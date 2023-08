Smarter Trinkbrunnen für Luxus-Katzen: Petgugu Katzenbrunnen im Kurz-Test

Ihr verwöhnt Eure Katze schon mit Bio-Futter, Extra-Streicheleinheiten und einem zimmerhohen Kratzbaum, aber es reicht einfach noch nicht? Dann fehlt Eurem Vierbeiner vermutlich ein echten Luxus-Trinkbrunnen wie der "intelligente Katzenbrunnen" von Petgugu. Ob Fabis Katze mit dem Trinkbrunnen zufrieden war, das lest Ihr im Kurztest von nextpit.

Pro Erinnert an Filterwechsel und Wassertausch

Erfasst die Trinkmenge Eurer Katze

Wirklich extrem leise Contra Filter müssen monatlich gewechselt werden

Teuer in der Anschaffung Petgugu Cat Water Fountain: Alle Angebote

Petgugu Cat Water Fountain: Preis und Verfügbarkeit Mehr Luxus geht kaum für Eure Katze. Der intelligente Katzenbrunnen von Petgugu lässt das Wasser sanft und wirklich flüsterleise im Kreis zirkulieren und filtert es dabei auch noch mit einem aufwändigen Filter. Über die dazugehörige App habt Ihr die Möglichkeit zwischen zwei Betriebsmodi zu wechseln: Dem Dauerbetrieb und dem Intervallbetrieb, bei dem das Wasser nicht kontinuierlich im Kreis läuft. Außerdem bietet Euch die App unterschiedliche Statistiken zur Trinkhäufigkeit und Trinkmenge Eurer Katze und erinnert Euch daran, wenn der Filter oder das Wasser gewechselt werden sollten. Klar, das hat seinen Preis: Regulär kostet der intelligente Katzenbrunnen von Petgugu knapp 300 Euro. Dank einer Gutschein-Aktion auf Amazon bekommt Ihr allerdings 50 % Rabatt, und dann kostet Euch der smarte Trinkbrunnen nur noch rund 150 Euro. Affiliate Angebot Petgugu intelligenter Katzenbrunnen Dank eines Gutscheins kostet der intelligente Katzenbrunnen von Petgugu derzeit nur die Hälfte. Ganz schön teuer sind allerdings die lebensmittelechten Filter, die ebenso wie die Station die Lebensmittelrichtlinien der amerikanischen Food and Drug Administration erfüllen. Der Hersteller (und die App) empfehlen, diese alle vier Wochen auszutauschen. Auf Amazon zahlt Ihr 20 Euro pro Filtereinsatz, der mit seinen acht Filterebenen in Sachen Komplexität irgendwo zwischen Raketentriebwerk und Quantencomputer rangiert. Falls Eurer Luxus-Katze das egal ist, könnt Ihr vermutlich aber auch einfach eine Filtermatte in Trinkwasserqualität kaufen und entsprechend zuschneiden. Affiliate Angebot Ersatzfilter für intelligenten Katzenbrunnen von Petgugu Der intelligente Trinkbrunnen für Katzen von Petgugu setzt auf einen patentierten Mechanismus, um auf der Oberseite des Trinkbrunnens einen Wasserfall zu erzeugen. / © nextpit Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Petgugu. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.

Design und Hardware Der intelligente Katzenbrunnen von Petgugu ist in etwa so groß wie ein Fußball und fügt sich mit seinem hellen Design unauffällig ins Wohnambiente ein. Neben dem Trinkbrunnen selbst hält die Verpackung noch eine wirklich sehr nette und smarte Überraschung bereit. Gefällt uns: Verpackung lässt sich weiterverwenden

