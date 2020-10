PayPal führt Strafgebühren für inaktive Konten ein

Benutzer des beliebten Zahlungsdienstes PayPal müssen in einigen Ländern mit neuen Gebühren rechnen. Die nun vorgestellten Richtlinien gelten ab dem 16. Dezember.

Die Betreiber des Online-Zahlungsdienstes PayPal haben für Mitte Dezember eine Anpassung ihrer Richtlinien bekannt gegeben. Darin enthalten ist die Ankündigung, dass man für inaktive Konten in Zukunft Gebühren einfordern wird. Als inaktiv zählt das Unternehmen Konten, bei denen innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten keine Logins oder Geldtransfers verzeichnet wurden.

Diese liegen je nach Land zum Beispiel bei höchstens 12 Euro oder 12 britischen Pfund oder dem im PayPal-Konto vorhandenen Summen. Sind also beispielsweise nur 4 Euro direkt im Konto vorhanden, werden auch nur diese 4 Euro abgebucht. Ist nur ein Bankkonto oder eine Kreditkarte mit dem Account verbunden und es sind keine Beträge auf dem eigentlichen PayPal-Konto vorhanden, werden keine Gebühren abgebucht. Die maximal 12 Euro werden also nur von einem vorhandenem Guthaben des jeweiligen PayPal-Accounts abgezogen.

PayPal: Gebühren für inaktive Konten

Nutzer in Deutschland und Österreich sind laut Aussagen des Unternehmens gegenüber DerStandard (noch) nicht von der neuen Regelung betroffen. In den deutschen Richtlinien findet sich auch bislang kein Hinweis darauf. Anders sieht es jedoch in diversen anderen Ländern aus, darunter auch Großbritannien.

PayPal schreibt Folgendes dazu in den aktualisierten Richtlinien:

Die Inaktivitätsgebühr gilt für registrierte Benutzer aus Großbritannien, Bulgarien, Zypern, der Tschechischen Republik, Estland, Gibraltar, Griechenland, Guernsey, Ungarn (nur für Firmenkunden), Isle of Man, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Rumänien, San Marino, Slowakei oder Slowenien.

Betroffene Anwender sollen laut PayPal mehrfach auf mögliche Abbuchungen hingewiesen werden. Diese Benachrichtigungen sollen 60 Tage, 30 Tage und 1 Woche vorher erfolgen. Die Gebühr kann wie oben erwähnt durch einen Login verhindert werden. Dabei sollte man dann auch gleich etwaige Beträge, die direkt im PayPal-Konto vorhanden sind, auf ein anderes Konto überweisen.

Möglicherweise werden die Anpassungen in Zukunft auch auf weitere Länder ausgeweitet. Deutsche Nutzer sollten daher in den kommenden Monaten ein genaues Auge auf weitere Aktualisierungen der PayPal-Richtlinien haben.

