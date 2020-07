Oppo A91 im Test: So schmeckt die Mittelklasse

Sicher kennt Ihr ihn: Diesen einen Lieferdienst, der mittelmäßiges Essen zu angemessenen Preisen verkauft. Genau das richtige also, wenn man nach einem langen Arbeitstag einfach nur satt werden will, ohne sich dabei zu verschulden oder eine Lebensmittelvergiftung zu riskieren. Die sichere Bank also. Genau so ein mittelmäßiger Lieferdienst ist (Vorsicht: schlechte Metapher) das Oppo A91 und das finden wir erfreulich! Das Handy hat von allem genug und weiß auch noch, wie es damit umzugehen hat. Im Test verraten wir Euch, was uns am Oppo A91 geschmeckt hat und was am Ende auf dem Teller liegen geblieben ist.