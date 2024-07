Seit OnePlus seine Nord-Marke ins Leben gerufen hat, ist die Budget-Serie eine der beliebtesten Produktreihen des Unternehmens. Das OnePlus Nord 4 feiert am 16. Juli seine Premiere, und Gerüchte deuten darauf hin, dass das Gerät der gehobenen Mittelklasse deutliche Veränderungen mit sich bringt, vor allem optisch.

OnePlus veröffentlichte bislang zwar keinen Teaser fürs Nord 4, aber die Serie setzte in der Vergangenheit auf das gleiche Design wie die Ace-V-Serie in China. In diesem Jahr sieht es offenbar jedoch anders aus.

Ein geleaktes Live-Bild und ein offizielles Rendering (via OnePlus Club) des angeblichen Nord 4 sind im weltweiten Netz aufgetaucht. Nach allem, was wir wissen, wird das Handy ein völlig anderes Äußeres haben als zum Beispiel das Nord 2T (Test), das Ihr ganz oben im Bild seht.

Das OnePlus Nord 4 ähnelt einem Google Pixel 2

Wie auf dem durchgesickerten Material zu sehen ist, hat es ein flacheres und kantigeres Gehäuse, aber der unmittelbare Unterschied ist an der zweifarbigen Oberfläche auf der Rückseite zu erkennen. Diese ähnelt ziemlich stark den archaischen Pixel-Smartphones von Google, insbesondere dem Pixel 2. In der Einladung wurde auch angedeutet, dass das Nord 4 einen Metallrahmen haben könnte, was ein Fortschritt gegenüber dem Plastikrahmen des Nord 3 wäre.

Das Nord 4 (N40) von OnePlus sieht anders aus als sein Pendant Ace 3V. / © X/u/OnePlusClub

Auch die Platzierung des rückwärtigen Kameramoduls ist anders: Zwei Kameras befinden sich horizontal oben links, während der LED-Blitz auf der rechten Seite sitzt. Auch die Anordnung der Tasten hat sich geändert: Der Benachrichtigungsslider wurde nach links verschoben und die Power- und Lautstärkewippe befindet sich auf der rechten Seite.

OnePlus Nord 4 Spezifikationen: Eine leistungsstarke Mittelklasse?

Was die technischen Daten angeht, so wird das OnePlus Nord 4 höchstwahrscheinlich von einem Snapdragon 7+ Gen 3 angetrieben, ähnlich wie das chinesische Ace 3V. Das Mittelklasse-Handy könnte in verschiedenen Speicherkonfigurationen für den globalen Markt angeboten werden, vielleicht zunächst mit einem 8/128-GB-Setup.

Die Bildqualität wird von einer 50-MP-Weitwinkel- und einer 8-MP-Ultraweitwinkel-Knipse angeführt. Eine 16-MP-Selfie-Kamera wird vorne auf dem 6,7-Zoll-AMOLED-Display zu sehen sein.

Ähnlich wie das Nord 3 aus dem letzten Jahr dürfte auch das Nord 4 in verschiedenen Varianten auf den Markt kommen, wobei die USA möglicherweise das weniger leistungsfähige und günstigere Modell Nord N40 erhalten.

Was denkt Ihr über das neue Aussehen des OnePlus Nord 4? Glaubt Ihr, dass es uns bereits einen Hinweis auf das Design des OnePlus 13 liefert?