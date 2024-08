Ähnlich wie Apples iPhone-Satellitenverbindung ist die Google-Satellitenfunktion mit der Notruffunktion des Pixel-Handys verbunden und nicht mit einer alternativen Messaging-Option.

Im Google Pixel 9 oder Pixel 9 Pro wird Satellite SOS aktiviert, wenn Ihr Euch in einem Gebiet ohne Mobilfunkabdeckung oder Wi-Fi-Verbindung befindet. Das Pixel-Handy stellt über die nicht terrestrischen Netzwerke (NTNs) mit Skylo als Anbieter eine Verbindung zu Satelliten her. Außerdem muss der Dienst eingerichtet und aktiviert werden, bevor Ihr Eure Reise plant.

Google bringt die Satellitenverbindung über Satellite SOS auf das Pixel 9. / © Google

Garmin hat detailliert beschrieben, wie Google seine Satellitennotrufdienste nutzen wird, um Notfälle vom Pixel 9, Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro Fold auszumanagen. Zum Start wird die Funktion in den USA verfügbar sein, möglicherweise aber auch in weiteren Ländern, obwohl keine genauen Angaben gemacht wurden.

Wird die Satellitenkonnektivität auf weiteren Android-Smartphones verfügbar sein?

Garmin hat auch betont, dass das Unternehmen offen dafür ist, seine Satelliten-Notrufunterstützung in Zukunft zusätzlich zum Google Pixel auf weitere Android-Geräte zu bringen.

Während Google erst mit Android 15 endlich eine native satellitengestützte Konnektivitätsfunktion hinzugefügt hat, bleibt bis jetzt unklar, wie diese in Nicht-Pixel-Geräte implementiert werden kann. Die Ankündigung von Garmin deutet darauf hin, dass ein Pixel-ähnlicher Ansatz auch von anderen Android-Herstellern übernommen werden könnte.

Sogar Samsung will seine Galaxy-Smartphones mit einer Satellitenverbindung ausstatten, obwohl bekannt wurde, dass ein Zwei-Wege-Satellitennachrichtensystem zum Einsatz kommen könnte, das zusätzliche Dienste über lebensbedrohliche Situationen hinaus bietet.

Es ist auch unklar, wie viel Googles Satellite SOS kosten wird, obwohl bekannt ist, dass es in den ersten zwei Jahren nach der Aktivierung auf Eurem Pixel 9 kostenlos sein wird. Was Apple betrifft, so bietet das Unternehmen aus Cupertino den SOS-Notruf über Satellit immer noch kostenlos an, seit er mit dem iPhone 14 (Test) eingeführt wurde. Vielleicht könnte sich Google eine Scheibe von Apple abschneiden.

Was haltet Ihr von der Standardisierung der Satellitenverbindung oder der Nachrichtenübermittlung in Smartphones? Haltet Ihr es für wichtiger, dass die Hersteller dieser Funktion Vorrang vor KI geben? Seid Ihr bereit, für diesen Dienst zu bezahlen? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.