Trinkbrunnen ist einfach und logisch aufgebaut

Pumpe wird via Induktion mit Strom versorgt

Im Betrieb quasi nicht zu hören Gefällt uns nicht: Filtereinsatz sitzt recht fest Der Aufbau des smarten Trinkbrunnens von Petgugu ist denkbar einfach: Ihr nehmt den fertig zusammengesteckten Katzenbrunnen aus dem Karton und entfernt den Wassertank, der auch die Tauchpumpe beinhaltet. Anschließend entnehmt Ihr die wellenförmig gebogene Trinkschale mitsamt Pumpe und zieht den recht fest sitzenden Filtereinsatz nach vorne heraus. Hier müsst Ihr nur noch den mitgelieferten Filter einsetzen und steckt Trinkschale und Wassertank wieder zusammen. Links seht Ihr die Bodenplatte des Katzenbrunnens inklusive elektrischem Anschluss, rechts den Wassertank mit Trinkschale und darunterliegender Pumpe. Das Wasser kommt aus dem Loch rechts oben im Bild heraus und läuft dann nach unten in die Trinkschale. / © nextpit Jetzt füllt Ihr einfach den Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 2 L bis zur Markierung und setzt diesen in den Standfuß ein. Vollgetankt wiegt der Katzenbrunnen etwa 3,5 kg. In Verbindung mit dem rutschfesten Silikonfuß sorgt das Gewicht dafür, dass auch stürmische Katzen den Trinkbrunnen nicht umstoßen dürften. Damit's losgehen kann, müsst Ihr nun nur noch den Katzenbrunnen über ein Netzteil mit dem Strom verbinden. Sehr beruhigend: Das Netzteil ist direkt mit der Bodenplatte verbunden – und diese versorgt die Tauchpumpe im Wassertank per Induktion mit Energie. Es verlaufen also keine Kabel in der Nähe des Trinkwassers, und es kann auch kein Wasser austreten, da keine Leitungen außerhalb des Tanks verlaufen. Auch schön: Läuft der Brunnen trocken, schaltet die Pumpe automatisch ab. Nachdem wir aber bereits brav Wasser eingefüllt haben, kann's jetzt mit einem Druck auf den Ein/Aus-Button auf der Vorderseite des Brunnens losgehen. Würde man das Wasser nicht zirkulieren sehen, man könnte glauben, der Brunnen wäre kaputt. Mit einer Lautstärke von 30 dB (Herstellerangabe) ist der Brunnen wirklich kaum zu hören. Im Alltag in Wohnzimmer, Küche & Co. fällt der Trinkbrunnen akustisch überhaupt nicht auf. Nur in völliger Stille macht sich die Pumpe durch ein sanftes Rauschen bemerkbar. Die wirklich flüsterleise Pumpe des smarten Katzenbrunnens wird per Induktion mit Energie versorgt. Laut Hersteller reichert sie das Wasser außerdem mit Sauerstoff an. / © nextpit Jetzt noch zur netten Überraschung der Verpackung: Der bunten Kiste liegt eine Anleitung bei, wie Ihr mit ein wenig Faltkunst aus der schnöden Box ein Katzenhaus bastelt. Nachdem unsere Testkatze Anna Kisten grundsätzlich zugunsten ihrer Kuscheldecke verschmäht, konnte sie sich auch nicht mit dem Katzenhaus anfreunden. Habt Ihr eine Kisten-Katze, sieht das sicherlich anders aus.

Smarte Funktionen Braucht ein Trinkbrunnen für Katzen wirklich eine App? Die Testerin des Trinkbrunnens war von den smarten Features zwar nicht überzeugt, die menschlichen Nutzer dafür umso mehr. Denn die ausreichende Trinkmenge ist ein wichtiger Aspekt, um bei Euren Katzen Probleme wie Nierensteine zu vermeiden. Gefällt uns: App erinnert daran, Wasser und Filter rechtzeitig auszutauschen

Brunnen protokolliert die Trinkmenge und Trinkzeiten der Katze Gefällt uns nicht: Kann nicht mehrere Tiere unterscheiden Sobald der Trinkbrunnen läuft, müsst Ihr nur noch die App von Petgugu (Android / iOS) herunterladen und installieren. In zwei Minuten habt Ihr hier einen Account angelegt, und die App erkennt den Trinkbrunnen. Stimmt Ihr beim Setup-Vorgang den Notifications zu, sagt Euch der Trinkbrunnen fortan Bescheid, wenn das Wasser abgestanden ist oder die Filter mal wieder ausgetauscht werden sollten. Auf Wunsch könnt Ihr Euer Konto auch mit Familienmitgliedern teilen, damit die ganze Familie jederzeit die korrekte Trinkmenge im Blick hat. Nach dem Setup (links) seht Ihr in der App Trinkstatistiken (mitte). Außerdem bekommt Ihr Notifications, wenn das Wasser oder der Filter nicht mehr frisch sind. / © nextpit Außerdem nett: Der Trinkbrunnen hat einen Wassersensor und protokolliert so, wann und wie viel Eure Katze trinkt. Damit könnt Ihr beispielsweise austesten, an welchem Standort Eure Katze am meisten trinkt – viele Katzen beispielsweise trinken weniger, wenn der Trinkbrunnen in der Nähe der Futterstelle steht. Damit soll sich der Katzenbrunnen besonders auch für Tiere eignen, die Nierenprobleme haben und viel trinken sollen. Das speziell gefilterte Wasser ist nicht nur frei von Staub und Haaren, sondern hilft laut Hersteller ebenfalls dabei, Nierensteinen & Co. vorzubeugen. Klar: Das Trinkmengen-Tracking liefert nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn in Eurem Haushalt nur eine Katze unterwegs ist. Denn verschiedene Katzen kann der Trinkbrunnen von Petgugu nicht unterscheiden. Mangels Kamera gibt's außerdem auch keine Möglichkeit, Euch während der Arbeit automatisiert süße Katzenvideos zuschicken zu lassen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so für Eure Produktivität. Die Filter des smarten Katzenbrunnens müssen nach idealerweise einem Monat getauscht werden. / © nextpit Über die App habt Ihr schließlich noch die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln. Im Dauerbetrieb spült die Pumpe kontinuierlich Wasser aus dem Tank über die Trinkschale auf der Oberseite. Im Intervallbetrieb legt der Katzenbrunnen regelmäßig eine Pause ein. Unsere Testkatze bevorzugte das Trinken aus dem ruhenden Wasser, sodass nach einer kurzen Anlaufphase bei uns stets der zweite Modus zum Einsatz kam.