und macht sie für reale Szenarien nützlicher. Mit dem Teleobjektiv könnt Ihr gestochen scharfe Aufnahmen machen, ohne auf digitales Zuschneiden zurückgreifen zu müssen - eine willkommene Verbesserung für Porträts und weit entfernte Motive. Das ist ein sinnvoller Schritt, der sich daran orientiert, wie die meisten Menschen ihre Smartphone-Kameras tatsächlich nutzen. OnePlus gibt hier eindeutig der Funktion den Vorzug vor dem Schnickschnack - und das zahlt sich aus. Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Ultraweitwinkel-Kamera 0,6x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit 10facher Digitalzoom + KI-Optimierung © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit AI Reflexion Radiergummi Aus © nextpit AI Reflexion Radiergummi einschalten © nextpit Frontkamera © nextpit Porträtmodus der Frontkamera © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit OnePlus 13R: Kamerafunktionen im Test Rückwärtige Kameras Weitwinkelkamera: 50 MP (Sony LYT-700), f/1.8 Blende, 84° FoV, OIS, EIS Tele: 50 MP (S5KJN5), 2x optischer Zoom, f/2.0 Blende, 47 mm äquivalent, EIS Ultra-Weitwinkel: 8 MP, f/2.2 Blende, 112° FoV, EIS

Frontkamera: 16 MP, Blende f/2.4, 82° Blickwinkel, Fixfokus, EIS Die Kamera des OnePlus 13R liefert ansprechende Ergebnisse, vor allem in gut beleuchteten Umgebungen. Die Farben sind lebendig und natürlich, und die Detailgenauigkeit ist beeindruckend, sodass auch alltägliche Aufnahmen gut zur Geltung kommen. Was ich am meisten schätze, ist, wie die Kamera die realen Eigenschaften einer Szene respektiert. Nehmen wir zum Beispiel den Porträtmodus: In Innenräumen mit warmer Beleuchtung fangen die Bilder diesen gemütlichen, goldenen Farbton genau ein. Auch bei Außenaufnahmen werden die gedämpften, grauen Töne eines deutschen Winters - in dem ich lebe - beibehalten, ohne dass die Bilder übermäßig bearbeitet oder die Farben künstlich verstärkt werden. Es ist erfrischend, eine Smartphone-Kamera zu sehen, bei der Authentizität wichtiger ist als übertriebene Effekte. Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Für diejenigen, die ihre Aufnahmen gerne optimieren, bieten die integrierten Bearbeitungswerkzeuge in der Kamera-App viel Flexibilität. Egal, ob Ihr die Sättigung erhöhen oder die Glanzlichter verfeinern wollt, es ist alles da und macht es Euch leicht, Eure Fotos so zu gestalten, wie Ihr sie mögt. Nachtaufnahmen sind für jedes Smartphone eine Herausforderung, und das OnePlus 13R macht da keine Ausnahme. Die Ergebnisse sind zwar nicht spektakulär, aber für diese Preisklasse sind sie solide. Die Kamera fängt eine ordentliche Menge an Licht ein und behält gute Details bei, aber die Schärfe bleibt im Vergleich zu Flaggschiffmodellen wie dem OnePlus 13 zurück. Das ist ein Kompromiss, den Ihr angesichts des Preisunterschieds erwarten würdet. Ein Bereich, in dem das OnePlus 13R jedoch wirklich glänzt, ist die Frontkamera - sogar bei Nacht. Dank des cleveren Einsatzes eines Ringlichts auf dem Display liefert die Frontkamera auch in sehr dunklen Umgebungen eine außergewöhnlich gute Leistung ab. Selfies sind hell, detailreich und für ein Mittelklassegerät überraschend beeindruckend. Tatsächlich liefert die Frontkamera durchweg gute Ergebnisse und ist damit ein herausragendes Merkmal dieses Handys. Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Teleobjektivkamera 2x © nextpit Hauptkamera 1x © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit Frontkamera Porträtmodus © nextpit

Akkulaufzeit und Aufladen: Eine gemischte Tüte Das OnePlus 13R ist so gebaut, dass es mit deinem Alltag mithalten kann, und das tut es auch. Im PCMark-Akku-Benchmark hat es beeindruckende 20 Stunden und 56 Minuten Bildschirmzeit erreicht. In der Praxis bedeutet das für die meisten Menschen eine ganztägige Nutzung, selbst bei mittlerer bis starker Beanspruchung. Mit einem starken 6.000-mAh-Akku unter der Haube ist dieses Gerät auf Ausdauer ausgelegt. OnePlus 13: Die Akkuleistung auf einen Blick Kapazität: 6.000 mAh (einzellig, nicht herausnehmbar)

Kabelgebundenes Laden: 80 W (55 W Ladegerät im Lieferumfang enthalten)

Kabelloses Aufladen: Nicht unterstützt OnePlus ist die Nummer eins in Sachen Schnellladung, und das Beste daran? Der superschnelle Ladeziegel ist im Lieferumfang enthalten. © nextpit Wenn es an der Zeit ist, Saft zu tanken, bringt Euch das mitgelieferte 55W-Ladegerät in 60 Minuten von 0 % auf 100 %. Selbst wenn der Akku an einem anstrengenden Tag zur Neige geht, kannst du ihn mit einer kurzen Aufladung noch mehrere Stunden lang nutzen, was ihn zu einem praktischen Begleiter für Power-User macht. Allerdings gibt es ein bemerkenswertes Versäumnis: kein kabelloses Aufladen. Im Jahr 2025 fühlt sich das wie eine verpasste Gelegenheit an. Auch wenn dies nicht für jeden ein Hindernis darstellt, ist das kabellose Aufladen mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, vor allem für diejenigen, die es auf dem Schreibtisch oder im Auto nutzen. Sein Fehlen ist eine Enttäuschung in einem ansonsten soliden Akkupaket.

Solltet Ihr das OnePlus 13R kaufen? Das OnePlus 13R ist ein bedeutendes Upgrade im OnePlus-Portfolio, das dem Geist der Marke treu bleibt und gleichzeitig mutige Veränderungen für 2025 einführt. Mit einer höheren IP-Zertifizierung, einem vielseitigeren Kamerasystem, einem leistungsstarken SoC und einer verfeinerten Software hält es das Erbe der Fan-Edition am Leben und gedeiht. Allerdings hat OnePlus die 128-GB-Speicher-Variante gestrichen, was bei einigen für Verwunderung sorgen könnte. Ich persönlich halte das nicht für ein großes Problem - Geräte brauchen heutzutage mehr Speicherplatz, um ein besseres Nutzererlebnis zu bieten, und mehrere Marken haben ähnliche Schritte unternommen, um Speicherplatzbeschränkungen zu vermeiden. Was ist neu am Kamerasystem des OnePlus 13R? Das Makro-Objektiv ist verschwunden und macht Platz für andere Upgrades. © nextpit