OnePlus Band im Test: Lohnt sich das Warten auf den Europastart?

OnePlus hat seinen ersten Fitness-Tracker, das OnePlus Band, in Indien schon auf den Markt geworfen! Das trifft sich ja gut, denn da ich in Indien wohne, konnte ich das Wearable schon ausprobieren und Euch verraten, ob Ihr auf einen Europastart warten sollt. Für alle anderen ist es ebenfalls spannend, was OnePlus aktuell macht. Denn war das Unternehmen lange für seine erschwinglichen Flaggschiffe bekannt, erschließt es sich zusammen mit Oppo immer neue Produktkategorien.

Was mir am OnePlus Band gefällt

Verfügt über ein Pulsoximeter für SpO2-Messungen

Hätte es COVID-19 nicht gegeben, wäre ein Pulsoximeter meist als Gimmick angesehen worden. Da jedoch eines der COVID-19-Symptome eine niedrige Sauerstoffsättigung im Blut ist, hat das Pulsoximeter eine Schlüsselrolle bei der Rettung von Leben gespielt. In Zukunft wird es wahrscheinlich ein wichtiges Feature auf Fitnessbändern und Smartwatches sein.

Das OnePlus Band ist einer der der wenigen sehr günstigen Fitness-Tracker, die einen SpO2-Sensor bieten. In Indien ist das einzige andere Wearable, das einen Pulsoximeter bietet, das Honor Band 5. Damit hebt sich das OnePlus Band von den meisten Mitbewerbern ab. Während die Wirksamkeit eines "billigen" SpO2-Sensors fraglich ist, kann man nicht leugnen, dass OnePlus mit dieser Funktion ein sehr begehrtes Feature-Kästchen erfüllt.

Der USP des OnePlus Band ist sein SpO2-Sensor zur Messung der Blutsauerstoffsättigung / © NextPit

Helles, brauchbares AMOLED-Display

Man weiß, dass es um das OnePlus Band schon schlecht bestellt ist, wenn einer der Pluspunkte das Display ist. Aber i mmerhin: Das AMOLED-Panel ist wirklich sehr gut und kann mit den meisten Konkurrenten mithalten. Mit einer Diagonale von 1,1 Zoll ist es genauso groß wie das der meisten anderen Smartbänder. Die Bildschirmauflösung ist mit 126 x 294 Pixeln ebenfalls recht ordentlich. Es gibt zwar keinen Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit des Bildschirms automatisch anpasst, aber der Nutzer hat die Möglichkeit, die Helligkeitsstufen manuell einzustellen. Das funktioniert bequem über das Menü. Ein Manko, das mir aufgefallen ist: Das OnePlus Band hat kein Always-on-Display. Dieses Problem wird jedoch durch die hervorragende Automatik behoben, bei der das Band schon bei kleinen Armbewegungen anspringt.

Das AMOLED-Display ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung bei maximaler Helligkeit hell und gut lesbar / © NextPit

Intuitives Betriebssystem

Bevor ich fortfahre, muss ich zugeben, dass ich noch nicht viele Fitnessbänder benutzt habe und daher nicht in der Lage bin, direkte Vergleiche anzustellen. Aber ich habe mich sehr schnell an das Menü des OnePlus Bandes gewöhnt und bin mir ziemlich sicher, dass das bei den meisten Benutzern der Fall sein wird. Obwohl dem OnePlus Band eine physische Taste fehlt (im Gegensatz zum Mi Band 5), funktioniert die Auto-Wake-Up-Funktion ziemlich gut. Klappt es einmal nicht so gut, tippt Ihr einfach auf das Display. Insgesamt werden Nutzer keine Probleme haben, durch das Menü zu navigieren und alle Funktionen des OnePlus Band zu nutzen. Ich habe zwar gelegentliche Ruckler bemerkt, aber diese sind selten und nicht weiter störend.

Extrem leicht, bequemer Sitz

Mit 21 g liegt das Gewicht des OnePlus Band auf dem Niveau der meisten anderen Fitnessbänder. Das Tragen des Bandes direkt nach dem Auspacken fühlte sich ein wenig knifflig und, ich wage es zu sagen, nervig an. Aber mit jedem weiteren Tragen fiel es im Test weniger stark auf. Das Band ist leicht genug, um es den ganzen Tag über zu tragen, ohne dass es unangenehm ist. Mir ist auch aufgefallen, dass das Armband von hoher Qualität ist und es sieht so aus, als ob es für eine lange Lebensdauer gebaut ist. Dank der IP68-Zertifizierung könnt Ihr das Band bequem unter der Dusche tragen oder sogar mit in den Pool nehmen, falls Ihr zu den wenigen Glücklichen gehört, die zu Corona-Zeiten noch Zugang zu einem Pool haben.

Tragt es und vergesst es! Das OnePlus Band ist bequem und kann den ganzen Tag über getragen werden. / © NextPit

Beachtet allerdings, dass OnePlus Euch dazu *zwingt*, das Band mit dem standardmäßigen schwarzen Armband zu kaufen, auch wenn Ihr eine andere Farbe präferiert. Diese könnt Ihr dann in den Farboptionen "Navy" und "Tangerine Gray" als Zukauf wechseln. Hierzulande kosten die Bänder Rs 399, also in etwa 5 Euro.