Poco F4, X4 GT, M5s und M5 zu Bestpreisen: Xiaomi-Aktion von Amazon

Xiaomi bereitet aktuell den Launch einiger neuer Smartphones vor. In Kürze starten etwa das Xiaomi13 (Pro) und das Poco X5 (Pro). Ganz so frisch sind die derzeit im Rahmen der Amazon-Aktion „Xiaomi Deals“ angebotenen Geräte natürlich nicht, dafür aber bereits lieferbar und nun günstiger in

einem Bundle mit einem Paar In-Ear-Kopfhörer zu haben. Die Modellpalette reicht vom günstigen Xiaomi M5, das ab 159,90 Euro angeboten wird, über das Redmi Note 11 Pro ab 279,90 Euro bis zum Poco F4 GT 5G, dem aktuellen Flaggschiff der Marke Poco.



Poco F4 und X4 GT günstiger als bei der Konkurrenz

Das Poco F4* in der Variante mit 8 GB RAM und 256 GB für Daten bietet Amazon in der Farbvariante Night Black aktuell für 399,90 Euro an – momentan das beste Angebot im Preisvergleich. Verbaut ist der ehemalige Top-Chip Qualcomm Snapdragon 870, der im Gegensatz zum Snapdragon 8 Gen 1 leichter zu kühlen ist. Der 6,67 Zoll große AMOLED-Screen bietet 120 Hz Aktualisierungsrate, eure Eingaben werden mit

360 Hz erfasst.



Das Poco X4 GT offeriert Amazon in der Version mit 256 GB Speicherplatz aktuell für 379,90 Euro – ebenfalls ungeschlagen. Das Gaming-Smartphone bietet ein IPS-Display mit einer hohen Aktualisierungsrate von 144 Hz, der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Beim SoC handelt es sich um einen flotten und energieeffizienten Mediatek Dimensity 8100. Bei Amazon sind momentan alle drei Farbvarianten zum gleichen Preis erhältlich:

Poco M5s und Poco M5 zum Bestpreis

179,00 Euro für das Poco M5s in ]Weiß* oder ]Blau* unterbietet derzeit kein anderer Händler. Ihr bekommt trotz des günstigen Preises ein Smartphone mit AMOLED-Display im 6,43-Zoll-Format. Die Berechnungen übernimmt ein Mediatek Helio G95, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Der 64 GB große Speicherplatz lässt sich bei Bedarf über eine microSD-Karte erweitern.

Noch günstiger ist das Poco M5, die von Amazon aufgerufen 159,90 Euro sind der momentane Bestpreis für das Smartphone aus Xiaomis Poco-Sparte. Das 6,57-Zoll-Display setzt auf IPS-Technologie und bietet 90 Hz Auffrischungs- und 240 Hz Abtastrate. Verbaut sind ein im 6-nm-Pozess

gefertigter Mediatek Helio G99 und 4 GB Arbeitsspeicher, vorinstalliert auf dem erweiterbaren, 64 GB großen Speicher ist MIUI 13 (Android 12). 64 GB zusätzlich, also 128 GB Speicherplatz insgesamt gibt es für 20 Aufpreis. Auch in diesem Fall gibt es keinen günstigeren Anbieter für das Poco M5. Hier die Varianten im Überblick:



Xiaomi Redmi Note 11 Pro (5G) und mehr

Für das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ruft Amazon aktuell 289,90 Euro auf. Ihr habt dabei die Wahl zwischen den Farbvarianten Atlantic Blue*, Graphite Gray* und Polar White*. Während der Preis für die ersten beiden Versionen bereits sehr konkurrenzfähig ist, handelt es sich für die Version Polar White momentan um das beste Angebot, zumal normalerweise keine Ohrhörer

zum Lieferumfang gehören. Ihr bekommt hier ein 5G-fähiges Smartphone mit 120 Hz schnellem 6,67-Zoll-AMOLED-Display und Qualcomm Snapdragon 695.



Den aktuellen Bestpreis liefert Amazon auch für das Redmi Note 11 Pro* mit 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz in der Farbvariante Polar White. In diesem Design ruft der Online-Händler derzeit 279,90 Euro auf. Auch bei diesem Gerät setzt Xiaomi auf einen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz im 6,67-Zoll-Format, beim SoC von Mediatek handelt es sich um einen HelioG96. Neben den aufgezählten Smartphones von Xiaomi und Poco umfasst die Amazon-Aktion „Xiaomi Deals“ noch einige Geräte mehr, etwa das Xiaomi 11T Pro, Poco M4 Pro und Poco F4 GT. Werft bei Interesse am besten selbst mal einen Blick auf die Aktions-Seite*.