Es sieht vielleicht nicht so aus, aber OnePlus ist einer der besten Hersteller von kabellosen (Consumer-)Kopfhörern. Die OnePlus Buds Pro 3 bestätigen mich in dieser Aussage. Für 160 Euro bekommt Kunden kabellose Intras im Ultra-Premium-Design mit Lederfinish, eine sehr gute Hi-Res-zertifizierte Audioqualität mit LHDC-Codec und viele Funktionen. In diesem Test erfahrt Ihr, warum Ihr Euch OnePlus ansehen solltet, wenn Ihr nach einem guten Paar kabelloser In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung sucht.

Überraschende aktive Geräuschunterdrückung

Aktive Geräuschunterdrückung ANC-Einstellung:? Ja, automatische oder manuelle Einstellung in 3 Stufen. Transparenzmodus? Ja

In den OnePlus Buds Pro 3 sind drei Mikrofone pro Ohrhörer für die aktive Geräuschunterdrückung integriert. © nextpit

Die aktive Geräuschunterdrückung der OnePlus Buds Pro 3 ist in den meisten Situationen sehr gut. Man kann sie in drei Intensitätsstufen einstellen oder den Algorithmus im automatischen Modus arbeiten lassen.

Ich persönlich habe immer den manuellen Modus verwendet, der auf die intensivste Stufe eingestellt ist. Ich war überrascht, wie effektiv OnePlus ANC bei Stimmen ist. In meinem Büro in Berlin, wo alle ziemlich laut sprechen - und das auch noch auf Deutsch - blieb ich völlig geschützt in meiner Blase der Stille. Normalerweise sind es diese Art von Geräuschen, die Kopfhörer am schwierigsten zu unterdrücken haben.

Ansonsten war die Reduzierung von Körperschall und konstanten Geräuschen (Schritte, Computertastaturen, Autos usw.) in Ordnung. Aber ich fand sie auch nicht drastisch besser als andere Modelle in dieser Preisklasse.

Der Transparenzmodus der OnePlus Buds Pro 3 fühlte sich für mich ziemlich natürlich an. Die Kopfhörer haben keine "Speak to chat"-Funktion, die automatisch in den Transparenzmodus wechselt, sobald Ihr sprecht. Und ich fand auch, dass meine eigene Stimme manchmal etwas gedämpft klang. Ein Problem, das ich bei den Stimmen der anderen um mich herum nicht festgestellt habe.