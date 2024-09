Die Kosten fürs Laden Eurer Elektrofahrzeuge (EV) an Schnellladesäulen fallen – ein echter Meilenstein in der E-Mobilität. Der norddeutsche Anbieter EWE Go nimmt eine markante Preisanpassung vor, die nicht nur die Geldbörse entlastet, sondern auch die Preisstruktur vereinfacht. Doch bevor Ihr jubelt, gibt es einige Nuancen zu beachten. nextpit fasst für Euch die Lage zusammen.

EWE Go: Neuordnung der Preislage ab November 2024

Ab dem 1. November 2024 wird das Laden an den von EWE Go betriebenen Schnellladesäulen auf 52 Cent pro Kilowattstunde (kWh) abgesenkt. Diese Preisgestaltung gilt sowohl für Wechselstrom- (AC) als auch für Gleichstrom-Ladeganz, was die Ladeerfahrung erheblich vereinheitlicht. An Partner-Stationen, die EWE im Roaming-Verfahren betreibt, wird ein kWh-Preis von 62 Cent rund um die Uhr aktiviert. Im Vergleich zu den bisherigen Preisen, die zwischen 49 und 64 Cent pro kWh lagen, ist das eine deutliche Verbesserung für Schnelllade-Nutzer.

Allerdings sollten regelmäßige Nutzer von EWE Go aufmerksam sein: In einigen Fällen könnte der Preis für die Nutzung von Normalladesäulen ansteigen – so wird beispielsweise die Nutzung der AC-Ladesäulen von 49 Cent auf höhere Preise angehoben. Dies setzt einen klaren Fokus auf die Förderung von Schnellladung, die vor allem Pendler und Wochenendausflügler begeistern dürfte.

Keine Blockiergebühren: Ein faires Konzept

Ein weiteres positives Merkmal des EWE Go Tarifs: Es fallen keine Blockiergebühren an, was für Kunden von enormem Vorteil ist. EWE Go positioniert sich hier als Fairness-Vorbild und gibt Euch die Freiheit, Euer Elektroauto bequem aufzuladen, ohne zusätzliche Kosten für die Ladestation nach dem Ladevorgang befürchten zu müssen. Die EWE Go App versorgt Euch mit Zugriff auf etwa 100.000 Ladepunkten in Deutschland und insgesamt rund 500.000 in Europa.

Neu: 52 Cent/kWh für Schnellladung an EWE Go Ladesäulen

62 Cent/kWh im Roaming an Partner-Stationen

Keine Blockiergebühren – Freiheit beim Laden

Über 100.000 Ladepunkte in Deutschland verfügbar

Für die technisch versierten unter Euch: Eine NFC-Ladekarte kann bei Bedarf kostenlos angefordert werden – ein praktisches Feature, um das Laden noch einfacher zu gestalten. Mit diesen neuen Preisen und dem verbesserten Konzept positioniert sich EWE Go als ein wichtiger Akteur im dynamischen Markt der Elektromobilität und zeigt, dass die Zukunft des Fahrens elektrisch ist – und nun auch günstiger.