OnePlus Watch 2 in Arbeit und vermutlich wieder rund

Laut dem Leaker Max Jambor, der zuletzt auch Informationen zu dem OnePlus Pad Go vorzeitig veröffentlicht hatte, wird die chinesische Marke die zweite Generation der OnePlus Watch im Jahr 2024 vorstellen.

Allerdings hat der Account außer der groben Schätzung kein genaues Veröffentlichungsfenster angegeben. Daher können wir nur vermuten, dass OnePlus die Uhr wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt bringen wird, also etwa drei Jahre später als die ursprüngliche Uhr. Gleichzeitig können wir nicht ausschließen, dass sich die Veröffentlichung Ende nächsten Jahres weiter hinauszögert.

Das OnePlus Open wird wohl von einem Snapdragon 8 Gen 2 SoC angetrieben. / © OnLeaks / Smart Prix

OnePlus entscheidet sich bei der Watch 2 für eine runde Form

Über den Launch der OnePlus Watch 2 hinaus sagt der Leaker, dass die Uhr den runden Formfaktor der ersten OnePlus Watch übernehmen wird. Die Form soll eine Anspielung auf die universelle Designsprache von OnePlus sein, wie sie in den neuen OnePlus-Geräten zu sehen ist. Insbesondere das kreisrunde Kamera-Array des OnePlus Pad, OnePlus Open und des kommenden Flaggschiffs – dem OnePlus 12.

Außerdem wird sie weiterhin einige Uhren prominenter Hersteller imitieren, die sich für die runde Gehäuseform entschieden haben – darunter die aktuelle Google Pixel Watch 2 (Test) und die Samsung Galaxy Watch 6 (Test). Damit unterscheidet sich das Design der OnePlus von den rechteckigen Uhren des Schwesterunternehmens Oppo.

Es ist auch nicht bekannt, ob die OnePlus Watch 2 auf Googles Wear OS 4 laufen wird, nachdem die OnePlus Watch auf einer eigenen Software läuft. Weiterhin sind die restlichen Details noch unbekannt. Möglicherweise werden auch einige Funktionen des Vorgängermodells beibehalten, wie z. B. die ausdauernde Akkulaufzeit.

Was würdet Ihr an der OnePlus Watch Eurer Meinung nach ändern? Und welche Funktionen würdet Ihr Euch für die nächste Generation der OnePlus Watch wünschen? Schreibt es uns gern runter in die Kommentare.