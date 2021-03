OnePlus 9 und 9 Pro im Unboxing: Was sind Eure Fragen zu den Handys?

OnePlus denkt sich für die Bereitstellung von Pressegeräten jedes Jahr etwas Kreatives aus! Das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro kamen daher in einer stylischen Mond-Verpackung zu uns. Im Unboxing zeigen wir Euch die schicken Geräte samt Versandbox und wollen Eure Fragen zu den Geräten wissen.

Dabei handelt es sich allerdings nur um das Pressekit, wenn Ihr Euch eines der neuen OnePlus-Handys bestellt, bekommt Ihr natürlich nur einen der Smartphone-Kartons, die Ezequiel für Euch ausgepackt hat. Genau aus diesem Grund wollten wir Euch das Unboxing nicht vorenthalten, auch wenn Antoine sein Review zum OnePlus 9 Pro schon zum Launch veröffentlicht hat.

Eure Fragen zu OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro

Obwohl Antoine sich schon eine ziemlich wasserdichte Meinung zum neuen OnePlus-Flagship gebildet hat, möchten wir gerne Eure Fragen zu den Smartphones in den Kommentaren unter diesem Artikel sammeln. Denn vielleicht wundert Ihr Euch über Dinge, die wir als alte Hasen im Smartphones-Testen-Geschäft vergessen oder schon auf den ersten Blick sehen.

Was ist eigentlich diese kleine schwarze Pille bei der neuen Hasselblad-Kamera? Diese und weitere Fragen könnt Ihr gerne in den Kommentaren stellen! / © NextPit

Welchen Winkel von OxygenOS wollt Ihr also für das OnePlus 9-Review erkundet sehen und aus welchem Winkel wollt Ihr das Handy noch fotografiert sehen? Auf simple Fragen gehe ich gerne direkt unter diesem Artikel ein und alles Weitere leite ich natürlich an Antoine wieder, der gerade das Standard-Modell in Gebrauch hat. Alle Infos zu den technischen Daten der Geräte findet Ihr übrigens auf unseren Geräte-Seiten für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro.