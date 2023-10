Prime Day 2023: Xiaomi E-Scooter 4 zum Bestpreis schnappen!

Seid Ihr gerne schnell auf den Straßen unterwegs, lebt aber in einer Stadt, sind E-Scooter sicherlich genau Euer Ding. Während des Prime Days bekommt Ihr den Xiaomi E-Scooter 4 nun mit einem Rabatt von 18 Prozent. Was der Stadtflitzer drauf hat und ob sich das Angebot überhaupt rentiert, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Als ich vor einigen Jahren durch Köln ging, waren sie plötzlich an jeder Ecke: Elektro-Roller zum Mieten und durch die Stadt flitzen. Habt Ihr keine Lust jedes Mal Geld zu bezahlen, wenn Ihr Euch auf einen E-Scooter schwingt, solltet Ihr überlegen, Euch ein eigenes Gefährt zuzulegen. Praktisch, dass Amazon während des Prime Days den Xiaomi E-Scooter 4 in der Standardvariante für 449,99 Euro anbietet.

Der Xiaomi Electric Scooter 4 fährt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h durch die Straßen. Dabei bringt er Euch bis zu 35 km weit. Um dies zu erreichen, fasst der Akku satte 7.650 mAh. Der Motor leistet maximale 600 W und hilft Euch bei Steigungen von bis zu 16 Prozent. Die 10-Zoll-Luftreifen sind zudem perfekt für das urbane Gebiet geeignet, um möglichst bequem zu fahren. Ein duales Bremssystem rundet den E-Scooter ab und eine Straßenzulassung ist ebenfalls möglich.

Lohnt sich das E-Scooter-Angebot von Amazon?

Wie bei so vielen Angeboten ist auch hier Vorsicht geboten. Denn Amazon gibt lediglich die Differenz zwischen der unverbindlichen Preisempfehlung dem Aktionspreis an. Doch auch laut idealo gab es den Elektro-Scooter bisher nicht günstiger. Derzeit liegt das nächstbeste Angebot bei 502,91 Euro, wodurch Ihr jetzt etwas mehr als 50 Euro spart. Doch auch im Vergleich zum bisherigen Tiefstpreis steht Ihr beim Amazon-Deal dar, denn dieser lag mit 473,91 Euro noch einmal knapp 24 Euro höher.

Alles in allem also ein durchaus spannendes Angebot, das Ihr hier abgreifen könnt. Habt Ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt, Euch einen E-Scooter anzuschaffen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zuzugreifen (Stichwort: Antizyklisch). Möchtet Ihr nicht ganz so viel Geld auf den Tresen legen, gibt es auch den Xiaomi E-Scooter 3 in der Lite-Version am Prime Day für 335,70 Euro*, statt der UVP von 399 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Xiaomi E-Scooter interessant für Euch oder greift Ihr zu teureren Modellen? Lasst es uns wisen!"