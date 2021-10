Google Pixel 6 Pro mit 5G-Flat und 20 GB: bis zu 500 € sparen!

Interessiert an einem Pixel 6 Pro inklusive Handyvertrag? Dann lehnt Euch interessiert nach vorne, denn im heutigen NextPit Tarifcheck zeigen wir Euch einen o2-Deal, bei dem Ihr gleich Hunderte Euro einsparen könnt.

Wer in diesen Tagen nicht unter einem Stein gelebt hat, wird es mitbekommen haben: Google hat seine brandneuen Pixel-6-Smartphones vorgestellt. Das Pixel 6 Pro ist bereits jetzt mit Tarif erhältlich und da Ihr dabei im besten Fall sogar über 500 Euro sparen könnt, wollen wir Euch natürlich davon berichten.

Pixel 6 Pro mit Vertrag o2 Free M im Check

Wir reden hier über einen Tarif, der Euch monatlich 49,99 Euro kostet. Knapp 30 Euro zahlt Ihr für die Allnet-Flat, der Rest ist fürs Pixel 6 Pro, welches Ihr nur mit einem Euro anzahlen müsst. Dazu kommen noch einmalige Kosten von 45,98 Euro für Anschluss und Versand. Der Vertrag lässt Euch mit bis zu 300 Mbit/s im LTE/5G-Netz surfen – 20 GB Datenvolumen, Allnet-Flat und EU-Roaming sind inklu.

Denkt bitte beim Bestellen daran, dass Ihr die Laufzeit auf 24 Monate einstellt. Alternativ bietet o2 nämlich auch Laufzeiten von 36 und sogar 48 Monaten an. Bevor wir jetzt durchrechnen, wieso der Deal echt spitze ist, schauen wir erst nochmal auf die wichtigsten Detail in der Übersicht:

Alle Details im Überblick Eigenschaft O 2 Free M mit 20 GB Monatspreis 49,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalpreis für Google Pixel 6 Pro 1 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE / 5G Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 1.245,74 Euro Wechselbonus bei Rufnummermitnahme 100 Euro Zum Angebot

Wenn Ihr den ganzen Spaß zusammenrechnet, kommt Ihr über 24 Monate auf Gesamtkosten von 1.245,74 Euro:

49,99 Euro pro Monat x 24: 1.199,76 Euro

Einmalige Kosten: 45,98 Euro

Gesamtkosten mit Gerät: 1245,74 Euro

Der Tarif kann ohne Handy für 29,99 Euro gebucht werden, was über 24 Monate insgesamt 759,75 Euro ergibt. Wenn Ihr Euch das Pixel 6 Pro separat für 899 Euro an Land zieht und die Summen addiert, würdet Ihr insgesamt bei 1.658,75 Euro rauskommen. Bedeutet: Ihr spart also exakt 413,01 Euro bei obigem Angebot.

Das Google Pixel 6 Pro in voller Pracht! / © Google

Ist Euch das zu viel Mathematik oder könntet Ihr noch ein bisschen mehr verkraften? Wir können aus dem Deal nämlich noch mehr herausholen. Wer seine Rufnummer mitnimmt, kassiert nämlich noch 100 Euro Wechselbonus von o2. Außerdem gilt nach wie vor, dass Vorbesteller beim Pixel 6 (Pro) derzeit noch das Bose NHC 700 Headset als Dreingabe abstauben können. Allein das wird für knapp 280 Euro gehandelt. Klickt auf den Link, um zu erfahren, wie Ihr an das kostenlose Headset gelangen könnt.

Über dieses o2-Angebot könnt Ihr den ganzen Spaß übrigens auch mit dem Pixel 6 buchen. Die Ersparnis über zwei Jahre fällt da mit 403,01 nur einen Zehner niedriger aus. Aber kommt schon: Bei diesem Deal greift man doch sowieso zum größeren Pro-Modell, oder?

Falls Ihr doch lieber zum Pixel 6 statt zum Pixel 6 Pro greift, hätte ich gerne Eure triftige Ausrede unten in den Kommentaren! Oder Ihr schreibt mir alternativ, was Ihr von diesem Angebot haltet.